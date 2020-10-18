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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım

    Bu kadar erken beklenmiyordu! Samsung Galaxy S21 tasarımı, tanıtımından aylar önce sızdırıldı. İşte karşınızda yenilenen tasarımıyla Samsung Galaxy S21!
    4 gün
    9,3b
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım
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    Samsung'un önümüzdeki yılın ocak ya da şubat aylarında duyurması beklenen yeni amiral gemisi modeli Galaxy S21'in tasarımı sızdırıldı. Sektörün önemli duyumcularından olan Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), Galaxy S21 tasarımını gözler önüne seren render görsellerini paylaştı.

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    Samsung Galaxy S21 tasarımı ortaya çıktı

    Paylaşılan resimlere göre, Samsung S21 revize edilmiş bir tasarımla gelecek. Her ne kadar ön tasarımda bir değişiklik söz konusu olmasa da telefonun sırtında önemli tasarım güncellemeleri bulunuyor. Öyle ki yeni tasarım ile birlikte, yanlardaki metal çerçevenin arka kamera modülüne kadar uzandığı görülüyor. 

    Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım
    Tam Boyutta Gör

    Önden bakıldığında Galaxy S20'yi andıran render görselleri, yeni modelin 6.2 inç büyüklüğünde delikli ekran üzerine kurulacağını ortaya koyuyor. Çerçeveleri iyice tıraşlanan bu ekran, Galaxy S20'deki kavisli tasarımın aksine düz bir tasarıma sahip.

    Görsellerle birlikte sızıdırılan diğer bir bilgiyse Samsung Galaxy S21'in 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (kamera çıkıntısı dahil 9,0 mm) boyutlarında olacağı şeklinde. Galaxy S21'in Ocak 2021'de Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra ile birlikte duyurulması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım
    Tam Boyutta Gör



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün en beğenilen
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 4 gün
    Sürekli yeni model çıkarmaları bi yandan iyi çünkü eski modelleri çok çabuk ucuzluyor ve bizlerde işimizi görebilecek 1-2 yaşındaki telefonları uygun fiyatlarla alabiliyoruz, böyle devam samsung...
    Sürekli yeni model çıkarmaları bi yandan iyi çünkü eski modelleri çok çabuk ucuzluyor ve bizlerde işimizi görebilecek 1-2 yaşındaki telefonları uygun fiyatlarla...
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    2 Yanıt Yanıtla +22
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    Moueson 4 gün
    Bu ne ya! ne zaman s20 çıktı anlamadım şimdi de s21 çıkacak . Samsung her yıl yeni model cikarmamali en azından amiral gemisinde çünkü telefonları çok değer kaybediyor .

    Ayrıca bu telefonun s20 den ne farkı var anlamadım bence akıllı telefonlar belli bir doyum noktasına ulaştı. Ufak tefek değişiklikler dışında radikal yenilikler yok .
    Bu ne ya! ne zaman s20 çıktı anlamadım şimdi de s21 çıkacak . Samsung her yıl yeni model cikarmamali en azından amiral gemisinde çünkü telefonları çok değer ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    Teknolojist_44 (**** ****) 16 sa.
    Fiyattan vurmadığı sürece Samsung'un amiral gemisi pazarında şansı neredeyse yok, Apple bu sene neredeyse tüm fiyat aralığına bir cihazını yerleştirdi ve çok sağlam sıkıştırıyor android tarafını. Android cephesinde zaten ortalık kurtlar sofrasıyken Samsung'un elindeki kozları kullanması gerekiyor ve bence tek kozu fiyat. Neredeyse cihazın tamamını kendi üretmesine rağmen 1000 dolar bandına ürün yerleştiriyor hala. Edge ekran olmayacaksa onun maliyetini vs. düşerler mi acaba? Yoksa amiral gemisi piyasasında ve telefon piyasasının en karlı pasta diliminden payını azaltarak bitirecek mi? İkincisinin olacağını düşünüyorum
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 17 sa. yeni yorumcu
    Rezalet.
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    DH Misafiri 2 gün
    haahahhaa,çok gülüyorum ya. önce kavissiz telefonlar, sonra kavisli olarak değişiklik yapıyorlar, sonra tekrar kavissiz yaparak yeni model diyorlar. onlarda haklı başka nasaıl yapacaklarki üçgen mi olacak :)))
    Yanıtla +1
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    Onurmsq (--- ----) 3 gün
    S21 ne alaka

    S10dan sonra s20 yaptin. Simdi s30 olmasi gerekiyor.

    Seneye de s22 mi olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    thelordof (S ) 3 gün
    Bakalım normalden erken sürede tanıtacaklar mı, göreceğiz.
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    L.o.T.u.S (-- --) 3 gün
    samsung şu kamerayi orta değil ekranın köşelerine koy artık. kabak gibi niye koyarsın oraya ön kamerayı
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    manesnuc (Fırat Küçük) 3 gün yeni yorumcu
    Uzaktan bakınca kamera kısmı ve o ayrı flaş çok çiğ duruyor. Kamera kısmı yine iyi gibi ama biraz daha kaslı olsa yan çerçeveleri. Neyse zaten 3-5 ay sonra yeni bir tane tanıtılınca düzeltirler.
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    glumerna (hiko baba) 4 gün
    adamlar yıllardır senede 1 amiral gemi cıkarıyorlar sanki yeni böyle yapıyorlarmış gibi yazı yazıyorsunuz
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    SeniorGrandMaster 4 gün
    S21 i begenmedik. Hemen S22 yolla dandung.
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 4 gün
    Kasaya bak eski iPhone pro gibi
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    9303 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung s21, samsung galaxy s21 ve
    3 etiket daha galaxy s21 samsung galaxy s30 Mobil Teknolojiler
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