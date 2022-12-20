Mars’ta bulunan NASA InSight aracından üzücü paylaşım: “Son fotoğrafım”

Tam Boyutta Gör Toz, kayalar ve puslu bir ufuk. NASA'nın InSight iniş aracının Mars'taki son günlerine girerkenki görüntüsü bu. Güneş enerjisiyle çalışan iniş aracı, görevi boyunca gezegenin içini araştırdı ve depremlerini ölçüp analiz ederek verileri Dünya’ya gönderdi. Şimdi ise InSight, Mars’ın sürekli tozlu olan atmosferi yüzünden güneş panelleri verimliliğini yitirdi ve görev süresinin artık sonuna yaklaştı.

NASA InSight emekliye ayrılıyor

Tam Boyutta Gör NASA'nın InSight aracı (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) Mars'ın derinliklerini incelemek üzere tasarlanmış bir uzay aracı konumunda. 2018 tarihinde Mars'ın Elysium Planitia bölgesine inen araç, iniş yaptığı bölgeye sismograf ve ısı sondası yerleştirdi. Ayrıca bünyesinde olan kamera ile çeşitli fotoğraflarla da bilgiler toplandı.

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NASA'nın InSight aracı, Mars yüzeyinde 1300 Mars gününden uzun bir süre kaldı ve bu süre zarfında 1300’den fazla deprem tespit etti. Aynı zamanda gezegenin hava koşulları ve yüzeyi hakkında da bilgi toplayan araç, Mars’ın sıvı çekirdeğini de araştırdı. Bunların yanında gezegenin iç jeolojisinin haritalandırılması için önemli olan verileri de Dünya’ya gönderdi. Artık gücü tükenme noktasına gelen InSight'ın Twitter hesabınan ise şu paylaşım yapıldı: "Gücüm gerçekten düşük, bu yüzden bu gönderebileceğim son fotoğraf olabilir. Yine de benim için endişelenme: burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, konuşacağım - ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle kaldığın için teşekkürler."

InSight'ın yaklaşan ölümü aslında şaşırtıcı değil. Zira bilim insanları bu yılın Mayıs ayında bunun geldiği konusunda bizleri uyarmıştı. O zamanlar InSight'ın güneş panelleri Mars’ın kırmızı tozuyla kaplanmaya başlamıştı ve işlevsellik büyük ölçüde azalmıştı. Hatta ve hatta o denemde InSight'ın güç seviyesi normal seviyenin yalnızca yüzde 10’u kadardı. Aradan geçen aylar sonucunda bu güç seviyesi muhtemelen daha da düştü. Şimdi ise onu sadece sessiz bir son bekliyor.

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