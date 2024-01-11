SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’in üçüncü testi için tarihi verdi

Üçüncü SpaceX görevi Şubat'ta olabilir
Hatırlanacağı üzere NASA, Artemis görevini ertelemişti. Artemis görevlerinin ana bileşeninin Starship olduğunu da belirtelim. Bu durumu tartuşmak üzere bir konferansa katılan SpaceX Müşteri Operasyonları ve Entegrasyon Başkan Yardımcısı Jessica Jensen, üçüncü uçuş testi hakkında konuştu: “Donanım hazırlığı açısından Ocak ayında hazır olmayı hedefliyoruz. Ardından da FAA lisanslama perspektifinden üçüncü uçuş için lisans alacağız.”
Jensen, SpaceX'in şu anda Starship'in ikinci uçuş testinden sonra talep edilen düzeltici eylemleri tamamlamakta olduğunu, ancak şirketin üçüncü uçuş testi için FAA onayının Şubat ayında gelmesini beklediğini de sözlerine ekledi.
Konferansta ayrıca insanları Ay yüzeyine indirecek olan Artemis 3 görevinin önemli bir detayı da konuşuldu. Artemis 3 için yörüngede yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Zira Starship, Dünya’nın yerçekiminden kaçarken yakıtının büyük kısmını kullanacak. Dolayısıyla Ay yüzeyine iniş ve çıkış için ekstra yakıt gerekiyor. Bu yakıt ikmal araçlarını yörüngeye yerleştirmek için ise kabaca 10 uçuş yapılacak.
NASA şu anda dört kişilik bir mürettebatı Ay'ın etrafında dolaştırıp geri getirecek olan mürettebatlı Artemis 2 görevi için Eylül 2025'i hedefliyor. Artemis 3'ün ise Eylül 2026'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Starship uçuş testleri ve itici yakıt transfer testleri ile ilgili zaman çizelgeleri göz önüne alındığında, bu hedef kulağa giderek daha iddialı geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.