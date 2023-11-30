Cristiano Ronaldo’ya 1 milyar dolarlık dava: Konu Binance

Cristiano Ronaldo’nun başı dertte
Binance borsasında son haftalarda yaşanan olumsuz gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Düşenin dostu olmaz misali bir grup yatırımcı, Ronaldo tarafından reklamları yapılan NFT projelerinin kendilerini zarara uğrattığını iddia ediyor.
Yatırımcılar NFT koleksiyonlarının kayıt dışı menkul kıymet olduğunu belirtiyor ve Ronaldo’nun sosyal medyadaki büyük etkisini kullanarak bu menkul kıymetlerin reklamını yaptığını iddia ediyor. Ronaldo NFT koleksiyonlarına yatırım yaparak zarar ettiklerini belirten davacılar Ronaldo’nun kayıt dışı menkul kıymetlerin farkında olduğunu veya farkında olması gerektiğini savunuyor.
Binance ve Ronaldo geçen yılın ortalarında bir dizi NFT koleksiyonu projesi için anlaşma imzalamıştı. Binance en az 3 Ronaldo NFT koleksiyonu satışa sunmuş ve kripto para dünyasında koleksiyonlar büyük ilgi görmüştü.
O dönem en ucuzu 77$ olan Ronaldo NFT koleksiyonu özellikle davaların etkisi ile birlikte 1$ seviyesine kadar düşmüştü. Davacılar bu nedenle 1 milyar dolarlık tazminat istiyor. Henüz Binance ve Cristiano Ronaldo cephesinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.