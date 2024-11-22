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    Anlık Bildirim

    NASA, SpaceX ve Blue Origin'in Ay'a çıkarma yapmasını istiyor

    NASA, Elon Musk’ın şirketi SpaceX'ten Ay'ın yüzeyine basınçlandırılmış bir keşif aracı göndermesini isteyecek. Öte yandan Blue Origin ise bir Ay yüzeyine yaşam alanı taşıyacak.
    NASA, SpaceX ve Blue Origin'in Ay'a çıkarma yapmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay’a ağır ekipmanlar taşımak için SpaceX ve Blue Origin’den destek alacak. Ajans, SpaceX’in Starship kargo iniş aracıyla basınçlandırılmış bir keşif aracını 2032 yılından önce Ay yüzeyine ulaştırmasını, Blue Origin’in ise 2033 yılından itibaren Ay yüzeyine bir yaşam alanı taşımasını planlıyor.

    Ay’a 15 tonluk kargo götürülebilecek

    Bu iki büyük teknoloji şirketi, hali hazırda Artemis görevleri için insan iniş sistemleri (HLS – Human Landing Systems) geliştiriyor. SpaceX, Artemis III görevi için çalışırken, Blue Origin ise Artemis V görevine odaklanmış durumda. Ancak NASA, iki şirketten de yalnızca mürettebat taşımaya yönelik değil, aynı zamanda büyük ölçekli kargo taşımaya elverişli iniş aracı varyantları geliştirmelerini istedi. Bu araçların, 12 ila 15 ton arasında ekipman ve malzemeyi Ay yüzeyine taşıması bekleniyor.

    NASA, SpaceX ve Blue Origin'in Ay'a çıkarma yapmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    NASA’nın bu adımı, Ay’a düzenli inişlerin yapılabilmesini ve bilimsel keşiflerin sürekli bir şekilde devam edebilmesini sağlamayı amaçlıyor. İki farklı iniş sağlayıcının olması, görevler için esneklik sağlarken aynı zamanda keşif ve bilimsel fırsatlar için düzenli bir Ay inişi takvimi oluşturmayı mümkün kılacak.

    NASA, SpaceX ve Blue Origin’e resmi tekliflerini önümüzdeki yılın başlarında sunmayı planlıyor. Artemis görevleri, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından insanlığı yeniden Ay’a ayak basmalarını ancak bu sefer bunun kalıcı olmasını hedefliyor. Artemis programı Mars’a yapılacak insanlı görevler için de kritik bir basamak oluşturacak.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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