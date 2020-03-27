NASA, 11 milyon kişinin ismini Mars'a gönderecek: Türkiye listede başı çekiyor

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NASA'nın önümüzdeki yaz aylarında Mars'a göndermeye hazırlandığı Perseverance uzay aracı için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Bugün görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA, Perseverance üzerinde Mars'a gönderilecek olan isimlerin mikroçiplere yazıldığını açıkladı. Toplam 10.932.295 kişinin ismi üç farklı mikroçipe yerleştirildi.

Ayrıca Bkz. "NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance"

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NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance

Türkiye açık ara farkla lider

"İsmini Mars'a Gönder" projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi gördü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. Tam 2,5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Listenin ikinci sırasında 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan, üçüncü sırasında ise Perseverance görevinin sahibi olan ABD var. Türkiye olarak gerçekten de ilginç bir işe imza atmışız.

NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılmış. NASA, milyonlarca ismin bir mikroçipe sığdırılabildiğini belirtiyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.

Perseverance üzerine yerleştirilen çiplerin görüntüsü:

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NASA'nın Perseverance misyonundaki en büyük hedefi "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap aramak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

Perseverance'ın önümüzdeki Temmuz ayında fırlatılması ve 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'ın Jezero Krateri'ne iniş yapması bekleniyor. Jezero Krateri'nde milyarlarca yıl önce, içerisinde yaşam barındıran nehirlerin olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın araştırmaları için Jezero Krateri epey elverişli bir bölge olacak.

https://www.space.com/nasa-perseverance-mars-rover-carries-millions-of-names.html

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