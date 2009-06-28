Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı X-Slim X600'ü kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı X-Slim X600'ü kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

MSI'ın ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan oluşan X-Slim serisi yakında zamanda 15.6-inç ekranlı yeni bir modele "merhaba" demeye hazırlanıyor. Tayvan merkezli firma yaptığı açıklamayla X600 modelini duyurdu. 39.2 x 25.5 x 2.5 cm boyutlarıyla X-Slim serisinin en yapılı temsilcisi olan X600'ün iki farklı varyasyonu olacak.

Firmanın 800 Avro ve 1000 Avro seviyesinden kullanıma sunmayı planladığı yeni modellerden ilki Intel'in 1.2GHz'de çalışan Celeron ULV 723 işlemcisinden güç alıyor. 3GB sistem belleğine ve 320GB sabit diske sahip olan model üzerinde ayrıca ekran kartı olarak Radeon HD 4330 (512MB bellekli) ve 6 hücreli pil de bulunuyor.

MSI X600'ün 1000 Avro seviyesinden kullanıma sunulacak üst versiyonunda ise işlemci olarak 1.4GHz'de çalışan Intel Core 2 Solo SU3500, 4GB bellek, 500GB sabit disk ve benzer şekilde Radeon HD 4330 gibi detaylara yer veriliyor. Öte yandan MSI'ın 1.6GHz'de çalışan Core 2 Duo SU9600 işlemcili X600 modeli hazırlayacağı da belirtiliyor.

WiFi, Ethernet, entegre internet kamerası gibi detaylara da sahip olan X600 modellerine işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik ediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Acer gibi bir de minicik bir Dual DVD yazıcı sığdırsa, süper olacak aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
oncekı videolarda daha ucuz olacakgı solenmısıtı- 800 Dolar civarı - burda 100 eurolardan bahsedılıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl The Conduit inceleme videosu 10 yıl Bigboy Flash SSD G-II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim