Elon Musk’ın Starlink uyduları uzayın gözetlenmesi engelliyor

Uluslararası Astronomi Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Hollanda merkezli LOFAR teleskopundaki astronomlar düzinelerce SpaceX Starlink uydusunu gözlemledi ve elektronik aksamlarından "istenmeyen elektromanyetik radyasyon" yaymaya devam ettiklerini tespit etti. Starlink uydularının incelendiği çalışmada gözlemlenen uyduların radyo astronomi gözlemlerinde parazit oluşturan frekanslarda sinyaller yaydıkları tespit edildi.
Starlink uyduları radyo teleskoplarını işlevsiz kılıyor
SpaceX'in Starlink uyduları ise çok farklı bir sorun teşkil ediyor. Küresel olarak internet bağlantısını sağlamayı hedefleyen ve bunun için de alçak Dünya yörüngesinde on binlerce uydudan oluşan bir uydu takımyıldızını gerektiren Starlink, bu parazitlerden arındırılmış sessiz yerleri adeta gürültü bombardımanına tutma riskini taşıyor.
Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden (MPIfR) araştırmanın ortaya yazarı Benjamin Winkel, simülasyonlarda takımyıldız ne kadar büyük olursa, tüm uydulardan gelen radyasyonun da arttığını söylüyor. Durumun mevcut şartlarda bile zorlu olduğu ifade edilirken radyo astronomi bantlarını istenmeyen radyasyondan koruyan net bir düzenlemenin olmaması konusunda astronomların endişelendikleri belirtiliyor.
Araştırmacılar SpaceX'in herhangi bir yasa ya da yönetmeliği ihlal etmediğini ve şirketin Starlink uydularının etkilerini iyileştirmek için proaktif davrandığını vurguluyorlar. Ancak sorun şu ki, ilgili uluslararası kurallar olmadan herkesi kapsayacak önlemlerin alınması son derece zor gözüküyor. Zira uydundan internet sağlanmasını hedefleyen sadece Elon Musk değil, Avrupa ve Çin’in de benzer programları var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)