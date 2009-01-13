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MSI'dan Atom 330 işlemcili yeni nettop bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan Atom 330 işlemcili yeni nettop bilgisayar
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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran netbook'lardan sonra bu sene masaüstünü hedef alan mettop bilgisayarların da popüler olması bekleniyor. Maliyet gözetilerek hazırlanan kompakt boyutlu bilgisayarlardan oluşan segmente bir yeni üye daha katılıyor. Son dönemde nettop ve netbook'lar için ciddi yatırımlar yapan isimlerden biri olarak dikkat çeken MSI, Wind NetTop D130 modelini duyurdu.

MSI'ın yeni nettop modeline Intel'in çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. 945GSE yonga setinin üzerine inşa edilen ve DirectX 9 destekli entegre grafik işlemciye sahip olan bilgisayarda ayrıca 2GB bellek ve 160GB'lık sabit diske yer verildiği belirtiliyor. Çok formatlı DVD yazıcıya sahip olan MSI D130 ayrıca Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve WiFi desteği de bulunuyor.

Yük altında 35 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen ve 30dbA'lık gürültü yarattığı ifade edilen sistemde işletim sistemi olarak Windows Home Basic'e yer verilmiş. Özellikle çok bilgisayarlı ofislerde ve kamu kuruluşlarında kullanıma ideal olabilecek sistemin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

MSI'dan Atom 330 işlemcili yeni nettop bilgisayar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok sade kullanışlı bi pc olmuş
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XivA 10 yıl
amd çok boş bıraktı bu pazarı. üzülüyorum!
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max975 10 yıl
kasa çok hoş ama bilenler daha iyi bilir
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CaSsErDoDo 10 yıl
akasanında böle bir kasası var:D
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