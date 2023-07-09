Tam Boyutta Gör NASA'nın Valkyrie insansı robotu, kapsamlı testler için Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki ana üssünden Avustralya'da bulunan Woodside Energy’ye gönderiliyor. NASA'nın insansı astronot robotu Valkyrie’in, ajansın Artemis ve diğer uzay görevleri sırasında kullanılması ve insan astronotlara yardım etmesi hedefleniyor.

NASA’nın insansı robotu kapsamlı testlere geçiyor

NASA ve Woodside Energy arasında yapılan anlaşma, Valkyrie robotunun kapsamlı testleri ve uzay dışındaki kullanım alanlarının keşfi üzerine kurulu. Testler kapsamında robotun mürettebatsız ve açık deniz enerji tesislerinin uzaktan bakımını sağlama yetenekleri test edilecek. NASA, Woodside'ın tesislerinde gerçekleştirilen testlerin, Ay ve diğer gezegenlerde bulunanlar gibi kirli ve tehlikeli koşullarda çalışmak için robotların nasıl daha iyi tasarlanacağı hakkında değerli bilgiler edinmeyi umuyor.

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Robotun üstleneceği bazı faaliyetler arasında, yeni ürünler üretmek için kaynaklardan ve malzemelerden yararlanan altyapı ve tesislerin denetimi ve bakımı yer alıyor. Valkyrie ve diğer gelişmiş mobil robotlar, insanların tehlikeli işleri uzaktan denetlemesine yardımcı olma ya da sıkıcı ve tekrarlayan görevlerin yükünü hafifletme potansiyeline sahip. Bu nedenle robotlar, Artemis gibi görevlerin gerçekleştirilmesi ve insanlığın Ay yüzeyinde kalıcı olabilmesi için kilit araçlar konumunda.

NASA’da robotik ekibinin lideri olan Shaun Azimi, yaptığı açıklamada "Tehlikeli ortamlarda daha güvenli operasyonlara olanak tanıyarak Dünya'daki yaşamı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip gelişmiş robotik sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesinin bir sonraki aşamasına başlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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NASA, insansı astronot robotunun testlerine başladı