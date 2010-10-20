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Mushkin, Radioactive serisi yeni DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelse de donanım tutkunlarının hafızasında, yüksek performanslı bellekleriyle yer edinen Mushkin, ürün gamını yeni modellerle genişletiyor. Firmadan yapılan resmi açıklamaa göre Radioactive serisi DDR3 bellek ailesine çift ve üç kanal formunda yeni bellek kitleri katılıyor.

LGA1156 ve LGA1366 formundaki Intel platformları için geliştirilen yeni bellek kitlerinde, Mushkin tarafından tasarlanan FrostByte isimli soğutucuya yer veriliyor. Modeline göre 1600MHz veya 2000MHz'de çalışan yeni bellek kitlerinin LGA1366 platformu için olan iki tanesi 6GB, LGA1156 platformu için olan model ise 4GB kapasitesinde.

Mushkin tarafından ömür boyu garanti ile sunulan Radioactive serisi yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

- 998966 - 6GB (3 x 2GB) PC3-16000 | 2000 MHz | 8-10-8-27 | 1.65V | Fiyat açıklanmadı
- 998958 - 6GB (3 x 2GB) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-8-6-24 | 1.65V | 185.99$
- 996958 - 4GB (2 x 2GB) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-8-6-24 | 1.65V | 123.99$


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Batuist 9 yıl
zamanında ne aramıştım bu markayı.. hiçbiryerde adam akıllı kaliteli bir marka bulamamıştım.. her ne kadar böyle haberlerini okusakta iş bulmak konusuna gelince o kadar kolay olmuyor.. çünkü bir çoğu ülkemize girmiyor bile..
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Styric 9 yıl
996958 - 4GB (2 x 2GB) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-8-6-24 | 1.65V | 123.99$ gideri var.


Ayrıvs tasarım çok güzel olmuş.
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vidoko 9 yıl
tipi radyasyon tehliesi işretimi var alınmaz abi bizide zehirler:) yokas radyasyona karşı mı .
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vernoncougar 9 yıl
KINGSTON 6GB Hyperx DDR3 1600MHz CL9 XMP Ram kullanıyorum 2 set olarak aldım 12GB son derece memnunum tavsıye ederım, anakart asus rampage III extreme ıle ust sevıye uyumlu bılgınıze..
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spaydix 9 yıl
dual kit olarak 6gb veya 8gb bekliyorum
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BrutaL1tY 9 yıl
Bu radioactive serisi daha öncede ddr2 için çıkmıştı.Ancak kendi ürünleri içinde aynı özelliklere sahip olup 30$ daha ucuza alınabilen ramleri vardı mushkin in...
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::Ashes:: 9 yıl
şuan alınabilecek en iyi ddr3 ram 2x2 gb 1333cl9 soğutucusuz gskill ramlerdir bence..
120liraya alınıyor ..
zaten bunlarıda 1600cl8 yapabilirsin 2 cl için neredeyse iki kat para verilmez..
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adilazimdegilx 9 yıl
Bu bellek soğutucularına hastayım ya.
Sistem yenilerken göz önünde bulundurabileceğim bir seri. Fakat aşırı hızlı belleklerin performansa katkısı bildiğimizden mümkün olduğunca cep dostu ürünlere yönelmek de yarar var.
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