NEC'den 24x hızında kayıt yapan DVD yazıcılar için yeni yonga

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Global ekonomik krizin yarattığı darboğaz sonucu satışların düşmesi karşısında mali pozisyonunu güçlendirebilmek adına yeniden yapılanmaya gideceğini açıklayan NEC, 24x kayıt yapabilen DVD yazıcılar için hazırladığı yeni çipini duyurdu.

SoC yani yongada sistem formunda olan SCOMBO 8 isimli yeni çözümün üreticilere %20 daha az komponent içeren ve 8x kayıt hızında %50 daha az enerji harcayan DVD yazıcılarına hazırlanabilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Hacimli üretiminin önümüzdeki ay başlaması beklenen yeni yongada sistem çözümünün DVD kontrol birimini, eş zamanlı DRAM ve flaş yongasını sadece 14mm2'lik kompakt bir paket içerisinde sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca endüstrinin en yüksek 24x kayıt performansına sunacağı iddia edilen yonganın bir önceki çözümden farklı olarak 8x kayıt esnasında 0.8 Watt güç tükettiği belirtilmekte. SCOMBO 8 isimli yongada sistme çözümünün üreticilere maliyeti hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.