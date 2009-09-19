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MSI'dan AMD tabanlı yeni bir ultra-taşınabilir notebook: Wind U210

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD tabanlı yeni bir ultra-taşınabilir notebook: Wind U210
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Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan X-Slim serisi için yeni model çalışmalarına devam eden MSI, AMD platformunu temel alan sistemlerin sayısını arttırıyor. Kısa bir süre önce X-Slim X410 modelini duyuran firma, hazırlık çalışmaları tamamlanan Wind U210'u da kullanıcıların beğenisine sunuyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla donatılan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarın, 1.5 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. AMD'nin 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarda ayrıca 2GB sistem belleğine, 250GB kapasiteli sabit diske ve Radeon HD X1250 entegre grafik işlem birimine yer veriliyor. 6 hücreli pil ile donatılan Wind U210 ayrıca 1.3MP kamera, WiFi, 10/100 Ethernet, HDMI ve kart okuyucusu gibi detayları da beraberinde getiriyor.

İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium'un eşlik ettiği MSI Wind U210, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ve 1 yıllık garanti ile 430$ seviyesinden yurt dışında satışa sunuluyor.


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XivA 10 yıl
ya bu amd neo da herkes 1250 yi kullanıyor. nedeni acaba fiyat mı yoksa aşırı enerji tasarrufu mu anlamadım gitti! ama 1250 hd leri gösteriyordu.
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DraGonS 10 yıl
vista home premium mu? Manyak mı bunlar? XP yada linux desen anlarım da. Maaliyetini ucuz buldular diye saçma sapan bir işletim sistemiyle boşa para çıkartacaklar cebimizden.
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Lethian 10 yıl
iyi oldu bu,bıktık artık heryerde atom görmekten!
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sertacaygun 10 yıl
Görünüşü HP'ye benziyor, ama güzel cidden.
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yekoo 10 yıl
güzel olmuş o fiyattan buralarada gelse keşke..
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Regor 10 yıl
HD X1250? Dxva desteği var mı acaba?
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tanak 10 yıl
işte budur hem 12 inç (1366x768), hem 1.5kg, hem athlon neo, hem de radeon x1250. bir de pil ömrü iyi olsa!
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