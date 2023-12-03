Ölmüş bir insandan yüz binlerce dolar kazanan kripto para

Tam Boyutta Gör Warren Buffet’ın sağ kolu olarak bilinen ve Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla tanınan Berkshire Hathaway eski yönetim kurulu başkanı Charlie Munger, 99 yaşında hayata veda etti. Vefat haberinden 15 dakika sonra ortaya çıkan bir kripto para ise vurgun yaptı.

Munger Coin nedir?

Munger adıyla Ethereum ağında ticarete açılan kripto para kısa sürede ilgi gördü. Yatırımcılar zengin olma hayaliyle adeta akın ederken 24 saatlik ticaret hacmi 3.5 milyon dolarlara kadar çıktı. Kripto para ilk çıkışından itibaren yaklaşık 300 kat arttı.

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Büyük bir heyecanla kripto parayı satın alanlar bir gariplik olduğunu fark etti zira satış kapalıydı. Bal küpü adı verilen bu tuzak, yatırımcıların parasını içeriye alırken satışı kapatarak para çıkışını engelliyordu. Nitekim beklenen oldu ve geliştirici önemli miktarda varlık satarak ortadan kayboldu.

Günlük ticaret hacmi 800$ altına inen Munger coin birçok kişiyi mağdur etti. Geliştiricinin yüz binlerce dolar vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Her zamanki gibi olan yine araştırma yapmadan projeye giren yatırımcıya oldu.

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Munger kripto parası büyük vurgun yaptı