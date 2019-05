MSI'dan saat hızları arttırılmış iki yeni 8600GT

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

MSI, Nvidia'nın G84 gpu'sunu esas alan 2 yeni ekran kartını duyurdu. Aslına bakılırsa her iki ekran kartı da GeForce 8600GT tabanlı olmakla birlikte sahip oldukları bellek miktarı ve saat hızlarında farklılıklar bulunmakta. MSI'ın OC Edition olarak isimlendirdiği kartlardan 256MB GDDR3 belleğe sahip olan model, 580MHz GPU, 1600MHz bellek ve 1508MHz'lik shader hızlarına sahip. Aynı kartın 512MB GDDR3 belleğe sahip olan modeliyse daha düşük saat hızları ile geliyor. Zira 512MB GDDR3 bellekli model 560MHz GPU, 1500MHz bellek ve 1456MHz'lik shader hızlarına sahip. Her iki ekran kartı 1.19GHz'lik stadanrt shader saat hızlarına göre arttırılmış frekans değerleri ile özellikle ön plana çıkıyorlar. MSI'ın GeForce 8600GT tabanlı iki yeni "OC Edition" modelinin fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri şu an için net olarak bilinmiyor.