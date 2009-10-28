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MSI X-Slim X600 video inceleme

9 yıl
46,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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X-Slim ailesinin yeni üyesi X600, ince hatları olabildiğince koruyarak performans çıtasını yükseltme peşinde

MSI'ın X-Slim ailesi ince ve şık tasarımları sayesinde fark yaratmayı başardı. Ailenin yeni üyesi X600, ince hatları olabildiğince koruyarak performans çıtasını yükseltme peşinde.


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IeVeN 9 yıl
Donanımhaber Yanlış Bilmiyorsam Bir Şİrket.Elbette Mesut Çevik Bir Çalışanı Olarak Maddi Getirisinden Faydalanıyordur.
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ozkanugur 9 yıl
inceleme için teşekkürler
x340 ın abisi gibi olmuş performans olarak 2 kat fark var.
yeni moda ince, şık ve güçlü laptoplar olacak gibi. hem de hafif sayılabilecek ağırlıkta 15.6"lik laptop 2kg ağırlığında
harici optik sürücüye açıkcası benim de fazla ihtiyacım olmuyor ya internetten indiriyorum dosyaları ya da usb flashdisk ve hddlerle alıyorum.

siyah renk bence iyi bir seçim olur
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XenonMan58 9 yıl
Mesut abi inceleme için teşekkürler ama gece gündüz bizler için inceleme yapıyorsun felan diyenlere lafım Mesut abi bu işten azda olsa bir şeyler kazanıyordur ondandır ....
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Mr. Decent 9 yıl
Teşekkürler Mesut abi,gece gündüz bizim için inceleme yaptığın için :)
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GLaDiaC 9 yıl
Cihazın performansını merak edenler, aşağı yukarı aynı parçalara sahip olan (bundaki işlemci SU9600 - konu içindeki SU9400) başka bir laptopta yaptığım detaylı incelemeden yararlanabilirler.

forum.donanimhaber.com/...

Fiyat hakkında birşey duyamadım (ya da izlerken kaçırdım). 1000$ üstünde olur sanırım?
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IeVeN 9 yıl
Mesut Çevik İnceleme İçin Teşekkürler. Arkaplan Yakıyor Söylemeden Geçemeyecem. Diz Üstü Oldukça Kullanışlı ve Zarif Görünüyor. Hd4330 Ekran Kartı Beklenildiği Gibi Full Hd Videolarda Görevini Laiki İle Yapıyor.
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HardrhymeR 9 yıl
İnceleme için çok teşekkürler Mesut abi
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EDYGL 9 yıl
inceleme için teşekkürler
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mahho88 9 yıl

ercn7

inceleme için teşekkürler

+1
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