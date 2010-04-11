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NEC'ten kurumlara özel 32 inç'lik LCD monitör: V321

NEC, kurumlara özel olarak tasarlanan LCD monitörü V321'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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NEC'in kurumlara ve halka açık alanlarda uzun süreli kullanıma elverişli olarak tasarlanan LCD monitörlerinin haberlerini yayınlamıştık. Bu sektördeki ürün gamını arttırmak isteyen NEC, 32 inç boyutundaki LCD monitörü V321'i duyurdu.
NEC V321, bu amaçla üretilen diğer ürünleri gibi 7/24 kullanıma elverişli olarak tasarlandı. Dış kasa koruması ile toz, darbe, ısı gibi dış etkenlere dayanıklı olan monitör 1366x768 çözünürlük sunuyor. 3000:1 kontrast oranına sahip olan V321 450 cm/2 parlaklık seviyesine sahip. Önceki haberlerde belirttiğimiz gibi bu modelde de entegre saat ve çalışma programını düzenlemek için kullanılan bir uygulama bulunuyor. NEC V321'de HDMI, DVI-D, 15-pin D-sub, S-Video ve composite video girişleri bulunuyor.
NEC'in kurumlara özel olarak tasarladığı 32 inç boyutundaki LCD monitörü V321, bu ayın sonlarına doğru 649$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak      

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artenis 9 yıl
32' de 1366x768, biraz uzaktan bakmak gerek..
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