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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mustek, taşınabilir tarayıcısı ScanExpress S324'ü satışa sundu

Mustek, taşınabilir tarayıcısı ScanExpress S324'ü satışa sundu
8 yıl
9,2b
1
1
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Taşınabilir DVD oynatıcı, dijital çerceve ve tarayıcı gibi tüketici elektronik kategorisinde ürünler hazırlayan Mustek, ScanExpress S324 adını verdiği yeni tarayıcısını satışa sundu.

Mustek'in taşınabilir formda ürettiği ScanExpress S324 tarayıcı, sahip olduğu 2.4 inç boyutunda ve 480 x 234 çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekiyor. Dikey formda hazırlanmış belge ve fotoğrafları 300dpi çözünürlüğe kadar tarayabilen ScanExpress S324, üzerinde bulunan SD ve MMC kart okuyucusu ile kullanıcılara kolay kullanım imkanı sunuyor.

Mustek'in ürettiği taşınabilir tarayıcı ScanExpress S324, 169.95$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


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e1ektronick 8 yıl
vay arkadas ya; suna bak, aklimdaki projeyi calmislar. bilsem daha once tescilletirdim.
nasil olusmustu bu proje; pcb baski teknikleri hakkinda bir video izliyordum, malum biz utu ile pcb hazirliyoz. adamin biri buna benzer bir icad yapmis ve pcb uzerine hazirladigi baski devreyi buna benzer bir sekilde basiyordu ve aninda aklima boyle bir fotograf tarayici yapmak geldi. ama yabancilar o videoyu benden once izlemisler.
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