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    Anlık Bildirim

    SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship’in üçüncü testi için tarihi verdi

    SpaceX, dünyanın en güçlü ve en büyük roketi Starship’i şimdiye kadar iki kez test uçuşuna soktu ve bunlar kısmen başarısız oldu. Şubat ayında ise üçüncü testin yapılması hedefleniyor.
    SpaceX, dünyanın en güçlü roketinin üçüncü testi için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in devasa, yeniden kullanılabilir Starship roketi 2023'te ilki Nisan'da, ikincisi Kasım'da olmak üzere iki test uçuşu yaptı. Bu uçuşlar bakış açınıza göre kısmen başarılı ve kısmen de başarısız oldu. SpaceX temsilcileri ise kısa bir süre önce benzer bir uçuş testi için Şubat 2024 tarihini hedeflediklerini, üçüncü test uçuşunu bu aralıkta gerçekleştirmeyi istediklerini açıkladı.

    Üçüncü SpaceX görevi Şubat'ta olabilir

    Hatırlanacağı üzere NASA, Artemis görevini ertelemişti. Artemis görevlerinin ana bileşeninin Starship olduğunu da belirtelim. Bu durumu tartuşmak üzere bir konferansa katılan SpaceX Müşteri Operasyonları ve Entegrasyon Başkan Yardımcısı Jessica Jensen, üçüncü uçuş testi hakkında konuştu: “Donanım hazırlığı açısından Ocak ayında hazır olmayı hedefliyoruz. Ardından da FAA lisanslama perspektifinden üçüncü uçuş için lisans alacağız.”

    Jensen, SpaceX'in şu anda Starship'in ikinci uçuş testinden sonra talep edilen düzeltici eylemleri tamamlamakta olduğunu, ancak şirketin üçüncü uçuş testi için FAA onayının Şubat ayında gelmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

    Konferansta ayrıca insanları Ay yüzeyine indirecek olan Artemis 3 görevinin önemli bir detayı da konuşuldu. Artemis 3 için yörüngede yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Zira Starship, Dünya’nın yerçekiminden kaçarken yakıtının büyük kısmını kullanacak. Dolayısıyla Ay yüzeyine iniş ve çıkış için ekstra yakıt gerekiyor. Bu yakıt ikmal araçlarını yörüngeye yerleştirmek için ise kabaca 10 uçuş yapılacak.

    NASA şu anda dört kişilik bir mürettebatı Ay'ın etrafında dolaştırıp geri getirecek olan mürettebatlı Artemis 2 görevi için Eylül 2025'i hedefliyor. Artemis 3'ün ise Eylül 2026'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Starship uçuş testleri ve itici yakıt transfer testleri ile ilgili zaman çizelgeleri göz önüne alındığında, bu hedef kulağa giderek daha iddialı geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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