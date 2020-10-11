Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor

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Karıştığı iki ölümcül kaza sonrası yere çekilen ve henüz gökyüzü ile buluşamayan Boeing 737 MAX serisinin ne zaman yeniden uçacağı ile ilgili bir tahmin İrlanda merkezli Ryanair’den geldi. Ucuz uçak bileti satmasıyla bilinen havayolu şirketi, MAX’ların Kasım ayı içinde ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşündüklerini söyledi.

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Şirketin tahminine yönelik açıklamalarda bulunan Ryanair başkan yardımcısı Eddie Wilson, “Federal Havacılık Dairesi test uçuşlarını geçtiğimiz hafta tamamladı. Görünen o ki uçak, önümüzdeki aydan itibaren her an uçmaya başlayabilir.” Dedi. Wilson açıklamasının devamında, şirketinin 135 uçak siparişinden ilkini ise 2021’in ilk aylarında teslim alabileceğini belirtti.

Şirket, 2014 yılında 135 adet 737 MAX siparişi vermiş, ancak geçen süre zarfında hiçbir uçağı teslim alamamıştı. Ryanair’ın Boeing’e verdiği sipariş içinde 737 MAX 200 serisi uçaklar da bulunuyor. 737 MAX 8 temelli bu uçak, düşük maliyetli bilet satan şirketler göz önünde bulundurularak geliştirildi. Ryanair’ın bu uçaklardan 100 adet alma niyetinde olduğu biliniyor.

Bakalım Ryanair’ın tahmini doğru çıkacak mı?

https://www.aerotime.aero/gabriele/26124-ryanair-expects-boeing-737-max-to-return-to-u-s-next-month

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