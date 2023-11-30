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    Cristiano Ronaldo’ya 1 milyar dolarlık dava: Konu Binance

    Cristaino Ronaldo’nun Binance bünyesinde çıkarılan NFT koleksiyonları büyük değer kaybedince yatırımcılar da soluğu tazminat davası için mahkemede aldı.         
    Binance Tam Boyutta Gör
    Cristiano Ronaldo futbol efsaneleri arasında yerini alırken kripto para dünyasında da önemli bir yere sahip. Özellikle Binance borsası ile yaptığı uzun vadeli reklam iş birliği ile borsanın NFT kampanyasında yer aldı.

    Cristiano Ronaldo’nun başı dertte

    Binance borsasında son haftalarda yaşanan olumsuz gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Düşenin dostu olmaz misali bir grup yatırımcı, Ronaldo tarafından reklamları yapılan NFT projelerinin kendilerini zarara uğrattığını iddia ediyor.

    Yatırımcılar NFT koleksiyonlarının kayıt dışı menkul kıymet olduğunu belirtiyor ve Ronaldo’nun sosyal medyadaki büyük etkisini kullanarak bu menkul kıymetlerin reklamını yaptığını iddia ediyor. Ronaldo NFT koleksiyonlarına yatırım yaparak zarar ettiklerini belirten davacılar Ronaldo’nun kayıt dışı menkul kıymetlerin farkında olduğunu veya farkında olması gerektiğini savunuyor.

    Binance ve Ronaldo geçen yılın ortalarında bir dizi NFT koleksiyonu projesi için anlaşma imzalamıştı. Binance en az 3 Ronaldo NFT koleksiyonu satışa sunmuş ve kripto para dünyasında koleksiyonlar büyük ilgi görmüştü.

    O dönem en ucuzu 77$ olan Ronaldo NFT koleksiyonu özellikle davaların etkisi ile birlikte 1$ seviyesine kadar düşmüştü. Davacılar bu nedenle 1 milyar dolarlık tazminat istiyor. Henüz Binance ve Cristiano Ronaldo cephesinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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