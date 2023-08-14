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    NASA, Mars'ta yaşamın varolduğuna dair yeni kanıtlar buldu: Gizemli altıgenler

    NASA, Mars'taki gizemli altıgenlerin fotoğrafını yayınladı. Bu altıgenler Kızıl Gezegen'de yaşamın var olduğuna dair bir kanıt olarak gösteriliyor.              
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    NASA, Mars'ta yaşamın varolduğuna dair yeni kanıtlar buldu Tam Boyutta Gör
    Curiosity keşif aracı hiç durmak bilmeden, tekerlekleri ve kameralarıyla Mars'ı keşfetmeye devam ediyor. Keşif aracı kısa bir süre önce Kızıl Gezegen'in yüzeyinde gizemli altıgenler keşfetti.

    Uzmanlar bu bulguyu, Mars'ta bir zamanlar yağışlı ve kurak mevsimlerin dönüşümlü olarak yaşandığı "dünyevi" bir iklimin var olduğuna ve dolayısıyla yaşam için uygun koşulların bulunduğuna dair ilk kanıt olarak nitelendiriyor. Bunlar toprakta altıgen bir desen oluşturan tuz birikintileri ve bu kalıpların yaklaşık yaşı yaklaşık dört milyar yıl.

    Mars'taki altıgenler nasıl oluştu?

    Fransız araştırma merkezi CNRS'den William Rapin, altıgenlerin kökenini şöyle açıkladı: "Göl kuruduğunda toprak çatlıyor ve rezervuar tekrar dolduğunda çatlaklar sıkılaşıyor. Bu süreç birçok kez tekrarlandığında çatlaklar karmaşık şekillere bürünüyor."

    NASA, Mars'ta yaşamın varolduğuna dair yeni kanıtlar buldu Tam Boyutta Gör
    Daha önce Perseverance adlı bir başka keşif aracının Mars'ta organik moleküller bulduğunu hatırlatalım. Bu da, Kızıl Gezegen'de hala biyolojik yaşamın bulunabileceğinin kanıtı olarak gösteriliyor.
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