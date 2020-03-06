NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance

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NASA'nın önümüzdeki yaz aylarında uzaya fırlatmaya hazırlandığı yeni Mars keşif robotunun resmi ismi nihayet belli oldu. Bugüne kadar yıllardır 'Mars 2020' ismiyle andığımız gözlem aracının ismi, NASA'nın açıklamasına göre 'Perseverance' olacak. Perseverance, azim/sebat anlamına geliyor.

Perseverance ismiyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"Tarih boyunca hiçbir keşif —tarih yazan hiçbir olay—, azim (perseverance) olmadan gerçekleşmedi. Azim, çok güçlü bir kelime; tüm engellere rağmen ileriye doğru gidebilenleri anlatıyor." ifadelerini kullandı.

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NASA, yeni gözlem aracının ismini ABD'li öğrenciler arasında düzenlenen bir yarışmayla belirledi. Toplamda yaklaşık 28 bin önerinin alındığı belirtiliyor. Bu öneriler arasından son olarak aşağıdaki kelimeler finalist olarak seçilmişti:

Endurance

Tenacity

Promise

Perseverance

Vision

Clarity

Ingenuity

Fortitude

Courage

Uzay araştırmaları tarihi boyunca bugüne kadar yalnızca NASA Mars'ın yüzeyine gözlem aracı indirmeye başarabildi. NASA'nın Mars'a indirdiği önceki gezginlerin isimleri Sojourner (1997), Spirit (2003), Opportunity (2003) ve Curiosity'ydi (2012). Bu araçlardan yalnızca Curiosity şu anda hala Kızıl Gezegen'de gözlemlerine devam ediyor. Mars yüzeyinde en uzun süre görev yapan (15 yıl) araç Opportunity ise 2018'de Dünya'ya elveda demişti.

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NASA'nın Perseverance misyonundaki en büyük hedefi "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap aramak olacak. Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

Perseverance'ın 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'ın Jezero Krateri'ne iniş yapması bekleniyor. Jezero Krateri'nde milyarlarca yıl önce, içerisinde yaşam barındıran nehirlerin olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın araştırmaları için Jezero Krateri epey elverişli bir bölge olacak.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7612

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