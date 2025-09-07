iPhone 17 Pro'da titanyum yerine alüminyum çerçeve yer alacak: İşte nedeni

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Pro modellerinde titanyum alaşımlı kasayı ilk kez 2023’te tanıttığı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile kullanmaya başlamıştı. Aynı malzeme iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te de devam etti. Ancak Bloomberg’in son haberine göre şirket, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te paslanmaz çeliğe dönmek yerine iki adım geri atarak alüminyuma geçiş yapacak. İlk bakışta bu karar bir “düşüş” gibi görünse de, aslında Apple’ın gelecekteki modelleri için en mantıklı tercih olabilir.

Alüminyumun ısı iletkenliği ve karbon ayak izi daha düşük

Titanyum çerçeveli iPhone modellerinde Apple, aslında daha iyi ısı aktarımı için titanyum kenarların arasına alüminyumdan yapılmış bir orta çerçeve yerleştirmişti. Apple’ın titanyum deneyinin bekleneni vermediği belirtiliyor. Aşırı ısınma sorununu gidermek ve bu modellerde yer alması beklenen buhar odasının (vapor chamber) verimli çalışmasını sağlamak için alüminyum en uygun malzeme. Üretim maliyetinin düşük olmasının yanı sıra, alüminyumun karbon ayak izi de titanyuma kıyasla daha düşük.

Daha da önemlisi, paslanmaz çelik ve titanyuma göre alüminyumun ısı iletkenliği çok daha yüksek. Max Weinbach isimli kullanıcının X’te paylaştığı tabloya göre alüminyum, titanyumdan yaklaşık 33 kat daha iyi ısı iletiyor. Paslanmaz çelik de bu konuda kayda değer bir avantaj sunamıyor. Dolayısıyla eğer Apple buhar odasıyla verimli bir soğutma performansı istiyorsa, alüminyum dışındaki seçenekler bu sistemi neredeyse işlevsiz hale getirebilir.

Apple’ın 9 Eylül’de gerçekleştireceği “Awe Inspiring” etkinliğinde tüm bu merak edilen detaylar netlik kazanacak ve şirketin hangi metali tercih ettiği resmiyet kazanacak.

