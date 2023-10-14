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    Anlık Bildirim

    NASA, Psyche sondasını altı yıl sürecek yolculuğuna uğurladı

    NASA, geçtiğimiz Cuma günü Psyche sondasını başarılı bir şekilde fırlattı. Sonda, Psyche asteroidini inceleyecek ve derin uzay görevleri için çok önemli olan yeni bir iletişim sitemini test edecek.
    NASA, Psyche sondasını başarılı bir şekilde fırlattı Tam Boyutta Gör
    Yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyan NASA'nın Psyche sondası, altı yıl sürecek yolculuğuna başladı. Cuma günü mürettebatsız olarak Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılan sonda, yaklaşık 497 milyon km uzaklıktaki asteroide seyehat edecek. 

    Gelecekteki derin uzay görevlerinde iletişimin sağlanması için çok önemli bir görev

    Yaklaşık altı yıllık yolculuğunun ardından Psyche sondası, demir ve nikel açısından zengin olan Psyche asteroidine ulaşacak ve bu asteroit, bizimki de dahil olmak üzere gezegenlerin oluşumuna dair ipuçları taşıyor olabilir.

    NASA, Psyche sondasını başarılı bir şekilde fırlattı Tam Boyutta Gör
    26 ay boyunca asteroitin yörüngesinde kalacak ve onu çeşitli aletlerle inceleyecek aracın tek amacı asteroit incelemek değil. Bu araçta kızılötesi lazer veri gönderebilen ve alabilen bir cihaz olan DSOC (Derin Uzay Optik İletişimi) bulunmakta. Bu cihaz sayesinde ise NASA, güçlü lazer vericilerini ve cihazın derin uzaydan gönderdiği sinyalleri çözmek için yeni yöntemler test edecek.

    Konu ile ilgili açıklama yapan NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü çalışanı Nicola Fox, "NASA'nın metal dünyaya yönelik ilk misyonu olarak Psyche'ın bilim hazinesinin kilidini açacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Psyche asteroidini inceleyerek evrenimizi ve onun içindeki yerimizi, özellikle de kendi gezegenimiz Dünya'nın gizemli ve ulaşılması imkansız metal çekirdeğini daha iyi anlamayı umuyoruz." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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