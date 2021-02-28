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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın Güneş'e gönderdiği sondadan müthiş Venüs görseli

    NASA'nın Güneş Sondası, Güneş etrafındaki yolculuğuna son sürat devam ediyor. Sondadan şimdi de çok güzel bir Venüs fotoğrafı geldi.
    28 Şubat 2021, 23:59 (53 dk.)
    373
    39
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'nın Güneş'e gönderdiği sondadan müthiş Venüs görseli
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    NASA'nın 2018 yılında Güneş'e gönderdiği Parker Solar Probe (Parker Güneş  Sondası), uzaydaki macerasına hızla devam ediyor. Güneş Sondası, Venüs etrafındaki dördüncü yakın geçişini de geçtiğimiz hafta başarıyla tamamladı. NASA ise bu önemli anı kutlamak için sondanın bir önceki yakın geçişinde (11 Temmuz 2020) yakaladığı müthiş bir Venüs fotoğrafını paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Güneş'in bugüne kadarki en yakın fotoğrafı çekildi: İşte müthiş görsel

    NASA, Parker Solar Probe'u Güneş'i incelemek amacıyla Ağustos 2018'de uzaya fırlatmıştı. Dev sonda, fırlatmadan sadece iki ay sonra Güneş'e 24 milyon kilometre yaklaşarak Helios 2'nin 1976 yılındaki 42 milyon kilometrelik rekorunu geride bırakmayı başardı. Güneş Sondası şimdi her yakın geçişinde Güneş'in yüzeyine biraz daha yaklaşıyor. Son olarak geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen bir yakın geçişte 13,5 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı.

    NASA, Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar Güneş'e toplam 26 yakın geçiş gerçekleştirmesini planlıyor. Ayrıca bu süreçte Venüs'e de toplam yedi yakın geçiş yapılacak. Venüs geçişlerinin burada çok büyük bir önemi var, zira Parker Solar Probe Venüs'ün kütleçekiminden faydalanarak yörüngesini değiştiriyor ve bu şekilde her bir Venüs geçişinden sonra Güneş'e olan yakınlığını artırmış oluyor.

    Parker Solar Probe, yedinci ve son Venüs geçişinin ardından Güneş'e 6,9 milyon kilometre kadar yaklaşacağı bir yörüngeye girmiş olacak. 2024'ün sonu ve 2025 için planlanan bu en yakın geçişler sırasında uzay aracının hızı saatte 690.000 kilometre gibi inanılmaz bir hıza ulaşacak.

    NASA'nın ifadelerine göre Parker Solar Probe, yukarıdaki fotoğrafın çekildiği sırada Venüs'ün yüzeyinden 12380 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Ancak dördüncü yakın geçişin gerçekleştiği 20 Şubat gününde sondanın yüzeye 2400 kilometre kadar yaklaştığı belirtiliyor. Dördüncü yakın geçişte çekilen fotoğrafların da yakında paylaşılması bekleniyor.



    https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/parker-solar-probe-offers-a-stunning-view-of-venus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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