MTV zammı belli oldu! İşte 2025 MTV ücretleri

MTV zammı belli oldu
Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri de netleşmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Buna göre; Türkiye'de en yaygın kullanılan 1301 - 1601 motor silindir hacmine sahip olan araçlarda en düşük MTV ücreti 8.421 TL'ye yükseldi. İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...
Paylaşılan oranların başka bir değişiklik yapılmaması hâlinde geçerli olacağını belirtmekte fayda var. 2025 yılı için kesinleşmiş MTV tutarları ise, Resmî Gazete'de yayımlanacak.
|Motor silindir hacmi
|En düşük MTV
|En yüksek MTV
|1300 cm3 ve aşağısı
|499,45 TL
|5.805,99 TL
|1301-1600 cm3 arası
|993,12 TL
|10.112,86 TL
|1601-1800 cm3 arası
|1.778,01 TL
|17.868,66 TL
|1801-2000 cm3 arası
|2.732,68 TL
|28.146,70 TL
|2001-2500 cm3 arası
|4.143,18 TL
|42.210,06 TL
|2501-3000 cm3 arası
|5.779,10 TL
|58.857,20 TL
|3001-3500 cm3 arası
|8.137,61 TL
|89.675,97 TL
|3501-4000 cm3 arası
|11.674,72 TL
|140.971,72 TL
|4001 cm3 ve üzeri
|16.370,55 TL
|230.682,96 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 4835 TL
- 4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 5313 TL
- 4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 5803 TL
- 4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 8421 TL
- 4-6 yaş - 6314 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 9267 TL
- 4-6 yaş - 10000 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 10112 TL
- 4-6 yaş - 7577 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 16.330 TL
- 4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 17866 TL
- 4-6 yaş - 13956 TL
1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 25792 TL
- 4-6 yaş - 19862 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 28142 TL
- 4-6 yaş - 21677 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 38.695 TL
- 4-6 yaş - 28.091 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 42.217 TL
- 4-6 yaş - 30.642 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 53.952 TL
- 4-6 yaş - 46.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
- 1-3 yaş - 58.864 TL
- 4-6 yaş - 51.203 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 211.479 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
- 1-3 yaş - 230.698 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 7-11yaş - 1882 TL
- 12-15 yaş - 1420 TL
- 16 yaş ve üstü - 499 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 7-11yaş - 2068 TL
- 12-15 yaş- 1565 TL
- 16 yaş ve üstü - 551 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 7-11yaş - 2264 TL
- 12-15 yaş- 1709 TL
- 16 yaş ve üstü - 594 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 7-11yaş - 3661 TL
- 12-15 yaş - 2588 TL
- 16 yaş ve üstü - 993 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 7-11yaş - 4031 TL
- 12-15 yaş- 2838 TL
- 16 yaş ve üstü - 1085 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 7-11yaş - 4389 TL
- 12-15 yaş- 3098 TL
- 16 yaş ve üstü - 1184 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]