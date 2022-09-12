Elden Ring soundtrack albümü yayınlandı

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20 milyon yaklaşan satış rakamları ile yılın en iyi oyunlarından birisi haline gelen Elden Ring soundtrack albümü de müzik platformlarında yayınlandı. Daha önce Steam üzerinden erişilebiliyordu.

Elden Ring albümü yayında

Elden Ring oyunu için Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo ve Tai Tomisawa bir araya gelmiş. Toplamda 67 şarkıdan oluşan soundtrack albüm 3 saat 24 dakika sürüyor. Normalde Steam üzerinde ve fiziksel olarak yer alan albüm YouTube üzerinde tek parça olarak farklı kaynaklar tarafından da yayınlanmıştı ancak şimdi oynatma listesi hazırlama imkânı da ortaya çıktı.

Elden Ring rekora koşuyor 3 hf. önce eklendi

Elden Ring soundtrack albümü Apple Music, Amazon Music, Spotify, Tidal ve YouTube Music gibi hemen tüm müzik platformlarında yayınlanmış durumda. Ayrıca iTunes üzerinden de albümü satın almak mümkün.

Orkestral tarzda hazırlanmış olan albümün en çekici parçaları ise boss dövüşlerinde yer alıyor. Limgrave gibi parçalar ise biraz daha dinlendirme amaçlı hazırlanmış. Albümün bir kısmı Budapeşte Film Orkestrası tarafından kaydedilmiş ve bununla ilgili bir sahne arkası videosu da mevcut.

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Elden Ring müzikleri yayında