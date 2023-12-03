Ölmüş bir insandan yüz binlerce dolar kazanan kripto para

Munger Coin nedir?
Munger adıyla Ethereum ağında ticarete açılan kripto para kısa sürede ilgi gördü. Yatırımcılar zengin olma hayaliyle adeta akın ederken 24 saatlik ticaret hacmi 3.5 milyon dolarlara kadar çıktı. Kripto para ilk çıkışından itibaren yaklaşık 300 kat arttı.
Büyük bir heyecanla kripto parayı satın alanlar bir gariplik olduğunu fark etti zira satış kapalıydı. Bal küpü adı verilen bu tuzak, yatırımcıların parasını içeriye alırken satışı kapatarak para çıkışını engelliyordu. Nitekim beklenen oldu ve geliştirici önemli miktarda varlık satarak ortadan kayboldu.
Günlük ticaret hacmi 800$ altına inen Munger coin birçok kişiyi mağdur etti. Geliştiricinin yüz binlerce dolar vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Her zamanki gibi olan yine araştırma yapmadan projeye giren yatırımcıya oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.