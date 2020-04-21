Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir

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Günümüzde rutinde kullanılan alerji testleri ya deri üzerine uygulanan Prick testleriyle ya da kişilerin kan örnekleri ile yapılıyor. Techincal University of Munich ( TUM ) kurumundan bir grup araştırmacı alerji testlerini burundan alınan sürüntü örnekleri ile uygulamak için yeni bir çalışma yürüttü.

Immuno Solid-phase Allergen Chip ( Spesifik IgE ölçümü ) adlı yöntemden yararlanan araştırmacılar burundan sürüntü örnekleri aldı ve sürüntü örneklerini bahsi geçen yöntem ile muamele etti.

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Sonuçlar umut verici

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Araştırmacılar ev tozu akarlarına, çeşitli polenlere ve havadaki çeşitli alerjenlere karşı alerjisi olduğu bilinen 47 kişiyi denek olarak kullandı. Bilinen herhangi bir alerjisi olmayan 2 birey ise kontrol grubu olarak kullanıldı.

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Toplamda 49 kişilik test grubundan nazal sürüntü ile kan örnekleri alındı ve ISAC yöntemi ile örnekler analiz edildi. Araştırma sonucunda her iki örnekte de alerjik duyarlaşma paternleri tespit edildi. Araştırma henüz erken safhada olmasına rağmen yöntem daha da geliştirilebilirse alerji testleri basit nazal sürüntü örnekleri ile çok daha hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde yapılabilecek gibi görünüyor.

Yeni araştırma Allergy dergisinde yayımladı.

https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/35983/

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