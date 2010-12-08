MSI'dan Sandy Bridge işlemcili oyuncu dizüstü bilgisayarı: GT680

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, Ocak ayında Las Vegas'da yapılacak Tüketici Elektroniği 2011 fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Android ve Windows 7 işletim sistemlerini kullanan WindPad serisi yeni tabletleri başta olmak üzere çok sayıda yeni sistem lanse edecek MSI'ın yıldızlarından birisi de GT680 isimli yeni notebook olacak.

MSI'ın oyuncular için hazırladığı Gaming serisi dizüstü bilgisayar ailesinin yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olacak GT680'e, Intel'in Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi Core i7-2630QM güç verecek. 2GHz'de çalışan Turbo Boost 2.0 destekli işlemci ile GT680'in yüksek işlem gücü sunması bekleniyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT460M çözümü ile gelmesi beklenen GT680, dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar bellek desteği sunacak ve depolama için çift diskli konfigürasyonla tercih edilebilecek. Turbo Drive Engine teknolojisi ile otomatik hız aşırtma yeteneğine de sahip olacak GT680, tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. MSI'ın en hızlı mobil oyun sistemlerinden birisi olacak GT680'nin Ocak ayındaki lansmanı takiben satışa sunulması bekleniyor.