MSI'dan AMD tabanlı yeni bir ultra-taşınabilir notebook: Wind U210

Tam Boyutta Gör

Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan X-Slim serisi için yeni model çalışmalarına devam eden MSI, AMD platformunu temel alan sistemlerin sayısını arttırıyor. Kısa bir süre önce X-Slim X410 modelini duyuran firma, hazırlık çalışmaları tamamlanan Wind U210'u da kullanıcıların beğenisine sunuyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla donatılan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarın, 1.5 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. AMD'nin 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarda ayrıca 2GB sistem belleğine, 250GB kapasiteli sabit diske ve Radeon HD X1250 entegre grafik işlem birimine yer veriliyor. 6 hücreli pil ile donatılan Wind U210 ayrıca 1.3MP kamera, WiFi, 10/100 Ethernet, HDMI ve kart okuyucusu gibi detayları da beraberinde getiriyor.

İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium'un eşlik ettiği MSI Wind U210, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ve 1 yıllık garanti ile 430$ seviyesinden yurt dışında satışa sunuluyor.