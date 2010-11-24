Mustek, taşınabilir tarayıcısı ScanExpress S324'ü satışa sundu

Taşınabilir DVD oynatıcı, dijital çerceve ve tarayıcı gibi tüketici elektronik kategorisinde ürünler hazırlayan Mustek, ScanExpress S324 adını verdiği yeni tarayıcısını satışa sundu.

Mustek'in taşınabilir formda ürettiği ScanExpress S324 tarayıcı, sahip olduğu 2.4 inç boyutunda ve 480 x 234 çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekiyor. Dikey formda hazırlanmış belge ve fotoğrafları 300dpi çözünürlüğe kadar tarayabilen ScanExpress S324, üzerinde bulunan SD ve MMC kart okuyucusu ile kullanıcılara kolay kullanım imkanı sunuyor.

Mustek'in ürettiği taşınabilir tarayıcı ScanExpress S324, 169.95$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.