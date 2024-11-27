Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

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Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Müdahale etmesi halinde MTV gibi bazı vergilerde ve harçlarda bu oran değişebilir.

Tam Boyutta Gör Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.

IMEI kaydı 45.614 TL'ye çıkacak

Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. Ağustos ayında 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcı da yeni yılda 719,65 TL’ye yükselecek. Önümüzdeki yıl, yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.

2025 yılında yeniden değerleme oranında artırılacak bazı trafik cezaları da şöyle olacak:

Ruhsatsız araç kullanma: 9267 TL

Emniyet kemeri takmamak: 993 TL

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9267 TL

Kırmızı ışık ihlali yapmak: 2168 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 2168 TL

Muayene yaptırmamak: 2168 TL

Hatalı park: 993 TL

Hız sınırını aşmak (%10-30): 2168 TL

Hız sınırını aşmak (%50 ve üzeri): 9267 TL

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2025 yılında pasaport harçları ise şöyle olacak:

6 aya kadar: 2.359 TL

1 yıl: 3.448 TL

2 yıl: 5.631 TL

3 yıl: 8.000 TL

3 yıldan fazla: 11.274 TL

Aşağıdaki tabloda 2000 yılından bu yana açıklanan yeniden değerleme oranlarını bulabilirsiniz. Söz konusu yıldan bu yana açıklanan en yüksek oran 2023 yılına yönelik yüzde 122,93 olmuştu.

2000'den bu yana yeniden değerleme oranları💸 Yıllar Oran 2024 (2025 yılında uygulanacak oran) %43,93 2023 %58,46 2022 %122,93 2021 %36,2 2020 %9,11 2019 %22,58 2018 %23,73 2017 %14,47 2016 %3,83 2015 %5,58 2014 %10,11 2013 %3,93 2012 %7,8 2011 %10,26 2010 %7,7 2009 %2,2 2008 %12 2007 %7,2 2006 %7,8 2005 %9,8 2004 %11,2 2003 %28,5 2002 %59 2001 %53,2 2000 %56

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Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı