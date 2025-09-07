iPhone 17 Pro'da titanyum yerine alüminyum çerçeve yer alacak: İşte nedeni

Alüminyumun ısı iletkenliği ve karbon ayak izi daha düşük
Titanyum çerçeveli iPhone modellerinde Apple, aslında daha iyi ısı aktarımı için titanyum kenarların arasına alüminyumdan yapılmış bir orta çerçeve yerleştirmişti. Apple’ın titanyum deneyinin bekleneni vermediği belirtiliyor. Aşırı ısınma sorununu gidermek ve bu modellerde yer alması beklenen buhar odasının (vapor chamber) verimli çalışmasını sağlamak için alüminyum en uygun malzeme. Üretim maliyetinin düşük olmasının yanı sıra, alüminyumun karbon ayak izi de titanyuma kıyasla daha düşük.
Daha da önemlisi, paslanmaz çelik ve titanyuma göre alüminyumun ısı iletkenliği çok daha yüksek. Max Weinbach isimli kullanıcının X’te paylaştığı tabloya göre alüminyum, titanyumdan yaklaşık 33 kat daha iyi ısı iletiyor. Paslanmaz çelik de bu konuda kayda değer bir avantaj sunamıyor. Dolayısıyla eğer Apple buhar odasıyla verimli bir soğutma performansı istiyorsa, alüminyum dışındaki seçenekler bu sistemi neredeyse işlevsiz hale getirebilir.
Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştireceği "Awe Inspiring" etkinliğinde tüm bu merak edilen detaylar netlik kazanacak ve şirketin hangi metali tercih ettiği resmiyet kazanacak.
