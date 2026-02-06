Güneş'te Dünya'dan 15 kat büyük devasa leke keşfedildi: 170 bin km çapında

Güneş yüzeyinde gözle görülebiliyor
Güneş, yaklaşık 11,2 yıllık bir aktivite döngüsüne sahip. Bu döngünün son evrelerinde manyetik hareketlilik artıyor ve güçlü güneş patlamaları daha sık görülüyor. Son haftalarda Dünya'da gözlemlenen auroralar da bu artan aktivitenin sonuçları arasında gösterilebilir. AR4366'nın ortaya çıkışı ise, bu hareketliliğin henüz sona ermediğine işaret ediyor.
Güneş lekeleri, yoğun manyetik alanların bulunduğu ve çevresine kıyasla daha soğuk olan bölgeler olarak tanımlanıyor. Bu yapılar, zaman zaman güneş patlamalarına ve koronal kütle püskürmelerine yol açabiliyor. 30 Ocak 2026'da keşfedilen AR4366'nın ise, tespit edildiği günden bu yana büyümeye devam ettiği belirtiliyor. Lekenin çapı yaklaşık 170 bin kilometreye ulaşıyor.
Bilim insanları, AR4366'nın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini yakından takip edecek. Güneş aktivitesindeki bu artışın, yeni patlamalar ve jeomanyetik etkilerle devam etmesi ihtimal dahilinde görülüyor.