Cristiano Ronaldo’ya 1 milyar dolarlık dava: Konu Binance

Tam Boyutta Gör Cristiano Ronaldo futbol efsaneleri arasında yerini alırken kripto para dünyasında da önemli bir yere sahip. Özellikle Binance borsası ile yaptığı uzun vadeli reklam iş birliği ile borsanın NFT kampanyasında yer aldı.

Cristiano Ronaldo’nun başı dertte

Binance borsasında son haftalarda yaşanan olumsuz gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Düşenin dostu olmaz misali bir grup yatırımcı, Ronaldo tarafından reklamları yapılan NFT projelerinin kendilerini zarara uğrattığını iddia ediyor.

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Yatırımcılar NFT koleksiyonlarının kayıt dışı menkul kıymet olduğunu belirtiyor ve Ronaldo’nun sosyal medyadaki büyük etkisini kullanarak bu menkul kıymetlerin reklamını yaptığını iddia ediyor. Ronaldo NFT koleksiyonlarına yatırım yaparak zarar ettiklerini belirten davacılar Ronaldo’nun kayıt dışı menkul kıymetlerin farkında olduğunu veya farkında olması gerektiğini savunuyor.

Binance ve Ronaldo geçen yılın ortalarında bir dizi NFT koleksiyonu projesi için anlaşma imzalamıştı. Binance en az 3 Ronaldo NFT koleksiyonu satışa sunmuş ve kripto para dünyasında koleksiyonlar büyük ilgi görmüştü.

O dönem en ucuzu 77$ olan Ronaldo NFT koleksiyonu özellikle davaların etkisi ile birlikte 1$ seviyesine kadar düşmüştü. Davacılar bu nedenle 1 milyar dolarlık tazminat istiyor. Henüz Binance ve Cristiano Ronaldo cephesinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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