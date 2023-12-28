NASA. astronotları Ay'a indirecek asansörü test etti

NASA, Ay asansörünü test etti
Starship iniş aracının yaşam bölmesi aracın üst kısmında bulunuyor, bu nedenle astronotların yer seviyesine ulaşmak için etkili bir yola ihtiyaçları var ve bu yolda bir asansör. SpaceX'in tesisinde inşa edilen prototip, astronotların işleyen mekanik düzenekler ve arayüzlerle tamamlanan nihai donanımın nasıl olacağını hissetmelerini sağlıyor. NASA astronotları uzayda karşılaşacakları hareket kısıtlamalarını daha iyi simüle etmek için test sırasında uzay giysilerini de giydi.
Artemis III ile NASA, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Ay yüzeyine insanları indirmeyi hedefliyor. Her şeyin plana uygun gitmesi halinde NASA, 2025 yılı sonundan önce Ay'a tekrar ayak basmayı umuyor. Bir hafta sürecek olan görevde dört adede kadar Ay yürüyüşü gerçekleştirilecek ve çeşitli testler yapılacak. Planlanan dördüncü görev olan Artemis IV, Ay'ın yörüngesinde inşa edilecek bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway ile kenetlenen ilk görev olacak. Ancak 2025, oldukça iyimser bir hedef gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.