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MSI, Hydra teknolojili P55-GD88 anakartını hazırlıyor

9 yıl
10,8b
1
15
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Big Bang Fuzion ile Hydra teknolojili ilk anakartı pazara sunan MSI, düşük maliyetli yeni çözümleri pazara sunmayı planlıyor. 870A-GD60 Hydra ile ATi & Nvidia kombinasyonunu AMD platformuna taşımaya hazırlanan MSI, Big Bang Fuzion'a ek olarak P55-GD88 (P55A Hydra) modelini duyurmayı planlıyor. Big Bang Fuzion gibi Intel P55 çipsetini kullanan ve LGA1156 formundaki Core i3, i5 ve i7 işlemcileriyle uyumlu olan anakart, farklı olarak üç yerine iki adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve ikili SLI, ikili X-Mode (ATi + Nvidia) ile ikili Crossfire X desteği sunuyor.

Lucid'in Hydra teknolojisi sayesinde ATi ve Nvidia ekran kartlarını aynı sistemde ve bir arada çalışmasına olanak tanıyan P55-GD88, Big Bang Fuzion'da yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli Hi-c Cap kapasitörlere sadece işlemci etrafında sahip. APS adı verilen aktif faz yönetim teknolojisi ile sistem yük durumuna göre kullanılmayan fazları kapatarak enerji tasarrufu da sağlayabiliyor. Yeni nesil MSI anakartların önemli bir kısmında yer alan OC Genie teknolojisiyle tek tuşla hız aşırtma olanağı sunan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA, iki adet SATA-III, iki adet te USB 3.0 portuyla birlikte Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses desteği ve kart üstü güç/reset/cmos butonları ile donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan P55-GD88'in 300 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
"Kara dul" gibi, siyah ve seksi bir kart. Hydra teknolojisinin de iyice duyurulması gerekiyor ayrıca.
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No Way Out 9 yıl
Bu teknoloji hiçbir işe yaramıyor o yüzden almaya değmez.
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Batuist 9 yıl

sertacaygun

"Kara dul" gibi, siyah ve seksi bir kart. Hydra teknolojisinin de iyice duyurulması gerekiyor ayrıca.

resmin siyah-beyaz olduğundan olmasın o


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Tolgá 9 yıl
hydra girişi kötü yaptı yeni sürücüler lazım...gta 4 e yeni pacth geldi süper oldu böyle bir atak lazım
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AL[e]N 9 yıl
300 € çok pahalı pek tutulacagını zannetmiyorum
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showstopper41 9 yıl

DEATH71

hydra girişi kötü yaptı yeni sürücüler lazım...gta 4 e yeni pacth geldi süper oldu böyle bir atak lazım


+1. İlk testlerinin hepsi CF ve SLI dan dahi kötüydü. Herkes kart başına %100 e yakın performans artışı bekliyordu. Şuanki 3 lü ve 4lü SLI/CF ler benchmark tan başka hiçbir yerde işe yaramıyor.
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-K@- 9 yıl
Çok pahalııı
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Batuist 9 yıl
Bu hydra teknolojisinn tutucağını pek zannetmiyorum...
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DH Misafiri 9 yıl
özellikler iyi...
300 evra pahalı...600tl+kdv pahalı
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