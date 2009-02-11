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NEC'den 24x hızında kayıt yapan DVD yazıcılar için yeni yonga

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC'den 24x hızında kayıt yapan DVD yazıcılar için yeni yonga
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Global ekonomik krizin yarattığı darboğaz sonucu satışların düşmesi karşısında mali pozisyonunu güçlendirebilmek adına yeniden yapılanmaya gideceğini açıklayan NEC, 24x kayıt yapabilen DVD yazıcılar için hazırladığı yeni çipini duyurdu.

SoC yani yongada sistem formunda olan SCOMBO 8 isimli yeni çözümün üreticilere %20 daha az komponent içeren ve 8x kayıt hızında %50 daha az enerji harcayan DVD yazıcılarına hazırlanabilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Hacimli üretiminin önümüzdeki ay başlaması beklenen yeni yongada sistem çözümünün DVD kontrol birimini, eş zamanlı DRAM ve flaş yongasını sadece 14mm2'lik kompakt bir paket içerisinde sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca endüstrinin en yüksek 24x kayıt performansına sunacağı iddia edilen yonganın bir önceki çözümden farklı olarak 8x kayıt esnasında 0.8 Watt güç tükettiği belirtilmekte. SCOMBO 8 isimli yongada sistme çözümünün üreticilere maliyeti hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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maviay1980 10 yıl
18x dvdrw aldım ve nerdese garantisi bitecek daha piyasada 18x dvd medya görmedim.Daha piyasaya USB Fireware 8X ASUS veya SAMSUNG firması tarafından external satılıyor.24 dvd dahili çıktı nerde bu medyalar bilmiyom...
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ExECaLiBuR 10 yıl
20x samsung var bende. Ama 12x den fazla hızda yazdırmıyorum. Veri yedeklemede sakata biniyor fazla hız.
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Huzur_02 10 yıl
24X hızında boş medya varmı piyasada ?
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skuti61 10 yıl
Nec isterse 100x kayıt yasın almam agzım yandı bir kere
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U_şen 10 yıl

Orjinalden alıntı: skuti61

Nec isterse 100x kayıt yasın almam agzım yandı bir kere



aynen.
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