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    Anlık Bildirim

    Çin hükümeti, yapay zeka üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor

    Çin hükümeti, yapay zeka üzerindeki denetimi sıkılaştırarak yeni yönergeler yayınladı. Yayınlanan yeni yönergelere göre yapay zeka algoritmaları, hükümete göre modellenmeli. İşte detaylar:
    Çin hükümeti, yapay zeka üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti, yakın bir zamanda üretken yapay zeka (AI) hizmetleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmayı amaçlayan taslak yönergeleri yayınladı. Oldukça tepki toplayan yeni yönergeler ile hükümet, yapay zekanın kontrolsüz gelişimini engellemeyi amaçlıyor.

    Yeni yönergelere göre yapay zeka algoritmaları, hükümete göre modellenmeli

    Yeni yönergelere göre yapay zeka geliştiricileri, yapay zekanın eğitim sürecinde yalnızca yetkili verileri kullanmalı ve veri ihlalleri ile telif hakkı ihlallerini önlemek için güvenlik kontrollerine uymalı. Ayrıca ayrıntılı metinde ülkenin siber güvenlik yasalarında tanımlandığı şekilde %5'ten fazla yasa dışı veya zararlı içerik içeren eğitim materyallerini engelleyen bir kara liste sisteminden de bahsedilmekte.

    Bu kurallar, yapay zeka hizmetlerinin sorumlu ve yasal içerik üretmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak yeni yönergeler ile algoritmaların yetkililer tarafından sunulan ve lisanslanan modellere dayanması gerektiği için geliştiricilerin deneme ve yenilik yapma alanını sınırlayabilir.

    Yeni yönergelerle ilgili en büyük endişe ise yapay zekanın araştırılan konu ile ilgili yeterli kaynağı tarayamaması. Zira sıklıkla Tayvan'ın durumu gibi hassas siyasi konuların bulunduğu ülkede, yapay zeka modellerinin tek bir anlatıyı yaymak için kullanılabileceği endişesi var. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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