Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA onayı verdi: Astronotlar Ay’a telefonlarını götürebilecek

    NASA, Crew-12 ve Artemis 2 görevleriyle birlikte astronotların ilk kez akıllı telefonlarını uzaya götürmesine izin verdi. Astronotlar böylece bir çeşit uzay “influencer”ı olacak.

    NASA onayı verdi: Astronotlar Ay’a telefonlarını götürebilecek Tam Boyutta Gör
    NASA, insanlı uzay görevlerinde uzun yıllardır uyguladığı katı ekipman kurallarında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Kurum, astronotların ilk kez kişisel akıllı telefonlarını uzay görevlerine götürmesine izin verdiğini duyurdu. Bu karar, Crew-12 ve Artemis 2 görevleriyle birlikte hayata geçirilecek.

    Crew-12 ekibinin önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıkması planlanırken kurumun Ay hedefi için kritik öneme sahip Artemis 2 görevi, ertelemenin ardından Mart ayında fırlatılacak. Artemis 2, 1960’lardan bu yana ilk kez insanları Ay çevresinde yörünge uçuşuna çıkaracak olmasıyla NASA’nın insanlı keşif programında hayati olarak görülüyor.

    Ay’da “selfie” dönemi

    NASA Yöneticisi Jared Isaacman, kararın gerekçesini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla paylaştı. Isaacman, “Mürettebatımıza aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri ve videoları dünyayla paylaşmaları için gerekli araçları sağlıyoruz” dedi. Astronotların kişisel telefonlarıyla paylaşım yapmaya başlaması aynı zamanda onları bir çeşit uzay influencer’ı haline getirecek.

    Yeni nesil iPhone ve Android cihazların görev kapsamında kullanılabilecek olması, astronotların görüntü ve video kaydında daha spontane davranabilmesini sağlayacak. Bu durum, Dünya’dan takip edenler için NASA’nın bugüne kadarki en ayrıntılı belgelenmiş uzay yolculuklarından bazılarını izleme fırsatı anlamına geliyor.

    Akıllı telefonların sunduğu geniş açı kameralar, yüksek çözünürlüklü video ve sosyal medya entegrasyonu gibi özellikler, uzay görevlerinin görsel anlatımını kökten değiştirebilir. Sıfır yerçekiminde çekilen ultra geniş açılı selfieler ya da astronotların kısa video paylaşımları, uzay yolculuklarını daha gündelik ve erişilebilir bir çerçeveye taşıyabilir.

    Isaacman, açıklamasında bu noktaya özellikle değinerek “Aynı derecede önemli olan bir diğer nokta da, uzun süredir devam eden süreçlere meydan okuduk ve uzay uçuşları için modern donanımı hızlı bir şekilde onayladık. Bu operasyonel aciliyet, yörüngede ve ay yüzeyinde en yüksek değere sahip bilim ve araştırmaları sürdürürken NASA'ya çok yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

    Uzaya gönderilecek ekipmanların onaylanmasının neden bu kadar zor olduğu, uzay uçuşlarının doğası gereği küçük bir hatanın bile büyük sonuçlar doğurabilmesiyle açıklanıyor. Bu nedenle NASA, bugüne kadar görevlerde genellikle yaklaşık on yıl önce geliştirilen Nikon DSLR fotoğraf makineleri ve GoPro kameraları tercih ediyordu. Her ne kadar NASA için yeni bir uygulama olsa da akıllı telefonların uzaya çıkışı tamamen ilk kez yaşanmıyor. Daha önce SpaceX, özel astronot görevlerinde mürettebatın akıllı telefon kullanmasına izin vermişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ahize sesi yükseltme komşudan gelen yemek kokusu nasıl giderilir 1000 km ne kadar benzin yakar tray işlemci nedir motor suyuna normal su konur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum