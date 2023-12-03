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    Ölmüş bir insandan yüz binlerce dolar kazanan kripto para

    Ünlü milyarder Charlie Munger vefat ettikten sonra piyasaya çıkan Munger Coin, kısa sürede milyon dolar değere ulaştı ancak büyük vurgun yaparak kayıplara karıştı.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Warren Buffet’ın sağ kolu olarak bilinen ve Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla tanınan Berkshire Hathaway eski yönetim kurulu başkanı Charlie Munger, 99 yaşında hayata veda etti. Vefat haberinden 15 dakika sonra ortaya çıkan bir kripto para ise vurgun yaptı.

    Munger Coin nedir?

    Munger adıyla Ethereum ağında ticarete açılan kripto para kısa sürede ilgi gördü. Yatırımcılar zengin olma hayaliyle adeta akın ederken 24 saatlik ticaret hacmi 3.5 milyon dolarlara kadar çıktı. Kripto para ilk çıkışından itibaren yaklaşık 300 kat arttı.

    Büyük bir heyecanla kripto parayı satın alanlar bir gariplik olduğunu fark etti zira satış kapalıydı. Bal küpü adı verilen bu tuzak, yatırımcıların parasını içeriye alırken satışı kapatarak para çıkışını engelliyordu. Nitekim beklenen oldu ve geliştirici önemli miktarda varlık satarak ortadan kayboldu.  

    Günlük ticaret hacmi 800$ altına inen Munger coin birçok kişiyi mağdur etti. Geliştiricinin yüz binlerce dolar vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Her zamanki gibi olan yine araştırma yapmadan projeye giren yatırımcıya oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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