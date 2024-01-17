Uzaylıları mı keşfettik? NASA’nın uzaylı yaşamını keşfettiği söyleniyor

"Uzaylıları mı keşfettik?"
İngiliz medyasının hazırladığı önemli haber ve başlığının kısa bir cevabı var: hayır. Ancak, makalede alıntılanan bilim insanlarına göre elbette bu basit ve kesin bir “hayır” değil. Neden mi? Gelin anlatalım.
Spectator, aralarında astrofizikçi Rebecca Smethurst'ün de bulunduğu bazı ciddi İngiliz bilim insanlarının yorumlarına yer veriyor: "Bence çok yakında bir ötegezegende biyo-imza olduğuna dair güçlü kanıtlar içeren bir makale yayınlayacağız."
Ayrıca, İngiliz astronot Tim Peake de şu yorumuyla alevleri körükledi: "Potansiyel olarak, James Webb teleskobu yabancı yaşamı çoktan bulmuş olabilir... sadece tamamen emin olana kadar bu sonuçları yayınlamak ya da onaylamak istemiyorlar, ancak biyolojik yaşamın güçlü sinyallerini veriyor gibi görünen bir gezegen bulduk."
Aşağıdaki görselde gezegenin atmosfer bileşiklerini görebilirsiniz.
Bu biyo imza Dimetil Sülfit adı verilen bir molekülün keşfedilmesine dayanıyor. Dünya'da bu molekül sadece canlı organizmalar tarafından üretiliyor. JWST’nin ötegezegenlerin atmosferini analiz edebilen ve moleküler yapılarını belirleyebilen araçları bulunuyor ancak bunlar Dünya dışında yaşam olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor, ya da en azından kesin bir kanıt sunmuyor.
NASA’nın cevabı “Hayır”
Ars Technica bu söylentileri doğrudan NASA’ya ulatırdı ve yetkililere yaşam bulup bulmadıklarını sordu. Beklendiği gibi NASA’nın cevabı "hayır". Ama bu kesin bir hayır değildi. Teleskobun ötegezegen biliminden sorumlu proje bilimci yardımcısı Knicole Colon, "JWST bir ötegezegende yaşam olduğuna dair kesin bir kanıt bulamadı" diyor.
Ancak Colon’a göre JWST gözlemlerinin, belirli bir dış gezegen için yaşanabilirliği daha fazla veya daha az olası hale getirebilecek potansiyel biyo-imzaların tanımlanmasına yol açması bekleniyor. Colon açıklamasının devamında şunu da söylüyor: “Bir ötegezegenin yaşanabilirliğini kesin olarak belirlemek için gelecekteki görevlere ihtiyaç duyulacaktır.” Colon, doğrudan K2-18 b’den bahsetmemiş olsa da ona atıfta bulunuyor.
Dimetil Sülfit nedir?
Bilim insanları Webb'in K2-18 b ötegezegeni üzerinde yaptığı gözlemlerden kesinlikle etkilenmiş durumdalar. Ancak teleskobun su, metan ve dimetil sülfür ölçümleri hakkında devam eden güçlü bir tartışma olduğunu belirtmek gerekiyor. NASA’daki JWST yetkililerinin de dediği gibi kesin bir kanaate varmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyuluyor.Kaynakça https://arstechnica.com/space/2024/01/no-the-james-webb-space-telescope-hasnt-found-life-out-there-at-least-not-yet/ https://www.spectator.co.uk/article/have-we-just-discovered-aliens/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.