Çin hükümeti, yapay zeka üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor

Yeni yönergelere göre yapay zeka algoritmaları, hükümete göre modellenmeli
Yeni yönergelere göre yapay zeka geliştiricileri, yapay zekanın eğitim sürecinde yalnızca yetkili verileri kullanmalı ve veri ihlalleri ile telif hakkı ihlallerini önlemek için güvenlik kontrollerine uymalı. Ayrıca ayrıntılı metinde ülkenin siber güvenlik yasalarında tanımlandığı şekilde %5'ten fazla yasa dışı veya zararlı içerik içeren eğitim materyallerini engelleyen bir kara liste sisteminden de bahsedilmekte.
Bu kurallar, yapay zeka hizmetlerinin sorumlu ve yasal içerik üretmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak yeni yönergeler ile algoritmaların yetkililer tarafından sunulan ve lisanslanan modellere dayanması gerektiği için geliştiricilerin deneme ve yenilik yapma alanını sınırlayabilir.
Yeni yönergelerle ilgili en büyük endişe ise yapay zekanın araştırılan konu ile ilgili yeterli kaynağı tarayamaması. Zira sıklıkla Tayvan'ın durumu gibi hassas siyasi konuların bulunduğu ülkede, yapay zeka modellerinin tek bir anlatıyı yaymak için kullanılabileceği endişesi var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.