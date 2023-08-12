İnanılmaz: Yerçekiminin bozulduğuna dair 'doğrudan kanıt' iddiası

Yerçekimi anomalisinin doğrudan kanıtı
Yerçekimi günlük hayatımızda deneyimlediğimiz en tanıdık güçlerden biridir, ancak aynı zamanda açıklaması en zor olanlardan biridir. İyi test edilmiş bir teorik çerçeve olan standart kozmoloji modelinde yerçekimi Newton yasaları ve Einstein'ın genel görelilik teorisi tarafından yönetiliyor. Standart model ayrıca evrenin kütlesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ve karanlık madde olarak adlandırılan bilinmeyen bir madde olduğunu da öngörüyor.
Standart model sağlam bir kuram olsa da, uzaydaki bazı nesneler yine de bu kurama uyacak şekilde açıklanamıyor. Bu nedenle bilim insanları 1980'lerde Modifiye Newton dinamiği (MOND) olarak bilinen ve karanlık maddenin varlığını gerektirmeyen başka bir yerçekimi açıklaması geliştirmeye başladılar.
Yeni veriler, bu yıldızların yerçekimsel ivmeleri saniyenin karesi başına bir nanometrenin altına düştüğünde, standart modelden ziyade MOND modelleriyle daha uyumlu şekillerde hareket etmeye başladıklarını gösteriyor. The Astrophysical Journal'da yayınlanan çalışmaya göre Chae, bulguların "zayıf ivmelenmede standart yerçekiminin bozulmasına doğrudan kanıt" sunduğunu ve "MOND tabanlı değiştirilmiş yerçekimi lehine sabit bir yerçekimi anomalisi" ortaya koyduğunu söyledi.
Daha fazla gözleme ve teorik çalışmaya ihtiyaç var
Sonuçlar heyecan verici olsa da Chae, keşfi geliştirmek için gelecekte yapılacak gözlemlere ve teorik çalışmalara ihtiyaç duyulacağını söyledi. Chae ayrıca bu bulguların standart modelin bazı bölümlerine meydan okuduğunu, ancak modelin hala evrendeki diğer birçok olguyu görmek için en iyi yol olduğunu belirtti. Chae, "Newton dinamikleri ve genel göreliliğin MOND dışı alandaki tüm başarılı yönlerinin el üstünde tutulmaya devam edeceğini vurgulamak isterim. Örneğin, kara deliklerin genel görelilikle tanımlanması geçerliliğini korumakta ve düşük ivme limitindeki anomaliyle hiçbir ilgisi bulunmamakta. Biz sadece düşük ivme limitinde bir revizyondan bahsediyoruz."
Öyle olsa bile, bu bulgulara dayanarak standart modelde yapılacak herhangi bir güncelleme veya revizyonun evren anlayışımız üzerinde derin bir etkisi olabilir.
Chae, "Standart kozmoloji genel göreliliğe dayandığından, kozmolojinin şu anda büyük bir revizyona ihtiyacı var" dedi ve ekledi: "Bence şu anda son derece heyecan verici bir zaman dilimine giriyoruz. Maxwell'in elektrodinamik teorisinin ultraviyole felaketi bir asırdan daha uzun bir süre önce keşfedildiğinde, sonunda kuantum fiziğine yol açtı. Şimdi de düşük ivmeli bir yerçekimi felaketi yaşıyoruz. Bunun dünyayı nereye götüreceğini görmek heyecan verici."Kaynakça https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ace101 https://www.vice.com/en/article/ak3jwb/unbelievable-astronomer-claims-direct-evidence-of-gravity-breaking-down Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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