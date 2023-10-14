Tam Boyutta Gör Çin hükümeti, yakın bir zamanda üretken yapay zeka (AI) hizmetleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmayı amaçlayan taslak yönergeleri yayınladı. Oldukça tepki toplayan yeni yönergeler ile hükümet, yapay zekanın kontrolsüz gelişimini engellemeyi amaçlıyor.

Yeni yönergelere göre yapay zeka algoritmaları, hükümete göre modellenmeli

Yeni yönergelere göre yapay zeka geliştiricileri, yapay zekanın eğitim sürecinde yalnızca yetkili verileri kullanmalı ve veri ihlalleri ile telif hakkı ihlallerini önlemek için güvenlik kontrollerine uymalı. Ayrıca ayrıntılı metinde ülkenin siber güvenlik yasalarında tanımlandığı şekilde %5'ten fazla yasa dışı veya zararlı içerik içeren eğitim materyallerini engelleyen bir kara liste sisteminden de bahsedilmekte.

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Bu kurallar, yapay zeka hizmetlerinin sorumlu ve yasal içerik üretmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak yeni yönergeler ile algoritmaların yetkililer tarafından sunulan ve lisanslanan modellere dayanması gerektiği için geliştiricilerin deneme ve yenilik yapma alanını sınırlayabilir.

Yeni yönergelerle ilgili en büyük endişe ise yapay zekanın araştırılan konu ile ilgili yeterli kaynağı tarayamaması. Zira sıklıkla Tayvan'ın durumu gibi hassas siyasi konuların bulunduğu ülkede, yapay zeka modellerinin tek bir anlatıyı yaymak için kullanılabileceği endişesi var.

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Çin hükümeti, yapay zeka üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor