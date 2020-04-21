Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti

Bütün dünyanın Covid 19 ile mücadelesi devam ederken Avustralyalı bir grup araştırmacı, atık su tesislerinden koronavirüs etkenini izole etti. University of Quennsland ( UQ ) kurumundan bir grup araştırmacı atık su tesisinden aldığı örnekleri laboratuvar ortamında inceledi.

Atık su tesisinden alınan örnekler laboratuvar ortamında incelendi. SARS-CoV2 etkenine ait RNA fragmanlarını PCR yöntemi ile tespit eden ekip virüsün spesifik nükleik asit fragmanlarını analiz etti.

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Belirli prosedürleri takriben atık su örneklerinde SARS-CoV2 etkeninin bulunduğu doğrulandı.

Atık su incelenmesi

Atık suların incelenmesi sadece koronavirüs pandemisi açısından değil, bölgedeki halkın ilaç kullanım seviyelerinin takibi, obezite araştırmaları ve toksisite çalışmaları için oldukça önem arz etmekle birlikte uzun yıllardır istatistik oluşturmak ve akademik çalışma yapmak amacıyla kullanıyor.

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Kanalizasyon incelemesi hem kişilerin veri güvenliğini tehdit etmiyor hem de özel yaşamın gizliliğini ihlal etmiyor. Ayrıca atık su tesislerinde bulunan kimyasal sensörler sayesinde inceleme ve istatistik oluşturma aşaması oldukça ucuz ve kolay bir biçimde gerçekleştiriliyor.

Yeni araştırma Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

https://www.uq.edu.au/news/article/2020/04/australian-researchers-trace-sewage-early-warning-covid-19-spread

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