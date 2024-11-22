NASA, SpaceX ve Blue Origin'in Ay'a çıkarma yapmasını istiyor

Ay’a 15 tonluk kargo götürülebilecek
Bu iki büyük teknoloji şirketi, hali hazırda Artemis görevleri için insan iniş sistemleri (HLS – Human Landing Systems) geliştiriyor. SpaceX, Artemis III görevi için çalışırken, Blue Origin ise Artemis V görevine odaklanmış durumda. Ancak NASA, iki şirketten de yalnızca mürettebat taşımaya yönelik değil, aynı zamanda büyük ölçekli kargo taşımaya elverişli iniş aracı varyantları geliştirmelerini istedi. Bu araçların, 12 ila 15 ton arasında ekipman ve malzemeyi Ay yüzeyine taşıması bekleniyor.
NASA, SpaceX ve Blue Origin’e resmi tekliflerini önümüzdeki yılın başlarında sunmayı planlıyor. Artemis görevleri, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından insanlığı yeniden Ay’a ayak basmalarını ancak bu sefer bunun kalıcı olmasını hedefliyor. Artemis programı Mars’a yapılacak insanlı görevler için de kritik bir basamak oluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.