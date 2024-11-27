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    MTV zammı belli oldu! İşte 2025 MTV ücretleri

    2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri belli oldu. Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2025'te MTV ne kadar olacak? İşte motor silindir hacmine göre araç MTV vergisi fiyatı hesaplama tablosu: 
    MTV zammı belli oldu! İşte 2025 MTV ücretleri Tam Boyutta Gör
    Bugün erken saatlerde TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda 2025 yılına at MTV oranları belirlendi. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olurken, araç sahiplerinin ödeyeceği rakamlar da belli oldu. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte motor hacmine göre 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi için ödenecek ücretler...

    MTV zammı belli oldu

    Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri de netleşmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Buna göre; Türkiye'de en yaygın kullanılan 1301 - 1601 motor silindir hacmine sahip olan araçlarda en düşük MTV ücreti 8.421 TL'ye yükseldi. İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...

    Paylaşılan oranların başka bir değişiklik yapılmaması hâlinde geçerli olacağını belirtmekte fayda var. 2025 yılı için kesinleşmiş MTV tutarları ise, Resmî Gazete'de yayımlanacak.

    2025 yılı MTV ücretleri
    Motor silindir hacmi En düşük MTV En yüksek MTV
    1300 cm3 ve aşağısı 499,45 TL 5.805,99 TL
    1301-1600 cm3 arası 993,12 TL 10.112,86 TL
    1601-1800 cm3 arası 1.778,01 TL 17.868,66 TL
    1801-2000 cm3 arası 2.732,68 TL 28.146,70 TL
    2001-2500 cm3 arası 4.143,18 TL 42.210,06 TL
    2501-3000 cm3 arası 5.779,10 TL 58.857,20 TL
    3001-3500 cm3 arası 8.137,61 TL 89.675,97 TL
    3501-4000 cm3 arası 11.674,72 TL 140.971,72 TL
    4001 cm3 ve üzeri 16.370,55 TL 230.682,96 TL

    0-1300 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

    • 1-3 yaş - 4835 TL
    • 4-6 yaş - 3372 TL

    Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

    • 1-3 yaş - 5313 TL
    • 4-6 yaş - 3707 TL

    Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

    • 1-3 yaş - 5803 TL
    • 4-6 yaş - 4042 TL

    1301-1600 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

    • 1-3 yaş - 8421 TL
    • 4-6 yaş - 6314 TL

    1301-1600 cc

    Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

    • 1-3 yaş - 9267 TL
    • 4-6 yaş - 10000 TL

    1301-1600 cc

    Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

    • 1-3 yaş - 10112 TL
    • 4-6 yaş - 7577 TL

    1601-1800 cc

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

    • 1-3 yaş -  16.330 TL
    • 4-6 yaş - 12801 TL

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

    • 1-3 yaş - 17866 TL
    • 4-6 yaş - 13956 TL

    1801-2000 cc
    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

    • 1-3 yaş - 25792 TL
    • 4-6 yaş - 19862 TL

    Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

    • 1-3 yaş - 28142 TL
    • 4-6 yaş - 21677 TL

    2001 - 2500 cc
    Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

    • 1-3 yaş - 38.695 TL
    • 4-6 yaş - 28.091 TL

    Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

    • 1-3 yaş - 42.217 TL
    • 4-6 yaş - 30.642 TL

    2501 - 3000 cc
    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

    • 1-3 yaş -  53.952 TL
    • 4-6 yaş - 46.942 TL

    Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

    • 1-3 yaş - 58.864 TL
    • 4-6 yaş - 51.203 TL

    4001 cc ve yukarısı
    Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

    • 1-3 yaş - 211.479 TL

    Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

    • 1-3 yaş - 230.698 TL

    0-1300 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

    • 7-11yaş - 1882 TL
    • 12-15 yaş - 1420 TL
    • 16 yaş ve üstü - 499 TL

    Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

    • 7-11yaş - 2068 TL
    • 12-15 yaş- 1565 TL
    • 16 yaş ve üstü - 551 TL

    Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

    • 7-11yaş - 2264 TL
    • 12-15 yaş- 1709 TL
    • 16 yaş ve üstü - 594 TL

    1301-1600 motor

    Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

    • 7-11yaş - 3661 TL
    • 12-15 yaş - 2588 TL
    • 16 yaş ve üstü - 993 TL

    Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

    • 7-11yaş - 4031 TL
    • 12-15 yaş- 2838 TL
    • 16 yaş ve üstü - 1085 TL

    Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

    • 7-11yaş - 4389 TL
    • 12-15 yaş- 3098 TL
    • 16 yaş ve üstü - 1184 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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