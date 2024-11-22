Güneş’i daha önce böyle görmediniz! İşte Güneş’in en keskin görüntüleri

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Solar Orbiter uzay aracını kullanarak Güneş’in yüzeyinin bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntülerini kaydetti. Bu görüntüler, Güneş’i daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı sunuyor.

ESA, Solar Orbiter'ın geçen yıl Mart ayında çektiği dört yeni görüntüyü paylaştı. Bu görüntüler, uzay aracının Güneş'ten yaklaşık 74 milyon kilometre uzaklıkta olduğu bir mesafeden elde edildi. Görüntüler, Güneş’in yüzeyindeki dinamik ve granüler yapıyı detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yüzey katmanı, fotosfer olarak biliniyor ve bizim gördüğümüz Güneş ışığı buradan geliyor.

Güneş'in eşsiz görüntüleri kaydedildi

Uzay aracındaki altı aygıttan biri olan Polarimetrik ve Heliosismik Görüntüleyici (PHI), güneş yüzeyindeki, her biri yaklaşık 1.000 kilometre uzunluğunda olan büyük, çalkantılı plazma hücreleri olan granülleri görüntüledi. Bu hücreler, Güneş’in derinliklerinden yükselen sıcak plazmanın yüzeye yakın daha soğuk plazmayla yer değiştirmesiyle oluşuyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bir diğer yeni harita ise, Güneş’in manyetik alanlarını gösteriyor. PHI tarafından elde edilen bu harita, manyetik alanların özellikle Güneş lekelerinin bulunduğu bölgelerde çok güçlü ve yoğun olduğunu ortaya koyuyor. Güneş lekelerinin çevresinden daha soğuk olmasının sebebi, burada yoğunlaşan manyetik alanların plazmanın normalde yaptığı konveksiyon hareketini engellemesi ve plazmanın manyetik alana paralel olarak hareket etmesine neden olması. Bu durum, ısının yüzeye ulaşmasını engelleyerek güneş lekelerinin daha soğuk olmasına yol açıyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yeni harita ise tachogram olarak biliniyor ve Güneş yüzeyindeki materyalin hareket hızını ve yönünü gösteriyor. Mavi bölgeler Solar Orbiter’a doğru hareket ederken, kırmızı bölgeler ise uzaklaşıyor. Bu harita, Güneş’in ekseni etrafındaki dönüşünü net bir şekilde sergiliyor. Ayrıca, güneş lekelerinin bulunduğu bölgelerde manyetik alan çizgilerinin yüzeyde kırıldığı da görülebiliyor.

Tam Boyutta Gör Solar Orbiter’ın Extreme Ultraviyole Görüntüleyici (EUI) aracı tarafından geçen yıl Mart ayında elde edilen bir başka görüntü, Güneş’in dış atmosferinden, yani koronasından çıkan plazma akımlarını gösteriyor. Manyetik alan çizgileri, Güneş’in yüzeyinden çıkıyor ve bu çizgiler boyunca plasma kümeleri, sıkça komşu Güneş lekeleriyle bağlantı kurarak uzaya doğru fırlatılabiliyor. Bu plazma akımları, yeryüzünde ve diğer gezegenlerde renkli aurora (kutup ışıkları) gösterilerine neden oluyor.

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Güneş'in bu denli yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünün kaydedilmesinin, yıldızın manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılması için heliofizikçilere yardımcı olacağı ifade edildi. ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu, Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

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