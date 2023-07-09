Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, insansı astronot robotunun testlerine başladı

    NASA'nın insansı astronot robotu test için Avustralya'ya gönderildi. Valkyrie olarak adlandırılan insansı robot, ajansın Artemis ve diğer uzay görevleri sırasında kullanılabilir.
    Oy Ver
    NASA, insansı astronot robotunun testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Valkyrie insansı robotu, kapsamlı testler için Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki ana üssünden Avustralya'da bulunan Woodside Energy’ye gönderiliyor. NASA'nın insansı astronot robotu Valkyrie’in, ajansın Artemis ve diğer uzay görevleri sırasında kullanılması ve insan astronotlara yardım etmesi hedefleniyor.

    NASA’nın insansı robotu kapsamlı testlere geçiyor

    NASA ve Woodside Energy arasında yapılan anlaşma, Valkyrie robotunun kapsamlı testleri ve uzay dışındaki kullanım alanlarının keşfi üzerine kurulu. Testler kapsamında robotun mürettebatsız ve açık deniz enerji tesislerinin uzaktan bakımını sağlama yetenekleri test edilecek. NASA, Woodside'ın tesislerinde gerçekleştirilen testlerin, Ay ve diğer gezegenlerde bulunanlar gibi kirli ve tehlikeli koşullarda çalışmak için robotların nasıl daha iyi tasarlanacağı hakkında değerli bilgiler edinmeyi umuyor.

    Robotun üstleneceği bazı faaliyetler arasında, yeni ürünler üretmek için kaynaklardan ve malzemelerden yararlanan altyapı ve tesislerin denetimi ve bakımı yer alıyor. Valkyrie ve diğer gelişmiş mobil robotlar, insanların tehlikeli işleri uzaktan denetlemesine yardımcı olma ya da sıkıcı ve tekrarlayan görevlerin yükünü hafifletme potansiyeline sahip. Bu nedenle robotlar, Artemis gibi görevlerin gerçekleştirilmesi ve insanlığın Ay yüzeyinde kalıcı olabilmesi için kilit araçlar konumunda.

    NASA’da robotik ekibinin lideri olan Shaun Azimi, yaptığı açıklamada "Tehlikeli ortamlarda daha güvenli operasyonlara olanak tanıyarak Dünya'daki yaşamı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip gelişmiş robotik sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesinin bir sonraki aşamasına başlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amortisör yağ kaçağı millenicom iptal acıbadem nereye bağlı titanların savaşı 3 köprü diş yaptıranların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız