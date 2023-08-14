NASA, Mars'ta yaşamın varolduğuna dair yeni kanıtlar buldu: Gizemli altıgenler

Tam Boyutta Gör Curiosity keşif aracı hiç durmak bilmeden, tekerlekleri ve kameralarıyla Mars'ı keşfetmeye devam ediyor. Keşif aracı kısa bir süre önce Kızıl Gezegen'in yüzeyinde gizemli altıgenler keşfetti.

İnanılmaz: Yerçekiminin bozulduğuna dair doğrudan kanıt iddiası 2 gün önce eklendi

Uzmanlar bu bulguyu, Mars'ta bir zamanlar yağışlı ve kurak mevsimlerin dönüşümlü olarak yaşandığı "dünyevi" bir iklimin var olduğuna ve dolayısıyla yaşam için uygun koşulların bulunduğuna dair ilk kanıt olarak nitelendiriyor. Bunlar toprakta altıgen bir desen oluşturan tuz birikintileri ve bu kalıpların yaklaşık yaşı yaklaşık dört milyar yıl.

Mars'taki altıgenler nasıl oluştu?

Fransız araştırma merkezi CNRS'den William Rapin, altıgenlerin kökenini şöyle açıkladı: "Göl kuruduğunda toprak çatlıyor ve rezervuar tekrar dolduğunda çatlaklar sıkılaşıyor. Bu süreç birçok kez tekrarlandığında çatlaklar karmaşık şekillere bürünüyor."

Tam Boyutta Gör Daha önce Perseverance adlı bir başka keşif aracının Mars'ta organik moleküller bulduğunu hatırlatalım. Bu da, Kızıl Gezegen'de hala biyolojik yaşamın bulunabileceğinin kanıtı olarak gösteriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, Mars'ta yaşamın varolduğuna dair yeni kanıtlar buldu