MSI'dan tam teçhizatlı anakart !

Piyasadaki büyük markaların hemen hemen tamamı özellikle üst modellerinde pek çok kart üzerinde özellik sunuyor. Ama MSI hepsinden bir adım ileride olabilmek için çalışmış ve ortaya KT4 Ultra-FISR modelini çıkartmış.

Anakart KT-400 chipseti taşıyor ve 6 DIMM sunuyor. Ayrıca Ultra DMA 66/100/133, AGP 8X ve USB 2.0'da bulunuyor. Buraya kadar saydıklarım artık her yeni anakartta yer alıyor. Ama bunlara ek olarak Firewire, SP-DIF, Bluetooth, Serial ATA, Diagnostic LED (D-Bracket 2), Gigabit Ethernet'te (1000/100/10 Mbps uyumlu) anakart üzerinde yerini almış. Üstelik paketten SATA kabloları (2X) ile MSI 5.1 DVD yazılımı da (WinDVD 3 temelli) çıkıyor.

Şu anda mümkün olabilen en iyi konfigürasyona sahip anakartın iki kusuru var: Overclock'da beklenen performansı veremiyor ve tahmin edebileceğiniz gibi biraz yüksek bir fiyata sahip. Ne demişler her güzelin bir kusuru vardır : )

MSI Türkiye Distribütörü: Multimedya Bilgisayar 90-212-212-98-53

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