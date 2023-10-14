NASA, Psyche sondasını altı yıl sürecek yolculuğuna uğurladı

Tam Boyutta Gör Yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyan NASA'nın Psyche sondası, altı yıl sürecek yolculuğuna başladı. Cuma günü mürettebatsız olarak Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılan sonda, yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki asteroide seyehat edecek.

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Gelecekteki derin uzay görevlerinde iletişimin sağlanması için çok önemli bir görev

Yaklaşık altı yıllık yolculuğunun ardından Psyche sondası, demir ve nikel açısından zengin olan Psyche asteroidine ulaşacak ve bu asteroit, bizimki de dahil olmak üzere gezegenlerin oluşumuna dair ipuçları taşıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör 26 ay boyunca asteroitin yörüngesinde kalacak ve onu çeşitli aletlerle inceleyecek aracın tek amacı asteroit incelemek değil. Bu araçta kızılötesi lazer veri gönderebilen ve alabilen bir cihaz olan DSOC (Derin Uzay Optik İletişimi) bulunmakta. Bu cihaz sayesinde ise NASA, güçlü lazer vericilerini ve cihazın derin uzaydan gönderdiği sinyalleri çözmek için yeni yöntemler test edecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü çalışanı Nicola Fox, "NASA'nın metal dünyaya yönelik ilk misyonu olarak Psyche'ın bilim hazinesinin kilidini açacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Psyche asteroidini inceleyerek evrenimizi ve onun içindeki yerimizi, özellikle de kendi gezegenimiz Dünya'nın gizemli ve ulaşılması imkansız metal çekirdeğini daha iyi anlamayı umuyoruz." dedi.

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