Mushkin, Radioactive serisi yeni DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelse de donanım tutkunlarının hafızasında, yüksek performanslı bellekleriyle yer edinen Mushkin, ürün gamını yeni modellerle genişletiyor. Firmadan yapılan resmi açıklamaa göre Radioactive serisi DDR3 bellek ailesine çift ve üç kanal formunda yeni bellek kitleri katılıyor.

LGA1156 ve LGA1366 formundaki Intel platformları için geliştirilen yeni bellek kitlerinde, Mushkin tarafından tasarlanan FrostByte isimli soğutucuya yer veriliyor. Modeline göre 1600MHz veya 2000MHz'de çalışan yeni bellek kitlerinin LGA1366 platformu için olan iki tanesi 6GB, LGA1156 platformu için olan model ise 4GB kapasitesinde.

Mushkin tarafından ömür boyu garanti ile sunulan Radioactive serisi yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

- 998966 - 6GB (3 x 2GB) PC3-16000 | 2000 MHz | 8-10-8-27 | 1.65V | Fiyat açıklanmadı

- 998958 - 6GB (3 x 2GB) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-8-6-24 | 1.65V | 185.99$

- 996958 - 4GB (2 x 2GB) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-8-6-24 | 1.65V | 123.99$