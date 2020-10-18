Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım

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Samsung'un önümüzdeki yılın ocak ya da şubat aylarında duyurması beklenen yeni amiral gemisi modeli Galaxy S21'in tasarımı sızdırıldı. Sektörün önemli duyumcularından olan Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), Galaxy S21 tasarımını gözler önüne seren render görsellerini paylaştı.

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Samsung Galaxy S21 tasarımı ortaya çıktı

Paylaşılan resimlere göre, Samsung S21 revize edilmiş bir tasarımla gelecek. Her ne kadar ön tasarımda bir değişiklik söz konusu olmasa da telefonun sırtında önemli tasarım güncellemeleri bulunuyor. Öyle ki yeni tasarım ile birlikte, yanlardaki metal çerçevenin arka kamera modülüne kadar uzandığı görülüyor.

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Önden bakıldığında Galaxy S20'yi andıran render görselleri, yeni modelin 6.2 inç büyüklüğünde delikli ekran üzerine kurulacağını ortaya koyuyor. Çerçeveleri iyice tıraşlanan bu ekran, Galaxy S20'deki kavisli tasarımın aksine düz bir tasarıma sahip.

Görsellerle birlikte sızıdırılan diğer bir bilgiyse Samsung Galaxy S21'in 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (kamera çıkıntısı dahil 9,0 mm) boyutlarında olacağı şeklinde. Galaxy S21'in Ocak 2021'de Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra ile birlikte duyurulması bekleniyor.

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