SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’in üçüncü testi için tarihi verdi

Tam Boyutta Gör SpaceX'in devasa, yeniden kullanılabilir Starship roketi 2023'te ilki Nisan'da, ikincisi Kasım'da olmak üzere iki test uçuşu yaptı. Bu uçuşlar bakış açınıza göre kısmen başarılı ve kısmen de başarısız oldu. SpaceX temsilcileri ise kısa bir süre önce benzer bir uçuş testi için Şubat 2024 tarihini hedeflediklerini, üçüncü test uçuşunu bu aralıkta gerçekleştirmeyi istediklerini açıkladı.

Üçüncü SpaceX görevi Şubat'ta olabilir

Hatırlanacağı üzere NASA, Artemis görevini ertelemişti. Artemis görevlerinin ana bileşeninin Starship olduğunu da belirtelim. Bu durumu tartuşmak üzere bir konferansa katılan SpaceX Müşteri Operasyonları ve Entegrasyon Başkan Yardımcısı Jessica Jensen, üçüncü uçuş testi hakkında konuştu: “Donanım hazırlığı açısından Ocak ayında hazır olmayı hedefliyoruz. Ardından da FAA lisanslama perspektifinden üçüncü uçuş için lisans alacağız.”

Jensen, SpaceX'in şu anda Starship'in ikinci uçuş testinden sonra talep edilen düzeltici eylemleri tamamlamakta olduğunu, ancak şirketin üçüncü uçuş testi için FAA onayının Şubat ayında gelmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

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Konferansta ayrıca insanları Ay yüzeyine indirecek olan Artemis 3 görevinin önemli bir detayı da konuşuldu. Artemis 3 için yörüngede yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Zira Starship, Dünya’nın yerçekiminden kaçarken yakıtının büyük kısmını kullanacak. Dolayısıyla Ay yüzeyine iniş ve çıkış için ekstra yakıt gerekiyor. Bu yakıt ikmal araçlarını yörüngeye yerleştirmek için ise kabaca 10 uçuş yapılacak.

NASA şu anda dört kişilik bir mürettebatı Ay'ın etrafında dolaştırıp geri getirecek olan mürettebatlı Artemis 2 görevi için Eylül 2025'i hedefliyor. Artemis 3'ün ise Eylül 2026'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Starship uçuş testleri ve itici yakıt transfer testleri ile ilgili zaman çizelgeleri göz önüne alındığında, bu hedef kulağa giderek daha iddialı geliyor.

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