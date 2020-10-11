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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor

    Boeing 737 MAX serisi uçakların ne zaman göklere döneceği ile ilgili bir tahmin İrlandalı Ryanair'den geldi. Şirket, uçakların Kasım ayı itibariyle ABD'de uçmaya başlayabileceğini söyledi.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor
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    Karıştığı iki ölümcül kaza sonrası yere çekilen ve henüz gökyüzü ile buluşamayan Boeing 737 MAX serisinin ne zaman yeniden uçacağı ile ilgili bir tahmin İrlanda merkezli Ryanair’den geldi. Ucuz uçak bileti satmasıyla bilinen havayolu şirketi, MAX’ların Kasım ayı içinde ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşündüklerini söyledi.

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    Ayrıca Bkz. "Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti"

    Şirketin tahminine yönelik açıklamalarda bulunan Ryanair başkan yardımcısı Eddie Wilson, “Federal Havacılık Dairesi test uçuşlarını geçtiğimiz hafta tamamladı. Görünen o ki uçak, önümüzdeki aydan itibaren her an uçmaya başlayabilir.” Dedi. Wilson açıklamasının devamında, şirketinin 135 uçak siparişinden ilkini ise 2021’in ilk aylarında teslim alabileceğini belirtti.

    Şirket, 2014 yılında 135 adet 737 MAX siparişi vermiş, ancak geçen süre zarfında hiçbir uçağı teslim alamamıştı. Ryanair’ın Boeing’e verdiği sipariş içinde 737 MAX 200 serisi uçaklar da bulunuyor. 737 MAX 8 temelli bu uçak, düşük maliyetli bilet satan şirketler göz önünde bulundurularak geliştirildi. Ryanair’ın bu uçaklardan 100 adet alma niyetinde olduğu biliniyor.

    Bakalım Ryanair’ın tahmini doğru çıkacak mı?



    https://www.aerotime.aero/gabriele/26124-ryanair-expects-boeing-737-max-to-return-to-u-s-next-month Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    torabi 1 hf.
    Bunlara corona yaradı uçakları tamir etmek için zaman kazandılar
    Yanıtla +2
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