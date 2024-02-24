Tam Boyutta Gör Gök bilimciler, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydunun yanı sıra Uranüs'ün etrafında da küçük bir uydu daha olduğunu ortaya çıkardı. Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen uydular, Hawaii ve Şili'deki teleskoplar ile keşfedildi. Uluslararası Astronomi Birliği, yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini açıkladı.

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Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden gök bilimci Scott Sheppard, küçük uydunun Güneş'ten en uzak buzlu gezegen olan Neptün'ün etrafında bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi. Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti. Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.

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Neptün ve Uranüs'ün yeni uyduları keşfedildi