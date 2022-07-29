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    NEAR’dan Fireblocks ile yeni iş birliği

    Kripto sektöründeki şirketlerin iş birliklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu kez NEAR Vakfı, Fireblocks ile iş birliği yaptı.                             
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    NEAR’dan Fireblocks ile yeni iş birliği
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    NEAR Foundation, kripto saklama ve ödeme çözümleri şirketi Fireblocks ile iş birliği yaptığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Fireblocks’taki kurumsal kullanıcılar artık NEAR Protocol ile hızlı ve düşük maliyetli Proof-of-Stake'e (PoS) güvenli bir şekilde erişebilecek.

    NEAR, Fireblocks ile Ortaklık Kuruyor

    Fireblocks’un NEAR ile yaptığı bu yeni iş birliği, kurumsal kullanıcıların artık NEAR Protocol’ün Sharded Proof of Stake Blockchain ağına güvenli bir şekilde erişmelerini sağlayacak.

    NEAR, ortaklıkla birlikte 1.300’den fazla Fireblocks kullanıcısının ekosistemine erişmesine izin vereceğini de açıkladı.

    Ayrıca anlaşmadaki diğer ortaklar arasında bankalar, riskten korunma fonları ve finansal kurumlar bulunuyor. Duyuruya göre Fireblocks, 3 trilyon doların üzerinde güvenli transfer sistemi oluşturuyor.

    Fireblocks CEO’su Michael Shaulov, Blockchain ekosisteminde DeFi’ye erişme konusundaki kurumsal iştahın artacağını söyledi. Yeni entegrasyonun Fireblocks’un Blockchain ağını genişletmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi. 

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