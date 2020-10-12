NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı

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NASA’nın Yeni Ufuklar programı kapsamında güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter’i incelemek için 5 Ağustos 2011 tarihinde uzaya fırlattığı Juno uydusu, bugüne kadar gezegenle ilgili birçok detayı görmemizi sağladı.

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2016 yılında gezegenin yörüngesine yerleşen ve dev gök cisminin geçmişini ve bir gaz devi olarak geçirdiği evrimi araştıran Juno, Haziran ayında gerçekleştirdiği 27. yakın geçişte sahip olduğu Junocam isimli kamerasıyla yine benzersiz görüntüler yakaladı. NASA’da görev yapan yazılım mühendisi Kevin Gill’in birleştirdiği görüntüler ise ortaya harika bir yakın geçiş görüntüsü çıkardı.

Yaklaşık 5 dakika süren video için toplamda 41 sabit görüntüyü dijital olarak bir küreye yansıtan Gill, sanal bir kamera yardımıyla da uzay aracının gezegen üstünde turladığı anları farklı açılardan göstermiş.

Juno, 2 Haziran’da gerçekleştirdiği yakın geçişte Jüpiter’e 3bin 400 km kadar yaklaştı. 53 günlük bir sürede gezegenin yörüngesini turlayan uzay aracı, 30 Temmuz 2021’de Jüpiter’in atmosferine kasıtlı olarak girerek yok olacak.

Aşağıda, NASA’nın paylaştığı videoya göz atabilirsiniz.

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