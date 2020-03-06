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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance

    NASA'nın yeni Mars gezgininin ismi Perseverance oldu. Mars'ta yaşam izleri arayacak olan Perseverance'ın önümüzdeki Temmuz ayı gibi fırlatılması ve 2021'de de Kızıl Gezegen'e ulaşması bekleniyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance
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    NASA'nın önümüzdeki yaz aylarında uzaya fırlatmaya hazırlandığı yeni Mars keşif robotunun resmi ismi nihayet belli oldu. Bugüne kadar yıllardır 'Mars 2020' ismiyle andığımız gözlem aracının ismi, NASA'nın açıklamasına göre 'Perseverance' olacak. Perseverance, azim/sebat anlamına geliyor.

    Perseverance ismiyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"Tarih boyunca hiçbir keşif —tarih yazan hiçbir olay—, azim (perseverance) olmadan gerçekleşmedi. Azim, çok güçlü bir kelime; tüm engellere rağmen ileriye doğru gidebilenleri anlatıyor." ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek"

    NASA, yeni gözlem aracının ismini ABD'li öğrenciler arasında düzenlenen bir yarışmayla belirledi. Toplamda yaklaşık 28 bin önerinin alındığı belirtiliyor. Bu öneriler arasından son olarak aşağıdaki kelimeler finalist olarak seçilmişti:

    • Endurance
    • Tenacity
    • Promise
    • Perseverance
    • Vision
    • Clarity
    • Ingenuity
    • Fortitude
    • Courage

    Uzay araştırmaları tarihi boyunca bugüne kadar yalnızca NASA Mars'ın yüzeyine gözlem aracı indirmeye başarabildi. NASA'nın Mars'a indirdiği önceki gezginlerin isimleri Sojourner (1997), Spirit (2003), Opportunity (2003) ve Curiosity'ydi (2012). Bu araçlardan yalnızca Curiosity şu anda hala Kızıl Gezegen'de gözlemlerine devam ediyor. Mars yüzeyinde en uzun süre görev yapan (15 yıl) araç Opportunity ise 2018'de Dünya'ya elveda demişti.

    NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance
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    NASA'nın Perseverance misyonundaki en büyük hedefi "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap aramak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

    Perseverance'ın 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'ın Jezero Krateri'ne iniş yapması bekleniyor. Jezero Krateri'nde milyarlarca yıl önce, içerisinde yaşam barındıran nehirlerin olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın araştırmaları için Jezero Krateri epey elverişli bir bölge olacak.



    https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7612 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Adamlar uğraşıyorlar böyle işlerle. Keşke biz de yapsak
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    basartenk (basar tenk) 2 hf.
    Dünyadan başka yerde yaşam yok. Nokta.
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    darkaura 2 hf.
    marsin erken sulak doneminde yasam olmasi cok olasi. keza dunyada bulunan en eski yasam izleri 3.8milyar yil geriye gidiyor, dunyada yasamin 4 milyar yildan eski olmasi cok olasi. yani neredeyse dunya soguyup okyanuslar olusur olusmaz yasam ortaya cikmis. mars dunyadan daha kucuk bir gezegen olarak dunyadan daha once sogudu. dunyada yasamin bu kadar erken baslamasini goz onune alinca marsda ortaya cikmis olmamasi esas buyuk supriz olur, hatta daha eski oldugu icin yasam once marsda baslayip dunyaya atmamis bile olabilir. dogru ekipmanlar varsa mikrobik dahi olsa yasamin izlerini geride biraktigi karbon katmanlarindan tespit etmek mumkun. sorun dogru yeri bulup kazmada. milyarlarca yillik kalintilardan bahsediyoruz, her kazilan yerde cikmasi olasi degil. dunyada bile o kadar arastirmaya ragmen kolay bulunan seyler degil. o yuzden perseverancedan cok fazla umutlanmamak gerek. ama bellide olmaz. buyuk oranda sansa bagli.
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    vs-fb (Vn S) 2 hf.
    Mars'taki gözlem araçlarını yazarken, InSight gözlem aracını unuttunuz sanırım.Bu arada bu araçta uçabilen bir helikopter drone olacak. Oldukça heyecan verici.
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