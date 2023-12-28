NASA. astronotları Ay'a indirecek asansörü test etti

Tam Boyutta Gör NASA kısa bir süre önce astronotların Ay'a iniş aracından Ay yüzeyine çıkmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan ölçeklendirimiş asansörü test etti. Starship iniş sistemi, iki astronotu Ay'ın yörüngesindeki Orion uzay aracından yüzeye taşımak için kullanılacak. İniş modülü iki kaşifi bir haftaya kadar barındıracak ve işleri bittiğinde onları güvenli bir şekilde Orion'a geri taşıyacak.

NASA, Ay asansörünü test etti

Starship iniş aracının yaşam bölmesi aracın üst kısmında bulunuyor, bu nedenle astronotların yer seviyesine ulaşmak için etkili bir yola ihtiyaçları var ve bu yolda bir asansör. SpaceX'in tesisinde inşa edilen prototip, astronotların işleyen mekanik düzenekler ve arayüzlerle tamamlanan nihai donanımın nasıl olacağını hissetmelerini sağlıyor. NASA astronotları uzayda karşılaşacakları hareket kısıtlamalarını daha iyi simüle etmek için test sırasında uzay giysilerini de giydi.

Tam Boyutta Gör Astronotlar ayrıca mürettebat perspektifinden, örneğin kapı mandallarının ve rampa açma sisteminin giysi giyildiğinde nasıl çalıştığı gibi değerli geri bildirimler sağladılar. Mevcut kargo alanıyla ilgili değerli bilgiler de test sırasında toplandı; tüm bunlar tasarım son halini almadan önce değişiklik yapmak ya da gelecekteki revizyonları iyileştirmek için kullanılacak.

Ay gemisindeyken neler göreceğiniz ve duyacağınız paylaşıldı 2 gün önce eklendi

Artemis III ile NASA, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay yüzeyine insanları indirmeyi hedefliyor. Her şeyin plana uygun gitmesi halinde NASA, 2025 yılı sonundan önce Ay'a tekrar ayak basmayı umuyor. Bir hafta sürecek olan görevde dört adede kadar Ay yürüyüşü gerçekleştirilecek ve çeşitli testler yapılacak. Planlanan dördüncü görev olan Artemis IV, Ay'ın yörüngesinde inşa edilecek bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway ile kenetlenen ilk görev olacak. Ancak 2025, oldukça iyimser bir hedef gibi görünüyor.

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NASA. astronotları Ay'a indirecek asansörü test etti