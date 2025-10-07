Giriş
    Windows 11, Microsoft hesabı ve internet olmadan kurulamayacak

    Microsoft, kullanıcıların internete bağlanmadan ve Microsoft hesabına giriş yapmadan Windows 11'i kurmalarını engelleyen yeni bir adım atıldığını duyurdu.       

    windows 11 microsoft hesabı olmadan & internetsiz kurulum engeli Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların Windows 11 kurulumunda bazı kısıtlamaları atlamak için kullandığı popüler oobe\bypassnro komutunu zaten engellemişti. Şimdi şirket, uygulamayı daha sert hale getirdi. En son Windows 11 önizleme sürümlerinde, Microsoft Hesabı olmadan Windows 11'i yüklemek çok daha zor hale geldi.

    Microsoft, daha önce kullanıcıların yerel hesapları kullanmasını sorun etmiyordu. Windows 10'un ilk kurulumunda yerel profiller için özel bir düğme bile bulunuyordu. Microsoft, Windows 11’de yerel profil kullanmanın bilgisayarın kullanıma tam olarak hazırlanmamış kalmasına neden olduğunu iddia ediyor. Açıklaması ise şu yönde:

    “Windows kurulum deneyiminde (OOBE) yerel hesap oluşturmak için bilinen mekanizmaları kaldırıyoruz. Bu mekanizmalar genellikle Microsoft hesabı kurulumunu atlamak için kullanılsa da, yanlışlıkla kritik kurulum ekranlarını atlayarak kullanıcıların tam olarak ayarlanmamış bir bilgisayar kullanmalarına neden olabiliyor. Kullanıcıların, cihazın doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için kurulumu internet ve Microsoft hesabıyla tamamlamaları gerekiyor.”

    Microsoft’a göre Windows 11 kurulumunda Microsoft hesabı yerine yerel hesabın kullanılması, bilgisayarın yanlış ayarlanması durumunu ortaya çıkarıyor. Microsoft, internetsiz ve Microsoft hesabı olmadan işletim sisteminin kurulmasını önermese de, engelleyen adımlar atsa da Windows topluluğu oldukça aktif ve Microsoft'un kısıtlamalarını aşmanın bir yolunu her zaman bulan meraklılar çıkıyor.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, bilgisayar
    Teknoloji Haberleri Yazılım Dizüstü Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler
