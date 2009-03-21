Nehalem dizüstüne geliyor, ilk işlemciler yolda

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel, daha düşük fiyat segmentleri için Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerini de yılın ikinci yarısında duyurmak üzere geliştirmeye devam ediyor.
Core i7 serisinden farklı olarak LGA1366 yerine LGA1156 formunda olacak Core i5 serisi işlemciler ayrıca üç kanal yerine çift kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar. Gelen yeni bilgilere göre firma, Core i5 serisinin mobil versiyonlarını da planlıyor.
Core i5 serisi dört çekirdekli masaüstü işlemcilerin mobil versiyonlarını hazırlayacağı belirtilen Intel, Clarksfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı ilk mobil işlemcilerini ve bu işlemcilerle kullanılması planlanan 5 serisi mobil yonga setlerini yıl içerisinde endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor.
Dört çekirdekli tasarıma sahip olacak Clarksfield serisi mobil Nehalem temsilcileri, masaüstü kardeşlerine benzer şekilde Simultaneous Multi-Threading (SMT) olarak isimlendirilen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisine destek verecek ve bu sayede 8 izlekten sorumlu olabilecekler.
Core i5 serisi gibi çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak ilk jenerasyon mobil Nehalem işlemcilerini Intel, Calpella kod adlı mobil platformunda kullanacak. Firma ayrıca önümüzdeki yıl mobil işlemcilerinde de 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacarak entegre grafik özellikli işlemcilerini pazara sunacak.
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Netburst mimarisi 3ghz almış başını gitmiş.
Core mimari ise aynı başarımı 1,8ghz yani daha az enerji ve daha az ısınara yapmıştı.
Ben nehalemin dizüstüne gelmesini isterim. Çok basit DDR3 çıkmasayadı DDR2 ram bukadar ucuzlarmıydı.
Ticaret mantığı ile bakınız olaylara. Ve nehalem oyunlarda core2 lere göre büyük başarım getirmesede Görüntü ses resim işlemede oldukça başarılı.
Fiyatı pahalı olacak tabi yani bunu değiştirmek mantığı aykırıdır.
Yeni bir araba çıktığı zaman neden pahalı ise işlemcide aynı.
Hal böyleyken intel C2D lerin fiyatlarını pek düşürmek istemiyor. (E8500: 400TL, E8600: 600TL civarı)
Allahtan AMD var. Intel in tekel olması durumunda PC HW hobimi bırakırım herhalde.
Gerek yok değil gerek var olması lazım eğer ucuzlamasını istiyorsan.
Nehalem çıkacak diğer işlemciler fiyatı düşecek mantık olarak demi.
Dostum yüksek frekanslı core2 işlemcileri tahminen düşük frekansta çalışacak nehalem işlemcilerinden çoğu uygulamada daha iyi başarım verecektir.Direk 2.66ghz nehalem koyacak halleri yok heralde.Belki çift çekirdekli nehalem hiç çıkmayacak notebook'a.Nehalem'i gözünde büyütmene gerek yok o kadar.İnsanların çokça çekirdeğe değil biraz yüksek frekansta çalışan işlemcilere ihtiyacı var.Core2 hala yeterli bir mimari ve 2bin dolar ödeyip 4 çekirdekli düşük frekanslı nehalem bilgisyarı 1400 dolara alabileceğim(dediğim gibi olsaydı eğe) 2.8 ghz'de çalışan core 2 işlemcili 6mb tampon bellekli bir bilgisayara hayatta tercih etmezdim..Sanırım herkes ne demek istediğimi anladı.Kısaca diyorum ki düşük frekanslı 4 çekirdekli bir nehalem notebook işlemcisinin yüksek frekanslı core2 mobile işlemcilerini maalesef ucuzlatmaz.Nehlem çıkacağına bunların ucuzlamasını tercih ederdim..