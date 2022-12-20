Mars’ta bulunan NASA InSight aracından üzücü paylaşım: “Son fotoğrafım”

NASA InSight emekliye ayrılıyor
NASA'nın InSight aracı, Mars yüzeyinde 1300 Mars gününden uzun bir süre kaldı ve bu süre zarfında 1300’den fazla deprem tespit etti. Aynı zamanda gezegenin hava koşulları ve yüzeyi hakkında da bilgi toplayan araç, Mars’ın sıvı çekirdeğini de araştırdı. Bunların yanında gezegenin iç jeolojisinin haritalandırılması için önemli olan verileri de Dünya’ya gönderdi. Artık gücü tükenme noktasına gelen InSight'ın Twitter hesabınan ise şu paylaşım yapıldı: "Gücüm gerçekten düşük, bu yüzden bu gönderebileceğim son fotoğraf olabilir. Yine de benim için endişelenme: burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, konuşacağım - ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle kaldığın için teşekkürler."
InSight'ın yaklaşan ölümü aslında şaşırtıcı değil. Zira bilim insanları bu yılın Mayıs ayında bunun geldiği konusunda bizleri uyarmıştı. O zamanlar InSight'ın güneş panelleri Mars’ın kırmızı tozuyla kaplanmaya başlamıştı ve işlevsellik büyük ölçüde azalmıştı. Hatta ve hatta o denemde InSight'ın güç seviyesi normal seviyenin yalnızca yüzde 10’u kadardı. Aradan geçen aylar sonucunda bu güç seviyesi muhtemelen daha da düştü. Şimdi ise onu sadece sessiz bir son bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...