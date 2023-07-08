Elon Musk’ın Starlink uyduları uzayın gözetlenmesi engelliyor

Tam Boyutta Gör Starlink uydularının etkilerini sınırlama çabalarına rağmen radyo astronomiye engel olmaya devam etmesi, gökbilimcilerin bu önemli bilimsel keşif yolunun geleceğine ilişkin endişelerini artırıyor. Starlink uydularından sızan radyo sinyallerinin bilim insanlarının gözlemlerini etkilemeye devam ettiğinin altı çiziliyor.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Hollanda merkezli LOFAR teleskopundaki astronomlar düzinelerce SpaceX Starlink uydusunu gözlemledi ve elektronik aksamlarından "istenmeyen elektromanyetik radyasyon" yaymaya devam ettiklerini tespit etti. Starlink uydularının incelendiği çalışmada gözlemlenen uyduların radyo astronomi gözlemlerinde parazit oluşturan frekanslarda sinyaller yaydıkları tespit edildi.

Starlink uyduları radyo teleskoplarını işlevsiz kılıyor

Tam Boyutta Gör Starlink uydularının yaydığı parazitler uzaydaki uzak nesnelerden gelen sinyallerin radyo teleskoplarınca tespit edilmesini son derece zorlaştırıyor. Normal şartlarda radyo teleskopları, parazitin olmayacağı izole edilmiş özel bölgelere yerleştiriliyor. Bu sayede hem karasal hem de yörüngedeki uyduların parazitlerinden kaçınılmış oluyor.

SpaceX'in Starlink uyduları ise çok farklı bir sorun teşkil ediyor. Küresel olarak internet bağlantısını sağlamayı hedefleyen ve bunun için de alçak Dünya yörüngesinde on binlerce uydudan oluşan bir uydu takımyıldızını gerektiren Starlink, bu parazitlerden arındırılmış sessiz yerleri adeta gürültü bombardımanına tutma riskini taşıyor.

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Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden (MPIfR) araştırmanın ortaya yazarı Benjamin Winkel, simülasyonlarda takımyıldız ne kadar büyük olursa, tüm uydulardan gelen radyasyonun da arttığını söylüyor. Durumun mevcut şartlarda bile zorlu olduğu ifade edilirken radyo astronomi bantlarını istenmeyen radyasyondan koruyan net bir düzenlemenin olmaması konusunda astronomların endişelendikleri belirtiliyor.

Araştırmacılar SpaceX'in herhangi bir yasa ya da yönetmeliği ihlal etmediğini ve şirketin Starlink uydularının etkilerini iyileştirmek için proaktif davrandığını vurguluyorlar. Ancak sorun şu ki, ilgili uluslararası kurallar olmadan herkesi kapsayacak önlemlerin alınması son derece zor gözüküyor. Zira uydundan internet sağlanmasını hedefleyen sadece Elon Musk değil, Avrupa ve Çin’in de benzer programları var.

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