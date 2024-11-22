NASA, SpaceX ve Blue Origin'in Ay'a çıkarma yapmasını istiyor

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Tam Boyutta Gör NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay’a ağır ekipmanlar taşımak için SpaceX ve Blue Origin’den destek alacak. Ajans, SpaceX’in Starship kargo iniş aracıyla basınçlandırılmış bir keşif aracını 2032 yılından önce Ay yüzeyine ulaştırmasını, Blue Origin’in ise 2033 yılından itibaren Ay yüzeyine bir yaşam alanı taşımasını planlıyor.

Ay’a 15 tonluk kargo götürülebilecek

Bu iki büyük teknoloji şirketi, hali hazırda Artemis görevleri için insan iniş sistemleri (HLS – Human Landing Systems) geliştiriyor. SpaceX, Artemis III görevi için çalışırken, Blue Origin ise Artemis V görevine odaklanmış durumda. Ancak NASA, iki şirketten de yalnızca mürettebat taşımaya yönelik değil, aynı zamanda büyük ölçekli kargo taşımaya elverişli iniş aracı varyantları geliştirmelerini istedi. Bu araçların, 12 ila 15 ton arasında ekipman ve malzemeyi Ay yüzeyine taşıması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör NASA’nın bu adımı, Ay’a düzenli inişlerin yapılabilmesini ve bilimsel keşiflerin sürekli bir şekilde devam edebilmesini sağlamayı amaçlıyor. İki farklı iniş sağlayıcının olması, görevler için esneklik sağlarken aynı zamanda keşif ve bilimsel fırsatlar için düzenli bir Ay inişi takvimi oluşturmayı mümkün kılacak.

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NASA, SpaceX ve Blue Origin’e resmi tekliflerini önümüzdeki yılın başlarında sunmayı planlıyor. Artemis görevleri, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından insanlığı yeniden Ay’a ayak basmalarını ancak bu sefer bunun kalıcı olmasını hedefliyor. Artemis programı Mars’a yapılacak insanlı görevler için de kritik bir basamak oluşturacak.

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