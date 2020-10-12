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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı

    2016 yılında yörüngesine yerleştiği Jüpiter'den birçok detaylı fotoğraf paylaşan Juno uzay aracının, Haziran 2020 yakın geçişi sırasında yakaladığı görüntüler, etkileyici bir video haline getirildi.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı
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    NASA’nın Yeni Ufuklar programı kapsamında güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter’i incelemek için 5 Ağustos 2011 tarihinde uzaya fırlattığı Juno uydusu, bugüne kadar gezegenle ilgili birçok detayı görmemizi sağladı.

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    2016 yılında gezegenin yörüngesine yerleşen ve dev gök cisminin geçmişini ve bir gaz devi olarak geçirdiği evrimi araştıran Juno, Haziran ayında gerçekleştirdiği 27. yakın geçişte sahip olduğu Junocam isimli kamerasıyla yine benzersiz görüntüler yakaladı. NASA’da görev yapan yazılım mühendisi Kevin Gill’in birleştirdiği görüntüler ise ortaya harika bir yakın geçiş görüntüsü çıkardı.

    Yaklaşık 5 dakika süren video için toplamda 41 sabit görüntüyü dijital olarak bir küreye yansıtan Gill, sanal bir kamera yardımıyla da uzay aracının gezegen üstünde turladığı anları farklı açılardan göstermiş.

    NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı

    Juno, 2 Haziran’da gerçekleştirdiği yakın geçişte Jüpiter’e 3bin 400 km kadar yaklaştı. 53 günlük bir sürede gezegenin yörüngesini turlayan uzay aracı, 30 Temmuz 2021’de Jüpiter’in atmosferine kasıtlı olarak girerek yok olacak.

    Aşağıda, NASA’nın paylaştığı videoya göz atabilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. en beğenilen
    Muhteşem görünüyor. Kim bilir uzayda daha neler neler var. Daha kendi gezegenimizde bile kaşfetmediğimiz yerler var.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Teknoloji kısa sürede çok ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor bence yakında bizler ile temasa geçmesini beklemek yerine biz birilerini buluruz
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    Valekale (Furkan ) 1 hf.
    Tanrı nın yarattığı eşsiz evrenin kim bilir milyonda birini görüyoruz, daha neler neler vardır.. Hayran kalmamak elde değil...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    tbbtl 1 hf. Valekale
    hocam sadece insanoğlunun bildiği rakamlarla bile "milyonda biri" ifadesi küçük kalır
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    denizaya (deniz aya) 1 hf.
    Ya bu uzay bilim boş iş başa, milyarlarca para boşuna harcıyorsun. Şu gezegene gönderdiğin uzay aracını kabeye gönder, kabeden uzay fotoları at da cennete gidelim.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. en beğenilen
    Muhteşem görünüyor. Kim bilir uzayda daha neler neler var. Daha kendi gezegenimizde bile kaşfetmediğimiz yerler var.
    Yanıtla +5
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