Mobil Dünya Kongresi'ne Türkiye'den kaç firma katıldı?

Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli mobil teknoloji fuarı Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi), kapısını ziyaretçilere açtı. MWC 2023, İspanya’nın Barselona kentindeki Fira Gran Via salonunda düzenleniyor. Fuar 2 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

MWC 2023'e Türkiye’den 30 firma katıldı. Türkiye'de geliştirilen yerli teknolojiler, 200’e yakın ülkeden 80 bin ziyaretçiye sergileniyor. Yerli teknolojiler dünya ile buluşuyor.

MWC 2023’e hangi yerli firmalar katıldı?

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC 2023’e Türkiye’den milli katılım ile Asist Bilgi Teknolojileri, BVK Teknoloji, DT İletişim Hizmetleri, EKMOB Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri, Electra IC Arge, Figen Yazılım Evi, Hologrart, Intouch Teknoloji, i2i Bilişim, Innovile Teknoloji, İTO BTM, Kafein Yazılım, KOBİL Teknoloji, Kron Telekomünikasyon, Odine Solutions, Peerbie, Pnetworks Elektronik, Randa Yayıncılık, Sade Teknoloji, T.T.G. Uluslararası Telekomünikasyon, Teknopark İstanbul, Telenity İletişim, Viznet Bilişim ve Yonga Teknoloji katıldı. Bunlara ek olarak Türkiye'den bireysel başvuru yapan Ambeent, ÇEPAŞ Galvaniz, Etiya Bilgi Teknolojileri, MİTAŞ Industry, P.I. Works TR Bilişim ve Telpa Teknoloji şirketleri de stant kurdu.

Veri analiziyle afetlere müdahaleyi daha etkili hale getiren sistem

Türkiye’den katılım sağlayan firmalar afetlere yönelik teknolojileri ile dikkat çekiyor. Binaların kalitesini ölçen teknolojiler, afet anında iletişimi hızlandıracak teknolojiler ve yapay zekayla telsiz iletişimi gibi teknolojiler sergilendi.

Teknoloji çözümleri sunan Kafein şirketi, enerjiyi daha az tüketen bluetooth sağlayıcıları aracılığıyla iletişimin devamlılığını sağlamayı amaçlayan bir AR-GE projesi yürütüyor. Bu proje, deprem başta olmak üzere afetlerde yaşanan haberleşme sorunlarını en az seviyeye indirmeyi hedefliyor.

Kafein şirketi ayrıca, afet sonrasında sistemlerden veri toplayarak afetlere müdahaleyi daha etkili hale getiren bir proje üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sensörlerle beton kalitesini ölçen çalışma

BVK Technology, yeni yapılan binaların beton kalitesini ölçen bir ürünün çalışmalarını yürütüyor. Bu ürün, beton kalitesini ölçmenin yanı sıra kolon içine yerleştirilen sensörler aracılığıyla binanın yapımının ardından bina güvenliğine ilişkin bilgi akışı da sunuyor.

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Afetlerde ihtiyaç duyulan bilgilere ilişkin uygulama

Teknoloji şirketi KOBİL ise afet yönetimine ilişkin geliştirdiği uygulama ile toplanma merkezlerinin konumu gibi afetlerde ihtiyaç duyulacak birçok bilgiyi kullanıcılara sunuyor.

Telsiz iletişiminin niteliğini artıran yapay zeka destekli platform

Asist IT şirketi de afetlerde haberleşmenin ve bilgi analizinin hızının artırılmasına yönelik bir proje geliştirdi. Bu proje, yapay zeka destekli platform aracılığıyla karmaşık sesleri ayrıştırma, ses ile kimliklere ulaşma gibi çeşitli özelliklerle telsiz iletişiminin niteliğini artırıyor.

5G iletişimini hızlandıracak yerli çip

Yerli çip üretimine ilişkin çalışmalar yürüten Yonga Teknoloji de afetlerde 5G teknolojisinin altyapısında iletişimi hızlandıracak bir çip geliştirmeyi planlıyor. Bu çalışma sayesinde, merkeze veri aktaran termal kameralı dron'lar gibi 5G ile çalışan birçok teknolojinin verimliliğinin de artırılması hedefleniyor.

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