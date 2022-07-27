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    Binance kurucusu ile Bakanlık düzeyinde görüşme

    Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ve Binance borsası kurucusu Changpeng Zhao sanal olarak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede değerlendirmeler yapıldı.  
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    Binance
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    Kripto para ile ülkemizde yasal düzenleme tartışmaları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığından sürpriz bir hamle geldi. Bakan ve Binance patronu sanal bir görüşme gerçekleştirdi.

    Dr. Nurettin Nebati ve Changpeng Zhao görüşmesi

    Ülkemizde Bakanlık düzeyinde ilk kez kripto para konusunda görüşme gerçekleşti diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ve Binance kurucusu Changpeng Zhao sanal ortamda bir araya geldi.

    Tarafların birer kurmayının da katıldığı görüşmede blok zinciri ekosistemi ve kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldı. Detaylı olarak hangi konulara değinildiği ise belirtilmedi.

    Binance TR geçtiğimiz aylarda kripto para düzenlemesine yönelik önerilerini paylaşmıştı. Muhtemelen CZ de farklı ülkelerdeki uygulamalardan bahsederek düzenlemeye yol göstermeye çalıştı.

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