Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nehalem dizüstüne geliyor, ilk işlemciler yolda

10 yıl
9,2b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nehalem dizüstüne geliyor, ilk işlemciler yolda
Tam Boyutta Gör

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel, daha düşük fiyat segmentleri için Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerini de yılın ikinci yarısında duyurmak üzere geliştirmeye devam ediyor.

Core i7 serisinden farklı olarak LGA1366 yerine LGA1156 formunda olacak Core i5 serisi işlemciler ayrıca üç kanal yerine çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar. Gelen yeni bilgilere göre firma, Core i5 serisinin mobil versiyonlarını da planlıyor.

Core i5 serisi dört çekirdekli masaüstü işlemcilerin mobil versiyonlarını hazırlayacağı belirtilen Intel, Clarksfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı ilk mobil işlemcilerini ve bu işlemcilerle kullanılması planlanan 5 serisi mobil yonga setlerini yıl içerisinde endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor.

Dört çekirdekli tasarıma sahip olacak Clarksfield serisi mobil Nehalem temsilcileri, masaüstü kardeşlerine benzer şekilde Simultaneous Multi-Threading (SMT) olarak isimlendirilen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisine destek verecek ve bu sayede 8 izlekten sorumlu olabilecekler.

Core i5 serisi gibi çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak ilk jenerasyon mobil Nehalem işlemcilerini Intel, Calpella kod adlı mobil platformunda kullanacak. Firma ayrıca önümüzdeki yıl mobil işlemcilerinde de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacarak entegre grafik özellikli işlemcilerini pazara sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkozen 10 yıl
Yüksek Ghz tabiki daha iyidir fakat mimari yapı daha önemlidir.

Netburst mimarisi 3ghz almış başını gitmiş.
Core mimari ise aynı başarımı 1,8ghz yani daha az enerji ve daha az ısınara yapmıştı.

Ben nehalemin dizüstüne gelmesini isterim. Çok basit DDR3 çıkmasayadı DDR2 ram bukadar ucuzlarmıydı.

Ticaret mantığı ile bakınız olaylara. Ve nehalem oyunlarda core2 lere göre büyük başarım getirmesede Görüntü ses resim işlemede oldukça başarılı.

Fiyatı pahalı olacak tabi yani bunu değiştirmek mantığı aykırıdır.

Yeni bir araba çıktığı zaman neden pahalı ise işlemcide aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dervis68 10 yıl
valla bana sempron 2400 512 ram 125 ekran karti 40 gb hdd yetiyo iyi birsey toplamayi düsünüyorum ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 10 yıl
@ecay haklısın. Yerine göre yüksek frekanslı bir C2D, düşük frekanslı bir CI7 ya göre fiyat/performans ta çok çok daha mantıklı.
Hal böyleyken intel C2D lerin fiyatlarını pek düşürmek istemiyor. (E8500: 400TL, E8600: 600TL civarı)
Allahtan AMD var. Intel in tekel olması durumunda PC HW hobimi bırakırım herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 10 yıl
elinizdeki ile idare edin fiyatlar cok pahali )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GOLDFALCON 10 yıl
aman ateş pahası fiyatlarla gelecekse gelecekse hiç gelmesin hiiiçç gelmesin kriz war dolar ucmuss gitmiş gelse bile geeelssee bileeee boşaa beklesin beklesin way lelelele
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Yüksek frekans her zaman daha iyidir. 4 çekirdek işlemci alırsınız. 2.2 Ghz dir diyelim. Ama uygulamanız tek destekliyordur. Koffff. Saat hızına aç programlarda yüksek mhz ilaç gibi gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkozen 10 yıl
@ecay
Gerek yok değil gerek var olması lazım eğer ucuzlamasını istiyorsan.
Nehalem çıkacak diğer işlemciler fiyatı düşecek mantık olarak demi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecay 10 yıl

Orjinalden alıntı: bkozen

@ecay

Gerek yok değil gerek var olması lazım eğer ucuzlamasını istiyorsan.

Nehalem çıkacak diğer işlemciler fiyatı düşecek mantık olarak demi.

Dostum yüksek frekanslı core2 işlemcileri tahminen düşük frekansta çalışacak nehalem işlemcilerinden çoğu uygulamada daha iyi başarım verecektir.Direk 2.66ghz nehalem koyacak halleri yok heralde.Belki çift çekirdekli nehalem hiç çıkmayacak notebook'a.Nehalem'i gözünde büyütmene gerek yok o kadar.İnsanların çokça çekirdeğe değil biraz yüksek frekansta çalışan işlemcilere ihtiyacı var.Core2 hala yeterli bir mimari ve 2bin dolar ödeyip 4 çekirdekli düşük frekanslı nehalem bilgisyarı 1400 dolara alabileceğim(dediğim gibi olsaydı eğe) 2.8 ghz'de çalışan core 2 işlemcili 6mb tampon bellekli bir bilgisayara hayatta tercih etmezdim..Sanırım herkes ne demek istediğimi anladı.Kısaca diyorum ki düşük frekanslı 4 çekirdekli bir nehalem notebook işlemcisinin yüksek frekanslı core2 mobile işlemcilerini maalesef ucuzlatmaz.Nehlem çıkacağına bunların ucuzlamasını tercih ederdim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
gelsin bakalım ne kadar satacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecay 10 yıl
Nehalem yerine malum işlemcileri ucuzlatıverse İntel de herkes laptopta 2.8 ghz core2 duo kullansa fena mı olur?Bence hiç gerek yok Nehalem'e falan şimdilik tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9200 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mobil işlemci, cpu ve İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl GIGABYTE GTS250 1GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim