NASA onayı verdi: Astronotlar Ay’a telefonlarını götürebilecek

Tam Boyutta Gör NASA, insanlı uzay görevlerinde uzun yıllardır uyguladığı katı ekipman kurallarında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Kurum, astronotların ilk kez kişisel akıllı telefonlarını uzay görevlerine götürmesine izin verdiğini duyurdu. Bu karar, Crew-12 ve Artemis 2 görevleriyle birlikte hayata geçirilecek.

Crew-12 ekibinin önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıkması planlanırken kurumun Ay hedefi için kritik öneme sahip Artemis 2 görevi, ertelemenin ardından Mart ayında fırlatılacak. Artemis 2, 1960’lardan bu yana ilk kez insanları Ay çevresinde yörünge uçuşuna çıkaracak olmasıyla NASA’nın insanlı keşif programında hayati olarak görülüyor.

Ay’da “selfie” dönemi

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, kararın gerekçesini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla paylaştı. Isaacman, “Mürettebatımıza aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri ve videoları dünyayla paylaşmaları için gerekli araçları sağlıyoruz” dedi. Astronotların kişisel telefonlarıyla paylaşım yapmaya başlaması aynı zamanda onları bir çeşit uzay influencer’ı haline getirecek.

Yeni nesil iPhone ve Android cihazların görev kapsamında kullanılabilecek olması, astronotların görüntü ve video kaydında daha spontane davranabilmesini sağlayacak. Bu durum, Dünya’dan takip edenler için NASA’nın bugüne kadarki en ayrıntılı belgelenmiş uzay yolculuklarından bazılarını izleme fırsatı anlamına geliyor.

Akıllı telefonların sunduğu geniş açı kameralar, yüksek çözünürlüklü video ve sosyal medya entegrasyonu gibi özellikler, uzay görevlerinin görsel anlatımını kökten değiştirebilir. Sıfır yerçekiminde çekilen ultra geniş açılı selfieler ya da astronotların kısa video paylaşımları, uzay yolculuklarını daha gündelik ve erişilebilir bir çerçeveye taşıyabilir.

Isaacman, açıklamasında bu noktaya özellikle değinerek “Aynı derecede önemli olan bir diğer nokta da, uzun süredir devam eden süreçlere meydan okuduk ve uzay uçuşları için modern donanımı hızlı bir şekilde onayladık. Bu operasyonel aciliyet, yörüngede ve ay yüzeyinde en yüksek değere sahip bilim ve araştırmaları sürdürürken NASA'ya çok yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Uzaya gönderilecek ekipmanların onaylanmasının neden bu kadar zor olduğu, uzay uçuşlarının doğası gereği küçük bir hatanın bile büyük sonuçlar doğurabilmesiyle açıklanıyor. Bu nedenle NASA, bugüne kadar görevlerde genellikle yaklaşık on yıl önce geliştirilen Nikon DSLR fotoğraf makineleri ve GoPro kameraları tercih ediyordu. Her ne kadar NASA için yeni bir uygulama olsa da akıllı telefonların uzaya çıkışı tamamen ilk kez yaşanmıyor. Daha önce SpaceX, özel astronot görevlerinde mürettebatın akıllı telefon kullanmasına izin vermişti.

