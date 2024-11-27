MTV zammı belli oldu! İşte 2025 MTV ücretleri

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Tam Boyutta Gör Bugün erken saatlerde TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda 2025 yılına at MTV oranları belirlendi. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olurken, araç sahiplerinin ödeyeceği rakamlar da belli oldu. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte motor hacmine göre 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi için ödenecek ücretler...

MTV zammı belli oldu

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri de netleşmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Buna göre; Türkiye'de en yaygın kullanılan 1301 - 1601 motor silindir hacmine sahip olan araçlarda en düşük MTV ücreti 8.421 TL'ye yükseldi. İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı 2 sa. önce eklendi

Paylaşılan oranların başka bir değişiklik yapılmaması hâlinde geçerli olacağını belirtmekte fayda var. 2025 yılı için kesinleşmiş MTV tutarları ise, Resmî Gazete'de yayımlanacak.

2025 yılı MTV ücretleri Motor silindir hacmi En düşük MTV En yüksek MTV 1300 cm3 ve aşağısı 499,45 TL 5.805,99 TL 1301-1600 cm3 arası 993,12 TL 10.112,86 TL 1601-1800 cm3 arası 1.778,01 TL 17.868,66 TL 1801-2000 cm3 arası 2.732,68 TL 28.146,70 TL 2001-2500 cm3 arası 4.143,18 TL 42.210,06 TL 2501-3000 cm3 arası 5.779,10 TL 58.857,20 TL 3001-3500 cm3 arası 8.137,61 TL 89.675,97 TL 3501-4000 cm3 arası 11.674,72 TL 140.971,72 TL 4001 cm3 ve üzeri 16.370,55 TL 230.682,96 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc



Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 38.695 TL

4-6 yaş - 28.091 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 42.217 TL

4-6 yaş - 30.642 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.698 TL

0-1300 motor



Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1882 TL

12-15 yaş - 1420 TL

16 yaş ve üstü - 499 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2068 TL

12-15 yaş- 1565 TL

16 yaş ve üstü - 551 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 2264 TL

12-15 yaş- 1709 TL

16 yaş ve üstü - 594 TL

1301-1600 motor



Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 3661 TL

12-15 yaş - 2588 TL

16 yaş ve üstü - 993 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 4031 TL

12-15 yaş- 2838 TL

16 yaş ve üstü - 1085 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 4389 TL

12-15 yaş- 3098 TL

16 yaş ve üstü - 1184 TL

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MTV zammı belli oldu! İşte 2025 MTV ücretleri