Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın Starlink uyduları uzayın gözetlenmesi engelliyor

    Starlink uydularından sızan radyo sinyalleri astronomiyi bozmaya devam ediyor. Sayıları giderek artan Starlink uyduları astronominin geleceğine ilişkin endişeleri daha da artırıyor.
    Oy Ver
    Elon Musk’ın Starlink uyduları uzayın gözetlenmesi engelliyor Tam Boyutta Gör
    Starlink uydularının etkilerini sınırlama çabalarına rağmen radyo astronomiye engel olmaya devam etmesi, gökbilimcilerin bu önemli bilimsel keşif yolunun geleceğine ilişkin endişelerini artırıyor. Starlink uydularından sızan radyo sinyallerinin bilim insanlarının gözlemlerini etkilemeye devam ettiğinin altı çiziliyor.

    Uluslararası Astronomi Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Hollanda merkezli LOFAR teleskopundaki astronomlar düzinelerce SpaceX Starlink uydusunu gözlemledi ve elektronik aksamlarından "istenmeyen elektromanyetik radyasyon" yaymaya devam ettiklerini tespit etti. Starlink uydularının incelendiği çalışmada gözlemlenen uyduların radyo astronomi gözlemlerinde parazit oluşturan frekanslarda sinyaller yaydıkları tespit edildi.

    Elon Musk’ın Starlink uyduları uzayın gözetlenmesi engelliyor Tam Boyutta Gör
    Starlink uydularının yaydığı parazitler uzaydaki uzak nesnelerden gelen sinyallerin radyo teleskoplarınca tespit edilmesini son derece zorlaştırıyor. Normal şartlarda radyo teleskopları, parazitin olmayacağı izole edilmiş özel bölgelere yerleştiriliyor. Bu sayede hem karasal hem de yörüngedeki uyduların parazitlerinden kaçınılmış oluyor.

    SpaceX'in Starlink uyduları ise çok farklı bir sorun teşkil ediyor. Küresel olarak internet bağlantısını sağlamayı hedefleyen ve bunun için de alçak Dünya yörüngesinde on binlerce uydudan oluşan bir uydu takımyıldızını gerektiren Starlink, bu parazitlerden arındırılmış sessiz yerleri adeta gürültü bombardımanına tutma riskini taşıyor.

    Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden (MPIfR) araştırmanın ortaya yazarı Benjamin Winkel, simülasyonlarda takımyıldız ne kadar büyük olursa, tüm uydulardan gelen radyasyonun da arttığını söylüyor. Durumun mevcut şartlarda bile zorlu olduğu ifade edilirken radyo astronomi bantlarını istenmeyen radyasyondan koruyan net bir düzenlemenin olmaması konusunda astronomların endişelendikleri belirtiliyor.

    Araştırmacılar SpaceX'in herhangi bir yasa ya da yönetmeliği ihlal etmediğini ve şirketin Starlink uydularının etkilerini iyileştirmek için proaktif davrandığını vurguluyorlar. Ancak sorun şu ki, ilgili uluslararası kurallar olmadan herkesi kapsayacak önlemlerin alınması son derece zor gözüküyor. Zira uydundan internet sağlanmasını hedefleyen sadece Elon Musk değil, Avrupa ve Çin’in de benzer programları var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dti ne demek tai mühendis maaşları telefona film indirme internet hızım düştü sat sınavı soruları pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız