Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir

    Toplamda 49 kişilik test grubundan nazal sürüntü, kan örnekleri alındı ve ISAC yöntemi ile örnekler analiz edildi. Araştırma sonucunda her iki örnekte de alerjik duyarlaşma paternleri tespit edildi.
    Beğen
    53 dk.
    148
    10
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir
    Tam Boyutta Gör

     

    Günümüzde rutinde kullanılan alerji testleri ya deri üzerine uygulanan Prick testleriyle ya da kişilerin kan örnekleri ile yapılıyor. Techincal University of Munich ( TUM ) kurumundan bir grup araştırmacı alerji testlerini burundan alınan sürüntü örnekleri ile uygulamak için yeni bir çalışma yürüttü.

    Immuno Solid-phase Allergen Chip ( Spesifik IgE ölçümü ) adlı yöntemden yararlanan araştırmacılar burundan sürüntü örnekleri aldı ve sürüntü örneklerini bahsi geçen yöntem ile muamele etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir

    Sonuçlar umut verici

    Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar ev tozu akarlarına, çeşitli polenlere ve havadaki çeşitli alerjenlere karşı alerjisi olduğu bilinen 47 kişiyi denek olarak kullandı. Bilinen herhangi bir alerjisi olmayan 2 birey ise kontrol grubu olarak kullanıldı.

    Ayrıca Bkz. "Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti"

    Toplamda 49 kişilik test grubundan nazal sürüntü ile kan örnekleri alındı ve ISAC yöntemi ile örnekler analiz edildi. Araştırma sonucunda her iki örnekte de alerjik duyarlaşma paternleri tespit edildi. Araştırma henüz erken safhada olmasına rağmen yöntem daha da geliştirilebilirse alerji testleri basit nazal sürüntü örnekleri ile çok daha hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde yapılabilecek gibi görünüyor.

    Yeni araştırma Allergy dergisinde yayımladı.



    https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/35983/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir Sonraki Koronavirüs salgınında 21 Nisan tablosu 1 sa. Doom Reborn, klasik Doom oyunlarını id Tech 4 motoruyla yorumluyor 1 sa. Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey 2 sa. Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda 2 sa. Royal Green Lux Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 3 sa. SteelSeries Cyberpunk 2077 özel serisi tanıtıldı 3 sa. MIUI 12 geliyor: Xiaomi tanıtım tarihini açıkladı 4 sa. Logitech oyuncular için G203 LightSync faresini duyurdu 4 sa. Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor 4 sa. Nvidia RTX Voice inceleme "Yapay zeka ile ses işleme!" 5 sa. 2020 Hyundai Veloster N, 8 ileri DCT seçeneğiyle geldi 5 sa. Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei oyunları, GeForce Now’dan kalkıyor 6 sa. LG Nano IPS panelli 144 Hz oyuncu monitörünü piyasaya sürdü 6 sa. Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi 7 sa. 2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler 8 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu 9 sa. Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti 9 sa. 3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi 10 sa. WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı 10 sa. Netflix Android uygulaması ekran kilidi özelliğine sahip oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hugh Jackman; Disney, Fox'u Daha Önce Alsaydı Wolverine'e Deva...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Moon Knight Dizisinin Çekimleri Kasım Ayında Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim