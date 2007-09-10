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MSI'dan saat hızları arttırılmış iki yeni 8600GT

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
7,4b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Nvidia'nın G84 gpu'sunu esas alan 2 yeni ekran kartını duyurdu. Aslına bakılırsa her iki ekran kartı da GeForce 8600GT tabanlı olmakla birlikte sahip oldukları bellek miktarı ve saat hızlarında farklılıklar bulunmakta. MSI'ın OC Edition olarak isimlendirdiği kartlardan 256MB GDDR3 belleğe sahip olan model, 580MHz GPU, 1600MHz bellek ve 1508MHz'lik shader hızlarına sahip. Aynı kartın 512MB GDDR3 belleğe sahip olan modeliyse daha düşük saat hızları ile geliyor. Zira 512MB GDDR3 bellekli model 560MHz GPU, 1500MHz bellek ve 1456MHz'lik shader hızlarına sahip. Her iki ekran kartı 1.19GHz'lik stadanrt shader saat hızlarına göre arttırılmış frekans değerleri ile özellikle ön plana çıkıyorlar. MSI'ın GeForce 8600GT tabanlı iki yeni "OC Edition" modelinin fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri şu an için net olarak bilinmiyor.
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EMIN3M 12 yıl
Arkadaşlar Hepiniz 8600 GT sonic + demişsiniz fakat ben pclabs da bi makale okudum.Yüksek çözünürlüklerde oyunlar ekran kartının ramine yüklenio hatta test sonuçlarının birinde yanılmıosam 8500 GT super, 8500 GT sonic in kafasına basıodu... Bunu da göz ardı etmek gerek....
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Red_devil33 12 yıl
palit 8600 gt sonic + yı tek gecerim
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BLAZEX! 12 yıl
haber için tşkkr.kartlar 128 bit mi olacak acaba?
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fatihogmen 12 yıl

Orjinalden alıntı: pes4 hamachi

palit 8600 gt sonic + yı tek gecerim



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