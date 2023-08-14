NASA, Mars'ta yaşamın varolduğuna dair yeni kanıtlar buldu: Gizemli altıgenler

Uzmanlar bu bulguyu, Mars'ta bir zamanlar yağışlı ve kurak mevsimlerin dönüşümlü olarak yaşandığı "dünyevi" bir iklimin var olduğuna ve dolayısıyla yaşam için uygun koşulların bulunduğuna dair ilk kanıt olarak nitelendiriyor. Bunlar toprakta altıgen bir desen oluşturan tuz birikintileri ve bu kalıpların yaklaşık yaşı yaklaşık dört milyar yıl.
Mars'taki altıgenler nasıl oluştu?
Fransız araştırma merkezi CNRS'den William Rapin, altıgenlerin kökenini şöyle açıkladı: "Göl kuruduğunda toprak çatlıyor ve rezervuar tekrar dolduğunda çatlaklar sıkılaşıyor. Bu süreç birçok kez tekrarlandığında çatlaklar karmaşık şekillere bürünüyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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