    Güneş'te Dünya'dan 15 kat büyük devasa leke keşfedildi: 170 bin km çapında

    Güneş yüzeyinde Dünya'dan 15 kat daha büyük bir leke tespit edildi. AR4366 adı verilen oluşum, güçlü güneş patlamalarına ek olarak Dünya'ya dönük konumuyla yakından izleniyor.

    Güneş'te Dünya'dan 15 kat büyük leke keşfedildi! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Güneş yüzeyinde Dünya'dan yaklaşık 15 kat daha büyük dev bir Güneş lekesi tespit etti. AR4366 olarak adlandırılan bu yapı, hem boyutu hem de yüksek aktivitesi nedeniyle bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor. Lekenin, Dünya'ya dönük bir konumda bulunması ise olası etkileri daha da önemli hale getiriyor.

    Güneş yüzeyinde gözle görülebiliyor

    Güneş, yaklaşık 11,2 yıllık bir aktivite döngüsüne sahip. Bu döngünün son evrelerinde manyetik hareketlilik artıyor ve güçlü güneş patlamaları daha sık görülüyor. Son haftalarda Dünya'da gözlemlenen auroralar da bu artan aktivitenin sonuçları arasında gösterilebilir. AR4366'nın ortaya çıkışı ise, bu hareketliliğin henüz sona ermediğine işaret ediyor.

    Güneş lekeleri, yoğun manyetik alanların bulunduğu ve çevresine kıyasla daha soğuk olan bölgeler olarak tanımlanıyor. Bu yapılar, zaman zaman güneş patlamalarına ve koronal kütle püskürmelerine yol açabiliyor. 30 Ocak 2026'da keşfedilen AR4366'nın ise, tespit edildiği günden bu yana büyümeye devam ettiği belirtiliyor. Lekenin çapı yaklaşık 170 bin kilometreye ulaşıyor.

    Güneş'te Dünya'dan 15 kat büyük leke keşfedildi! İşte görüntüler
    Lekenin yüksek enerji üretimi, bilim insanlarının dikkatini çeken başka bir unsur. AR4366, keşfinden bu yana 20 adet M ve X sınıfı güneş patlamasını tetikledi. Bu sınıflar, güneş patlamaları ölçeğinde en güçlü kategoriler arasında yer alıyor. Ayrıca bu tür patlamalar, uzay hava olaylarını etkileyebildiği gibi, Dünya'daki iletişim ve navigasyon sistemleri üzerinde de risk oluşturabiliyor.

    Bilim insanları, AR4366’nın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini yakından takip edecek. Güneş aktivitesindeki bu artışın, yeni patlamalar ve jeomanyetik etkilerle devam etmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

