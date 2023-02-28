Xiaomi, şarj süresini sadece 5 dakikaya indiren teknolojisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Mobil Dünya Kongresi son hızıyla devam ederken Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi sergiledi. Çinli teknoloji devi, geliştirdiği 300W şarj cihazıyla bir demo gerçekleştirdi ve sonuçlar hayli etkileyici görünüyor. Xiaomi’nin yeni şarj cihazı telefonunuzu sıfırdan tam doluluğa sadece birkaç dakikada çıkarıyor.

Sadece 5 dakikada tam şarj

Geçtiğimiz Ekim ayında Xiaomi'nin Redmi alt markası aracılığıyla Redmi Note 12 Discovery Edition modelinde 9 dakikada tam şarjın mümkün olduğunu gördük. Sonrasında ise Realme GT Neo5 bizlere daha büyük bir pilde 240W ile benzer şarj süreleri sundu. Ancak şimdi olay farklı bir yere gidiyor zira Xiaomi, 300W şarj demosunu gerçekleştirdi. Yapılan gösterimde firma, Redmi Note 12'nin modifiye edilmiş bir versiyonunu kulalndı ve 4100 mAh pil tam doluluğa sadece 5 dakikada çıkartıldı.

Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu ortaya çıktı 17 sa. önce eklendi

Bunun teknik tarafında ise bataryada kullanılan ve daha yüksek akımı mümkün kılan değişiklikler yatıyor. Xiaomi, kullandığı pilde bazı grafit parçalarını alternatif karbon malzemelerle değiştirmiş. Bu sayede elektrotların kalınlığı yüzde 35 gibi ciddi bir oranda azaltılmış ve daha güçlü 15C hücreler elde edilmiş (Discovery Edition'daki 10C hücrelerinin aksine). Geliştirilmiş elektrolit tasarım sayesinde Xiaomi’nin kullandığı lityum iyon pil, daha hızlı şarj de deşarj oranına sahipken yüksek bir yoğunluk sunuyor. Artan yoğunlukla birlikte ortaya çıkan ısı miktarı da azaltılıyor.

Güvenlik tarafındaysa Xiaomi, her bir şarj çipinde akım, voltaj ve sıcaklığı takip etmek için yerleşik 50'den fazla özellik olduğunu belirtti. Xiaomi'nin bugün yaptığı duyuru, mobil endüstrisi için kesinlikle başka bir kilometre taşı oldu diyebiliriz. Ancak, Xiaomi’nin 300W şarj cihazlarını ve telefonlarını ne zaman üreteceği pilin ömrünün bundan nasıl etkileneceği henüz net değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.