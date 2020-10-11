Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor

Karıştığı iki ölümcül kaza sonrası yere çekilen ve henüz gökyüzü ile buluşamayan Boeing 737 MAX serisinin ne zaman yeniden uçacağı ile ilgili bir tahmin İrlanda merkezli Ryanair’den geldi. Ucuz uçak bileti satmasıyla bilinen havayolu şirketi, MAX’ların Kasım ayı içinde ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşündüklerini söyledi.İlginizi Çekebilir Sıra, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nda! Kurum, 7 Eylül’de 737 MAX test uçuşlarına başlıyor
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Şirketin tahminine yönelik açıklamalarda bulunan Ryanair başkan yardımcısı Eddie Wilson, “Federal Havacılık Dairesi test uçuşlarını geçtiğimiz hafta tamamladı. Görünen o ki uçak, önümüzdeki aydan itibaren her an uçmaya başlayabilir.” Dedi. Wilson açıklamasının devamında, şirketinin 135 uçak siparişinden ilkini ise 2021’in ilk aylarında teslim alabileceğini belirtti.
Şirket, 2014 yılında 135 adet 737 MAX siparişi vermiş, ancak geçen süre zarfında hiçbir uçağı teslim alamamıştı. Ryanair’ın Boeing’e verdiği sipariş içinde 737 MAX 200 serisi uçaklar da bulunuyor. 737 MAX 8 temelli bu uçak, düşük maliyetli bilet satan şirketler göz önünde bulundurularak geliştirildi. Ryanair’ın bu uçaklardan 100 adet alma niyetinde olduğu biliniyor.
Bakalım Ryanair’ın tahmini doğru çıkacak mı?
https://www.aerotime.aero/gabriele/26124-ryanair-expects-boeing-737-max-to-return-to-u-s-next-month Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS