MSI'dan Sandy Bridge işlemcili oyuncu dizüstü bilgisayarı: GT680

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, Ocak ayında Las Vegas'da yapılacak Tüketici Elektroniği 2011 fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Android ve Windows 7 işletim sistemlerini kullanan WindPad serisi yeni tabletleri başta olmak üzere çok sayıda yeni sistem lanse edecek MSI'ın yıldızlarından birisi de GT680 isimli yeni notebook olacak.
MSI'ın oyuncular için hazırladığı Gaming serisi dizüstü bilgisayar ailesinin yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olacak GT680'e, Intel'in Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi Core i7-2630QM güç verecek. 2GHz'de çalışan Turbo Boost 2.0 destekli işlemci ile GT680'in yüksek işlem gücü sunması bekleniyor.
Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT460M çözümü ile gelmesi beklenen GT680, dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar bellek desteği sunacak ve depolama için çift diskli konfigürasyonla tercih edilebilecek. Turbo Drive Engine teknolojisi ile otomatik hız aşırtma yeteneğine de sahip olacak GT680, tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. MSI'ın en hızlı mobil oyun sistemlerinden birisi olacak GT680'nin Ocak ayındaki lansmanı takiben satışa sunulması bekleniyor.
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Ben alalı 10 gün oldu takılma kilitlenme yaşamadım.Ve cok da guzel çalışıyor.Oyun için almadım ama verdikleri oyunu kurdum.Sorunsuz şekilde oyunu oynuyorsun.Ama 128gb diske kaç oyun kurarsın bilemem.Bende zaten 500gb diske kurdum.Yani ssd diski iyi optimize ederek kullanmak gerek.
Cihazın win 7 testi ile aldıgı puan da 7.
Agırlığı konusunda gayet kilolu oldugunu soyleyebilirim.Hele bir de adaptoru laptopun yarısı kadar :) Bunlar benim için cok da problem değil sağa sola sürekli cep telefonu gibi taşımayı düşünmüyorum zaten.
Ayrıca içindeki 500gb disk de 7200rpm bilginiz olsun.Ben uyduruk herhangi bir parçasına da rastlamadım.usb 3.0 dan hdmi cıkışına kadar herşey de mevcut.
15inç oldugu için ekran ufak gelir diye düşünmüştüm fakat full hd çözünürlüğü oldugu için gayet geniş alan var kullanım için.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Almadan yada görmeden fikir beyan edip ortaya gereksiz gaz yayan arkadasların insanları yanlış yönlendirdiklerini bir defa düşünmelerini tavsiye ederim.
Ben şunu sormak istiyorum ürünü alan arkadaslara. Ben num lock yada caps lock için cihazda uyarıcı bir ışığa rastlamadım.monitorde de ikaz etmiyor. Buna dikkat eden oldumu yada benim ışıkları mı az koymuşlar :)
Evet ben de bahsi geçen ışıkları göremedim.Işık yok herhal ya da kafamız revizyon olayına takıldığından ışıkları fark edemedik galiba
MSI GT680 Intel Core i7-2630QM 2GHz 8GB GTX460M 1TB (2x500GB) 15.6" (GT680-RAID
teknobiyotik.com/...
MSI GT680 Intel Core i7-2630QM 2GHz 12GB GTX460M 628GB (128GB SSD+500GB HDD) 15.6" (GT680-SSD)
teknobiyotik.com/...
Yahu arada hacim farkı var. Hiç mi düşünemiyorsunuz bu kadarını? Dizüstü bilgisayara koyduğun en ileri teknolojiyi, çok daha rahat şekilde, fazlasıyla masaüstü bilgisayarlara koyabilirsin. Yani biri elma, diğeri armut. Çok garip yorumlar geliyor bazen.