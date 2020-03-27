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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, 11 milyon kişinin ismini Mars'a gönderecek: Türkiye listede başı çekiyor

    NASA yaklaşık 11 milyon kişinin ismini, Perseverance gözlem aracına yerleştirdi. Perseverance önümüzdeki Temmuz ayında Kızıl Gezegen'e gönderilecek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA, 11 milyon kişinin ismini Mars'a gönderecek: Türkiye listede başı çekiyor
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    NASA'nın önümüzdeki yaz aylarında Mars'a göndermeye hazırlandığı Perseverance uzay aracı için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Bugün görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA, Perseverance üzerinde Mars'a gönderilecek olan isimlerin mikroçiplere yazıldığını açıkladı. Toplam 10.932.295 kişinin ismi üç farklı mikroçipe yerleştirildi.

    Ayrıca Bkz. "NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance"

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    Türkiye açık ara farkla lider

    "İsmini Mars'a Gönder" projesi özellikle de ülkemizden çok büyük ilgi gördü. NASA'nın yayınladığı verilere göre Türkiye, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke konumunda bulunuyor. Tam 2,5 milyon kişi ülkemizden ismini kaydettirmiş. Listenin ikinci sırasında 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan, üçüncü sırasında ise Perseverance görevinin sahibi olan ABD var. Türkiye olarak gerçekten de ilginç bir işe imza atmışız.

    NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılmış. NASA, milyonlarca ismin bir mikroçipe sığdırılabildiğini belirtiyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.

    Perseverance üzerine yerleştirilen çiplerin görüntüsü:

    NASA, 11 milyon kişinin ismini Mars'a gönderecek: Türkiye listede başı çekiyor
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    NASA'nın Perseverance misyonundaki en büyük hedefi "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap aramak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

    Perseverance'ın önümüzdeki Temmuz ayında fırlatılması ve 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'ın Jezero Krateri'ne iniş yapması bekleniyor. Jezero Krateri'nde milyarlarca yıl önce, içerisinde yaşam barındıran nehirlerin olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın araştırmaları için Jezero Krateri epey elverişli bir bölge olacak.



    https://www.space.com/nasa-perseverance-mars-rover-carries-millions-of-names.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    F4-PHANTOM (Tolga Polat) 42 dk.
    Görende halkımız uzaya bayağı meraklı sanacak...
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    KaleyDeskop (ali ) 52 dk.
    kamera 4k çeksin ses alsın vs bu araçda bunları koymuyorlarsa lanet olsun uzay bilimine..
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    monacomen 1 sa.
    Acaba o uzay aracının çipleri Mars'a yollanmasında kaç milyar dolar harcanacak? Havaya saçılan ziyan bir para. Kibirli insanlığın son saçmalığı. Bu virüs salgınında o isimlerin sahiplerinin çoğunun yaşayacağı bile muallak iken o parayı bozulan yetersiz sağlık sistemine, dünyayı adama etmeye harcanmak daha makbul değil mi?
    Mars'a ismini bir uzaylı gelip okur diye bırakmanın kime ne yararı olacak merak ediyorum?
    Zamanlaması manidar ve saçma.
    Hani bizde Kanal İstanbul'un sırası mı diyoruz ya Mars'a çip yollamanın sırası mı Nasa?
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 1 sa.
    Ah be. İzlediğimiz filmleri yaşayası geliyor insanın. Oraya gidebilmek. Veya öyle bir projenin içinde bulunmak. Güzel bir macera olurdu gerçekten. İmkansızlıklar bir tarafa böyle hayaller kurup duruyorum..
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