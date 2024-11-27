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    Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

    Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi

    Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Müdahale etmesi halinde MTV gibi bazı vergilerde ve harçlarda bu oran değişebilir.

    Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı Tam Boyutta Gör
    Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.

    IMEI kaydı 45.614 TL'ye çıkacak

    Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. Ağustos ayında 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcı da yeni yılda 719,65 TL’ye yükselecek. Önümüzdeki yıl, yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.

    2025 yılında yeniden değerleme oranında artırılacak bazı trafik cezaları da şöyle olacak:

    • Ruhsatsız araç kullanma: 9267 TL
    • Emniyet kemeri takmamak: 993 TL
    • Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9267 TL
    • Kırmızı ışık ihlali yapmak: 2168 TL
    • Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 2168 TL
    • Muayene yaptırmamak: 2168 TL
    • Hatalı park: 993 TL
    • Hız sınırını aşmak (%10-30): 2168 TL
    • Hız sınırını aşmak (%50 ve üzeri): 9267 TL

    2025 yılında pasaport harçları ise şöyle olacak:

    • 6 aya kadar: 2.359 TL
    • 1 yıl: 3.448 TL 
    • 2 yıl: 5.631 TL
    • 3 yıl: 8.000 TL
    • 3 yıldan fazla: 11.274 TL

    Aşağıdaki tabloda 2000 yılından bu yana açıklanan yeniden değerleme oranlarını bulabilirsiniz. Söz konusu yıldan bu yana açıklanan en yüksek oran 2023 yılına yönelik yüzde 122,93 olmuştu.

    2000'den bu yana yeniden değerleme oranları💸
    Yıllar Oran
    2024 (2025 yılında uygulanacak oran) %43,93
    2023 %58,46
    2022 %122,93
    2021 %36,2
    2020 %9,11
    2019 %22,58
    2018 %23,73
    2017 %14,47
    2016 %3,83
    2015 %5,58
    2014 %10,11
    2013 %3,93
    2012 %7,8
    2011 %10,26
    2010 %7,7
    2009 %2,2
    2008 %12
    2007 %7,2
    2006 %7,8
    2005 %9,8
    2004 %11,2
    2003 %28,5
    2002 %59
    2001 %53,2
    2000 %56
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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