Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti

    Atık su tesisinden alınan örnekler laboratuvar ortamında incelendi. SARS-CoV2 etkenine ait RNA fragmanlarını PCR yöntemi ile tespit eden ekip virüsün spesifik nükleik asit fragmanlarını analiz etti.
    Beğen
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    465
    14
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti
    Tam Boyutta Gör

    Bütün dünyanın Covid 19 ile mücadelesi devam ederken Avustralyalı bir grup araştırmacı, atık su tesislerinden koronavirüs etkenini izole etti. University of Quennsland ( UQ ) kurumundan bir grup araştırmacı atık su tesisinden aldığı örnekleri laboratuvar ortamında inceledi.

    Atık su tesisinden alınan örnekler laboratuvar ortamında incelendi. SARS-CoV2 etkenine ait RNA fragmanlarını PCR yöntemi ile tespit eden ekip virüsün spesifik nükleik asit fragmanlarını analiz etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor

    Belirli prosedürleri takriben atık su örneklerinde SARS-CoV2 etkeninin bulunduğu doğrulandı.

    Atık su incelenmesi

    Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti

    Atık suların incelenmesi sadece koronavirüs pandemisi açısından değil, bölgedeki halkın ilaç kullanım seviyelerinin takibi, obezite araştırmaları ve toksisite çalışmaları için oldukça önem arz etmekle birlikte uzun yıllardır istatistik oluşturmak ve akademik çalışma yapmak amacıyla kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir"

    Kanalizasyon incelemesi hem kişilerin veri güvenliğini tehdit etmiyor hem de özel yaşamın gizliliğini ihlal etmiyor. Ayrıca atık su tesislerinde bulunan kimyasal sensörler sayesinde inceleme ve istatistik oluşturma aşaması oldukça ucuz ve kolay bir biçimde gerçekleştiriliyor.

    Yeni araştırma Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.



    https://www.uq.edu.au/news/article/2020/04/australian-researchers-trace-sewage-early-warning-covid-19-spread Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 sa.
    Bunun bir benzerini Hollanda yapmıştı sanırım. Virüs insan dışkısında da yaşayabiliyor, bu da kanalizasyon atıklarında virüs tespit edilerek hangi bölgelerde enfekte insan sayısı olduğunu tespit için kullanılabiliyor. Biraz boklu bir iş farkındayız ama pratik de bir yöntem.
    Asıl sorun ise kanalizasyon artıklarından beslenen, fare, böcek veya sudaki atıktan beslenen balıklarda bu virüsün yaşama ve yayılma ihtimali. Yani yarasadan değil de balıktan da virüs kapma ihtimalimiz yükselebilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi 1 sa. 2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler 1 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti Sonraki 3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi 3 sa. WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı 4 sa. Netflix Android uygulaması ekran kilidi özelliğine sahip oldu 4 sa. Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı 15 sa. Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir 15 sa. Triton, 1126 km menzile sahip elektrikli SUV modelini duyurdu 16 sa. Netflix'in yeni dönem dizisi Hollywood'dan fragman yayınlandı 16 sa. Tor projesi işten çıkarmalara başladı 17 sa. Koronavirüs salgınında 20 Nisan tablosu 17 sa. Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor 17 sa. Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi 18 sa. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi 18 sa. Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı 18 sa. Honor 10X Pro görseli sızdırıldı 19 sa. 2021 Audi RS3 Sportback test edilirken görüntülendi 19 sa. Çift ekranlı Asus ZenBook Duo satışa çıkıyor 20 sa. Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir 20 sa. Samsung 160 katmanlı 3D NAND bellek geliştiriyor 21 sa. Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar 21 sa. Koronavirüs salgınının Avrupa'daki otomobil satışlarına etkisi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu
    DonanımHaber
    Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak
    DonanımHaber
    iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: App...
    DonanımHaber
    World War Z Game of the Year Edition PS4, Xbox One, Switch ve ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Marvel's Avengers Tanıtım Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim