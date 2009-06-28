MSI ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı X-Slim X600'ü kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

MSI'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan oluşan X-Slim serisi yakında zamanda 15.6-inç ekranlı yeni bir modele "merhaba" demeye hazırlanıyor. Tayvan merkezli firma yaptığı açıklamayla X600 modelini duyurdu. 39.2 x 25.5 x 2.5 cm boyutlarıyla X-Slim serisinin en yapılı temsilcisi olan X600'ün iki farklı varyasyonu olacak.

Firmanın 800 Avro ve 1000 Avro seviyesinden kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerden ilki Intel'in 1.2GHz'de çalışan Celeron ULV 723 işlemcisinden güç alıyor. 3GB sistem belleğine ve 320GB sabit diske sahip olan model üzerinde ayrıca ekran kartı olarak Radeon HD 4330 (512MB bellekli) ve 6 hücreli pil de bulunuyor.

MSI X600'ün 1000 Avro seviyesinden kullanıma sunulacak üst versiyonunda ise işlemci olarak 1.4GHz'de çalışan Intel Core 2 Solo SU3500, 4GB bellek, 500GB sabit disk ve benzer şekilde Radeon HD 4330 gibi detaylara yer veriliyor. Öte yandan MSI'ın 1.6GHz'de çalışan Core 2 Duo SU9600 işlemcili X600 modeli hazırlayacağı da belirtiliyor.

WiFi, Ethernet, entegre internet kamerası gibi detaylara da sahip olan X600 modellerine işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik ediyor.