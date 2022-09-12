NBA 2K23 yayınlandı, fiyatlar cep yakıyor

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Genel anlamda global çapta artan maliyetler ve ülkemizde döviz kuru nedeniyle yeni çıkan oyunlara erişmek hayal olmaya başladı. 2K Games’in ikonik NBA 2K23 basketbol oyunu da cep yakan fiyatlarla satışa çıktı.

NBA 2K23 ne kadar?

PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için hazırlanan NBA 2K23 oyunu Steam ve ilgili konsol mağazaları üzerinden satışa sunuldu.

Steam üzerinde oyun 699TL olarak satın alınabiliyor. Michale Jordan kariyer hikâyesine özel görseller ve içeriklerle şahit olabileceğiniz, Jordan Challenge oyunları oynayabileceğiniz özel versiyon ise 1099TL. Bu sürümde çeşitli görünümler, puanlar, oyun para birimleri ve aksesuarlar hediye ediliyor.

PS5 tarafında standart sürüm 899TL iken PS4 sürümü 799TL. Her ikisini içine alan Deluxe sürüm 949TL iken Michael Jordan sürümü de 1099TL. Xbox Series X/S ve One konsolları için de fiyatlandırma aynı.

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NBA 2K23 fiyatı belli oldu