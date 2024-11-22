Güneş’i daha önce böyle görmediniz! İşte Güneş’in en keskin görüntüleri

ESA, Solar Orbiter'ın geçen yıl Mart ayında çektiği dört yeni görüntüyü paylaştı. Bu görüntüler, uzay aracının Güneş'ten yaklaşık 74 milyon kilometre uzaklıkta olduğu bir mesafeden elde edildi. Görüntüler, Güneş’in yüzeyindeki dinamik ve granüler yapıyı detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yüzey katmanı, fotosfer olarak biliniyor ve bizim gördüğümüz Güneş ışığı buradan geliyor.
Güneş'in eşsiz görüntüleri kaydedildi
Uzay aracındaki altı aygıttan biri olan Polarimetrik ve Heliosismik Görüntüleyici (PHI), güneş yüzeyindeki, her biri yaklaşık 1.000 kilometre uzunluğunda olan büyük, çalkantılı plazma hücreleri olan granülleri görüntüledi. Bu hücreler, Güneş’in derinliklerinden yükselen sıcak plazmanın yüzeye yakın daha soğuk plazmayla yer değiştirmesiyle oluşuyor.
Güneş'in bu denli yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünün kaydedilmesinin, yıldızın manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılması için heliofizikçilere yardımcı olacağı ifade edildi. ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu, Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.