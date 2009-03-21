Nehalem dizüstüne geliyor, ilk işlemciler yolda

Tam Boyutta Gör

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel, daha düşük fiyat segmentleri için Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerini de yılın ikinci yarısında duyurmak üzere geliştirmeye devam ediyor.

Core i7 serisinden farklı olarak LGA1366 yerine LGA1156 formunda olacak Core i5 serisi işlemciler ayrıca üç kanal yerine çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar. Gelen yeni bilgilere göre firma, Core i5 serisinin mobil versiyonlarını da planlıyor.

Core i5 serisi dört çekirdekli masaüstü işlemcilerin mobil versiyonlarını hazırlayacağı belirtilen Intel, Clarksfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı ilk mobil işlemcilerini ve bu işlemcilerle kullanılması planlanan 5 serisi mobil yonga setlerini yıl içerisinde endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor.

Dört çekirdekli tasarıma sahip olacak Clarksfield serisi mobil Nehalem temsilcileri, masaüstü kardeşlerine benzer şekilde Simultaneous Multi-Threading (SMT) olarak isimlendirilen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisine destek verecek ve bu sayede 8 izlekten sorumlu olabilecekler.

Core i5 serisi gibi çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak ilk jenerasyon mobil Nehalem işlemcilerini Intel, Calpella kod adlı mobil platformunda kullanacak. Firma ayrıca önümüzdeki yıl mobil işlemcilerinde de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacarak entegre grafik özellikli işlemcilerini pazara sunacak.