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    Mobil Dünya Kongresi'ne Türkiye'den kaç firma katıldı?

    İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen MWC 2023 fuarına Türkiye'den 30 firma katıldı. MWC 2023'e katılan yerli firmalar hangileri?                                
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    MWC 2023'e Türkiye'den kaç firma katıldı? Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en prestijli mobil teknoloji fuarı Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi), kapısını ziyaretçilere açtı. MWC 2023, İspanya’nın Barselona kentindeki Fira Gran Via salonunda düzenleniyor. Fuar 2 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

    MWC 2023'e Türkiye’den 30 firma katıldı. Türkiye'de geliştirilen yerli teknolojiler, 200’e yakın ülkeden 80 bin ziyaretçiye sergileniyor. Yerli teknolojiler dünya ile buluşuyor.

    MWC 2023’e hangi yerli firmalar katıldı?

    İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC 2023’e Türkiye’den milli katılım ile Asist Bilgi Teknolojileri, BVK Teknoloji, DT İletişim Hizmetleri, EKMOB Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri, Electra IC Arge, Figen Yazılım Evi, Hologrart, Intouch Teknoloji, i2i Bilişim, Innovile Teknoloji, İTO BTM, Kafein Yazılım, KOBİL Teknoloji, Kron Telekomünikasyon, Odine Solutions, Peerbie, Pnetworks Elektronik, Randa Yayıncılık, Sade Teknoloji, T.T.G. Uluslararası Telekomünikasyon, Teknopark İstanbul, Telenity İletişim, Viznet Bilişim ve Yonga Teknoloji katıldı. Bunlara ek olarak Türkiye'den bireysel başvuru yapan Ambeent, ÇEPAŞ Galvaniz, Etiya Bilgi Teknolojileri, MİTAŞ Industry, P.I. Works TR Bilişim ve Telpa Teknoloji şirketleri de stant kurdu.

    Veri analiziyle afetlere müdahaleyi daha etkili hale getiren sistem

    Türkiye’den katılım sağlayan firmalar afetlere yönelik teknolojileri ile dikkat çekiyor. Binaların kalitesini ölçen teknolojiler, afet anında iletişimi hızlandıracak teknolojiler ve yapay zekayla telsiz iletişimi gibi teknolojiler sergilendi.

    Teknoloji çözümleri sunan Kafein şirketi, enerjiyi daha az tüketen bluetooth sağlayıcıları aracılığıyla iletişimin devamlılığını sağlamayı amaçlayan bir AR-GE projesi yürütüyor. Bu proje, deprem başta olmak üzere afetlerde yaşanan haberleşme sorunlarını en az seviyeye indirmeyi hedefliyor.

    Kafein şirketi ayrıca, afet sonrasında sistemlerden veri toplayarak afetlere müdahaleyi daha etkili hale getiren bir proje üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

    Sensörlerle beton kalitesini ölçen çalışma

    BVK Technology, yeni yapılan binaların beton kalitesini ölçen bir ürünün çalışmalarını yürütüyor. Bu ürün, beton kalitesini ölçmenin yanı sıra kolon içine yerleştirilen sensörler aracılığıyla binanın yapımının ardından bina güvenliğine ilişkin bilgi akışı da sunuyor.

    Afetlerde ihtiyaç duyulan bilgilere ilişkin uygulama

    Teknoloji şirketi KOBİL ise afet yönetimine ilişkin geliştirdiği uygulama ile toplanma merkezlerinin konumu gibi afetlerde ihtiyaç duyulacak birçok bilgiyi kullanıcılara sunuyor.

    Telsiz iletişiminin niteliğini artıran yapay zeka destekli platform

    Asist IT şirketi de afetlerde haberleşmenin ve bilgi analizinin hızının artırılmasına yönelik bir proje geliştirdi. Bu proje, yapay zeka destekli platform aracılığıyla karmaşık sesleri ayrıştırma, ses ile kimliklere ulaşma gibi çeşitli özelliklerle telsiz iletişiminin niteliğini artırıyor.

    5G iletişimini hızlandıracak yerli çip

    Yerli çip üretimine ilişkin çalışmalar yürüten Yonga Teknoloji de afetlerde 5G teknolojisinin altyapısında iletişimi hızlandıracak bir çip geliştirmeyi planlıyor. Bu çalışma sayesinde, merkeze veri aktaran termal kameralı dron'lar gibi 5G ile çalışan birçok teknolojinin verimliliğinin de artırılması hedefleniyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 5 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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