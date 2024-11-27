Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

- IMEI kaydı 45.614 TL'ye çıkacak
- 2025 yılında yeniden değerleme oranında artırılacak bazı trafik cezaları da şöyle olacak:
- 2025 yılında pasaport harçları ise şöyle olacak:
- 2000'den bu yana yeniden değerleme oranları💸
- Yorumlar
Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Müdahale etmesi halinde MTV gibi bazı vergilerde ve harçlarda bu oran değişebilir.
IMEI kaydı 45.614 TL'ye çıkacak
Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. Ağustos ayında 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcı da yeni yılda 719,65 TL’ye yükselecek. Önümüzdeki yıl, yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.
2025 yılında yeniden değerleme oranında artırılacak bazı trafik cezaları da şöyle olacak:
- Ruhsatsız araç kullanma: 9267 TL
- Emniyet kemeri takmamak: 993 TL
- Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9267 TL
- Kırmızı ışık ihlali yapmak: 2168 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 2168 TL
- Muayene yaptırmamak: 2168 TL
- Hatalı park: 993 TL
- Hız sınırını aşmak (%10-30): 2168 TL
- Hız sınırını aşmak (%50 ve üzeri): 9267 TL
2025 yılında pasaport harçları ise şöyle olacak:
- 6 aya kadar: 2.359 TL
- 1 yıl: 3.448 TL
- 2 yıl: 5.631 TL
- 3 yıl: 8.000 TL
- 3 yıldan fazla: 11.274 TL
Aşağıdaki tabloda 2000 yılından bu yana açıklanan yeniden değerleme oranlarını bulabilirsiniz. Söz konusu yıldan bu yana açıklanan en yüksek oran 2023 yılına yönelik yüzde 122,93 olmuştu.
|Yıllar
|Oran
|2024 (2025 yılında uygulanacak oran)
|%43,93
|2023
|%58,46
|2022
|%122,93
|2021
|%36,2
|2020
|%9,11
|2019
|%22,58
|2018
|%23,73
|2017
|%14,47
|2016
|%3,83
|2015
|%5,58
|2014
|%10,11
|2013
|%3,93
|2012
|%7,8
|2011
|%10,26
|2010
|%7,7
|2009
|%2,2
|2008
|%12
|2007
|%7,2
|2006
|%7,8
|2005
|%9,8
|2004
|%11,2
|2003
|%28,5
|2002
|%59
|2001
|%53,2
|2000
|%56
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Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
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