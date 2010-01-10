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MSI'dan Tegra 2 tabanlı tablet, çift ekranlı mini bilgisayar ve fazlası

9 yıl
15,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan Tegra 2 tabanlı tablet, çift ekranlı mini bilgisayar ve fazlası
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MSI'ın Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarı.

Las Vegas'da gerçekleştirilen CES 2010 fuarı bugün itibariyle sona eriyor. Sergilediği yeni ürünler açısından fuar standı en zengin isimlerden birisi de MSI oldu. Firma CES 2010 kapsamında ziyaretçilere pek çok ürün gösterdi ki en dikkat çekici olanlardan bir tanesi Tegra 2 platformunu temel alan tablet bilgisayar konseptiydi. Nvidia'nın resmi tanıtımını yine CES 2010 fuarında yapılan çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan 10-inç boyutundaki tablet bilgisayar, Android OS işletim sistemini kullanıyor ve yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor.

Kapasitif dokunmatik ekrana sahip olduğu konuşulan tablet bilgisayarın teknik detayları hakkında çok fazla bilgi açıklanmasa bile aynı segmentte yer alan ve CES 2010 fuarında gösterilen tablet bilgisayarlardan farklı olarak ön yüzünde fiziksel kontrol butonlarınayer verildiğini de görüyoruz. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojileriyle gelecek cihazda 3G desteğinin olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarla birlikte MSI'ın sergilediği bir diğer prototip ise her ikisi de 7-inç boyutunda iki adet dokunmatik ekrana sahip mini-bilgisayar (netbook) oldu.

Özelleştirilmiş Windows 7 varyasyonu çalıştırdığı ve ikinci nesil Atom platformundan güç aldığı belirtilen çift ekranlı bilgisayarda, fiziksel tuş takımı bulunmuyor ancak ikinci ekran sanal klavye olarak kullanılabiliyor. Öte taraftan dikey kullanımında eKitap okuyucusu görevi göreceği de düşünülen sistemin, bu açıdan daha gerçekçi kitap deneyimi sunacağı da iddialar arasında yer alıyor. MSI standını ziyaret eden katılımcılar, tasarımıyla dikkat çeken 23-inç boyutundaki panel bilgisayarı görme şansı da yakaladılar. Çıkartılabilir klavyesi ile dikkat çeken bilgisayar, Apple tarzı fareyle birlikte gelecek.

MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performans sınıfındaki GE600 ve GE700 model isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil mobil Core i5 işlemcilerinden güç alan bilgisayarlarda AMD'nin DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisi GPU'larına yer veriliyor. Orta segment için ekran boyutları 14-inç ve 17-inç arasında değişen ve yine Intel'in 32nm Core i5 işlemcilerini kullanan CR420, CR620 ve CR720 gibi dizüstü modellerini de sergileyen MSI, konsept cihazlar hakkında net bir tarih vermezken, 32nm Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlarının yaygın satışına başlanacağını belirtti.

MSI'dan Tegra 2 tabanlı tablet, çift ekranlı mini bilgisayar ve fazlası
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MSI'ın çift ekranlı mini-bilgisayarı.

MSI'dan Tegra 2 tabanlı tablet, çift ekranlı mini bilgisayar ve fazlası
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Çıkarılabilir klavye tasarımına sahip panel bilgisayar.

MSI'dan Tegra 2 tabanlı tablet, çift ekranlı mini bilgisayar ve fazlası
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MSI GE700.


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Mertcan. 9 yıl
MSI yine lider teknolojileriyle geliyor maşallah , gerçekten güzel ürünler.
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thorismund 9 yıl
Msi pclerin ekran kaplama maddeleri çok zayıf 1 sene sonra ekran arkasında çatlaklar olusuyor donme kapatma baglantı noktalarında..GE700 de de aynı kaplama maddeleri var :S ama özellik olarak çok iyi f/p çıkarıyor diyebilirim...
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St Batuhan 9 yıl
Alıcak olsam acıkcası cift ekranlıyı tercih edebilirim. Zira hem görünümü hemde kullanıslılıgı bakımından oldukca ise yarar hissettiriyor kendini bana :D
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Batuist 9 yıl
Bahsi geçen tüm ürünler gerçekten oldukça güzel.. MSI iyi çalışmış gerçekten..
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TELESCOPE 9 yıl
birbirinden güzel görüntülerdi
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