NASA, Psyche sondasını altı yıl sürecek yolculuğuna uğurladı

Gelecekteki derin uzay görevlerinde iletişimin sağlanması için çok önemli bir görev
Yaklaşık altı yıllık yolculuğunun ardından Psyche sondası, demir ve nikel açısından zengin olan Psyche asteroidine ulaşacak ve bu asteroit, bizimki de dahil olmak üzere gezegenlerin oluşumuna dair ipuçları taşıyor olabilir.
Konu ile ilgili açıklama yapan NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü çalışanı Nicola Fox, "NASA'nın metal dünyaya yönelik ilk misyonu olarak Psyche'ın bilim hazinesinin kilidini açacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Psyche asteroidini inceleyerek evrenimizi ve onun içindeki yerimizi, özellikle de kendi gezegenimiz Dünya'nın gizemli ve ulaşılması imkansız metal çekirdeğini daha iyi anlamayı umuyoruz." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.