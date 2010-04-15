MSI, Hydra teknolojili P55-GD88 anakartını hazırlıyor

Big Bang Fuzion ile Hydra teknolojili ilk anakartı pazara sunan MSI, düşük maliyetli yeni çözümleri pazara sunmayı planlıyor. 870A-GD60 Hydra ile ATi & Nvidia kombinasyonunu AMD platformuna taşımaya hazırlanan MSI, Big Bang Fuzion'a ek olarak P55-GD88 (P55A Hydra) modelini duyurmayı planlıyor. Big Bang Fuzion gibi Intel P55 çipsetini kullanan ve LGA1156 formundaki Core i3, i5 ve i7 işlemcileriyle uyumlu olan anakart, farklı olarak üç yerine iki adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve ikili SLI, ikili X-Mode (ATi + Nvidia) ile ikili Crossfire X desteği sunuyor.

Lucid'in Hydra teknolojisi sayesinde ATi ve Nvidia ekran kartlarını aynı sistemde ve bir arada çalışmasına olanak tanıyan P55-GD88, Big Bang Fuzion'da yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli Hi-c Cap kapasitörlere sadece işlemci etrafında sahip. APS adı verilen aktif faz yönetim teknolojisi ile sistem yük durumuna göre kullanılmayan fazları kapatarak enerji tasarrufu da sağlayabiliyor. Yeni nesil MSI anakartların önemli bir kısmında yer alan OC Genie teknolojisiyle tek tuşla hız aşırtma olanağı sunan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA, iki adet SATA-III, iki adet te USB 3.0 portuyla birlikte Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses desteği ve kart üstü güç/reset/cmos butonları ile donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan P55-GD88'in 300 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.