NASA'nın 2027'den önce Ay'a tekrar astronot göndermesi mümkün değil

NASA'nın Ay görevlerinde sayısız gecikmeler var
NASA ve endüstri yetkilileriyle yapılan görüşmeler ışığında belgeleri inceleyen GAO, SpaceX'in Starship roketinin bir türevi ve NASA'nın Ay yüzeyine ulaşım yöntemi olan insan iniş sistemi ya da HLS üzerinde önemli miktarda bekleyen teknik çalışma bulunduğunu bildirdi. Raporda ayrıca astronotların Ay'da kullanacakları uzay giysilerine daha büyük oksijen tanklarının dahil edilmesine yönelik önemli tasarım çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
HLS programı halen resmi olarak Aralık 2025'te fırlatılmak üzere çalışıyor ve gelişimini toplam 79 ayda tamamlamayı hedefliyor - çoğu insanlı uzay uçuşu içermeyen büyük NASA projelerinin ortalamasından yaklaşık bir yıl daha erken. Ancak GAO, SpaceX'in bu teknolojileri olgunlaştırmada sınırlı ilerleme kaydettiğini ve yörüngede itici yakıtın nasıl transfer edileceğini bulmak da dahil olmak üzere karmaşık teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle bu zaman çizelgesinin olası olmadığını söylüyor.
2027'den önce insanlı görev beklenmiyor
Bunların yanında Axiom Space tarafından geliştirilmekte olan uzay giysilerinde de eksiklikler var. Öte yandan bekleyen çalışmaların çoğu giysi tasarımıyla ilgili gibi görünüyor. Rapora göre NASA, Axiom'un 60 dakikalık acil yaşam desteği sağlayabilecek bir giysi geliştirmesini şart koşuyor ancak şimdilik bu şart karşılanmış değil. Dolayısıyla Axiom şimdi uzay giysisinin bileşenlerini daha büyük oksijen tanklarını barındırabilecek şekilde yeniden düzenlemeyi planlıyor, ancak bu mümkün değilse, mevcut tasarımı değiştirmesi gerekecek ve bu da daha fazla zaman alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.