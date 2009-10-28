MSI X-Slim X600 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
X-Slim ailesinin yeni üyesi X600, ince hatları olabildiğince koruyarak performans çıtasını yükseltme peşinde
MSI'ın X-Slim ailesi ince ve şık tasarımları sayesinde fark yaratmayı başardı. Ailenin yeni üyesi X600, ince hatları olabildiğince koruyarak performans çıtasını yükseltme peşinde.
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x340 ın abisi gibi olmuş performans olarak 2 kat fark var.
yeni moda ince, şık ve güçlü laptoplar olacak gibi. hem de hafif sayılabilecek ağırlıkta 15.6"lik laptop 2kg ağırlığında
harici optik sürücüye açıkcası benim de fazla ihtiyacım olmuyor ya internetten indiriyorum dosyaları ya da usb flashdisk ve hddlerle alıyorum.
siyah renk bence iyi bir seçim olur
forum.donanimhaber.com/...
Fiyat hakkında birşey duyamadım (ya da izlerken kaçırdım). 1000$ üstünde olur sanırım?
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